OperaWine (19 giugno) e Vinitaly Preview (20 giugno): promozione e business tornano in presenza

Calici con il meglio del vino italiano ad arricchire di colori e profumi il brindisi alla ripartenza dei grandi eventi dedicati alla promozione e al business, rigorosamente in presenza, pur con tutte le misure di sicurezza che questi i tempi impongono. Si avvicina l’ora di OperaWine (il 19 giugno) e Vinitaly Preview (il 20 giugno), a Veronafiere. Ed è proprio la grande degustazione di Vinitaly e Wine Spectator a fare da apripista al ritorno di buyer e operatori nel nostro Paese.

Il prossimo 19 giugno, infatti, nel giorno della prima dell’Arena di Verona, ad OperaWine i 186 produttori portabandiera del vino italiano nel mondo, selezionati dalla rivista americana di settore più influente sui mercati internazionali per il decennale dell’iniziativa, si troveranno face to face con oltre 300 tra operatori e buyer nazionali ed esteri provenienti da 13 nazioni: si tratta della prima importante campagna di incoming, realizzata da Veronafiere e Ice Agenzia, dopo il blocco forzato degli ultimi 15 mesi. Un’edizione antologica e straordinaria quella che andrà in scena alle Gallerie Mercatali di Verona, l’infrastruttura storico-industriale di fronte al quartiere fieristico, che, per la ricorrenza amplia la squadra dei Top 100 d’Italia con gli all timer, ossia i produttori scelti una o più volte nei dieci anni di OperaWine. All’inaugurazione dell’evento, prevista sabato 19 giugno alle ore 14.15, saranno presenti il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, e il presidente Ice-Agenzia, Carlo Maria Ferro.

“In una fase di grande cambiamento come quella attuale, il ritorno del trade in presenza a Vinitaly-OperaWine e a Vinitaly Preview è la risposta alle sfide che il settore sta affrontando sui mercati. La mappa della domanda di vino italiano sulle piazze internazionali - sottolinea il dg Veronafiere, Giovanni Mantovani - è in grande fermento e registra segnali di risveglio a macchia di leopardo. Alla crescita del 22% dell’import tricolore in Asia rilevata dall’Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor nel primo quadrimestre, fa da contraltare il mercato Usa che nello stesso periodo, pur dimezzando la perdita del primo bimestre, accusa una flessione del 12%. Intercettare la ripresa, e con essa nuove quote di posizionamento, è prioritario. E in questo scenario Vinitaly è il brand-strumento del riavvio della promozione del vino italiano nei Paesi obiettivo”.

Riservato a operatori e stampa (su invito, dalle 14.00 alle 19.00), il grand tasting dell’Italia enoica vede la Toscana alla guida della classifica regionale con 47 produttori, seguita da Veneto (23) e Piemonte (20), le tre regioni che insieme rappresentano oltre il 68% dell’export tricolore. A trionfare, nelle valutazioni di Wine Spectator per OperaWine 2021, sono i rossi con ben 134 etichette in degustazione a Verona, in cui primeggia ancora una volta la Toscana trainata, tra le altre, da 19 Igt e 17 Brunello di Montalcino, tallonati dal Barolo (16). I vini bianchi contano 32 proposte, mentre completano la selezione le categorie bollicine (17) e vini passiti (3).

Da Nord a Sud, passando per le isole e per territori eroici come la Valle d’Aosta o le pendici dell’Etna, l’eccellenza del vigneto italiano torna a OperaWine con un format conforme a tutti gli standard di sicurezza previsti sia dalla normativa vigente che dal protocollo di Veronafiere. Il layout espositivo prevede un percorso predefinito tra le regioni viticole rappresentate in ordine alfabetico e per tipologia di vini: si parte con le bollicine, per passare ai bianchi, poi ai rossi e infine ai passiti.

Completano le misure adottate a garanzia della sicurezza di espositori e visitatori, quelle relative alla gestione degli ingressi scaglionati in due turni, con titolo di accesso digitale e preventiva misurazione della temperatura, in base ad un contingente massimo consentito sull’area di 7.000 mq. Inoltre, ogni accreditato avrà a disposizione un kit personale di degustazione (calice e spittoon); nell’area anche unità e presidi sanitari per tutta la durata dell’evento.

Domenica 20 giugno, e sempre alle Gallerie mercatali, OperaWine passerà il testimone a Vinitaly Preview, l’ulteriore evento che vedrà quasi 70 cantine, cinque consorzi (Consorzio di tutela Lambrusco doc, Consorzio tutela vino Lessini Durello doc, Consorzio di tutela del Prosecco Doc, Consorzio di tutela Vini del Trentino, Consorzio di tutela Vini Doc Sicilia) e l’associazione Famiglie Storiche impegnati in un due sessioni di walkaround tasting (ore 10,30/14,30 e ore 14.30/18) e incontri con la domanda nazionale ed estera presente a Verona. Per una due giorni che sa di vera ripartenza.

Focus - Tutte le cantine ed i vini in degustazione ad “Opera Wine” 2021

Binomio - Montepulciano d’Abruzzo Riserva 2015

Cantina Zaccagnini - Montepulciano d’Abruzzo Tralcetto 2018

Masciarelli - Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2013

D’Angelo - Aglianico del Vulture 2012

Elena Fucci - Aglianico del Vulture Superiore Titolo 2015

Paternoster - Aglianico del Vulture Don Anselmo 2015

Re Manfredi - Cantine Terre degli Svevi - Aglianico del Vulture Re Manfredi 2015

San Martino - Aglianico del Vulture Arberesko 2012

Tenuta del Portale - Aglianico del Vulture Le Vigne a Capanno 2011

Librandi - Calabria IGT Gravello 2018

Odoardi - Calabria GB 2009

Vincenzo Ippolito - Calabria 160 Anni 2015

Fattoria Galardi - Roccamonfina Terra di Lavoro 2011

Feudi di San Gregorio - Aglianico Irpinia Serpico 2013

Mastroberardino - Taurasi Stilèma 2015

Montevetrano - Colli di Salerno 2013

Nativ - Irpinia Campi Taurasini Eremo San Quirico 2011

Quintodecimo - Taurasi Vigna Quintodecimo Riserva 2007

Salvatore Molettieri - Taurasi Vigna Cinque Querce 2010

Terredora di Paolo - Fiano di Avellino CampoRe 2016

Cleto Chiarli e Figli - Secco Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2018

Drei Donà – Tenuta La Palazza - Sangiovese Romagna Superiore Pruno Riserva 2016

Fattoria Zerbina - Sangiovese Romagna Pietramora Marzeno Riserva 2016

Lini Oreste & Figli - Vino Spumante Metodo Classico 910 Red 2006

Medici Ermete - Lambrusco Reggiano Concerto 25th Anniversary 2018

Ronchi di Castelluccio - Sangiovese Forlì Ronco dei Ciliegi 2013

Tenuta Pederzana - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Il Grasparossa della Tradizione 2017

Az. Agr. Tunella - Friuli Colli Orientali Biancosesto 2016

Bastianich - Colli Orientali del Friuli Plus 2007

Gravner - Ribolla Venezia-Giulia 2010

Jermann - Venezia-Giulia Dreams 2015

Livio Felluga - Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2015

Marco Felluga - Russiz Superiore - Collio Russiz Superiore Col Disôre 2017

Vie di Romans - Chardonnay Friuli Isonzo 2017

Casale del Giglio - Bellone Lazio Radix 2016

Famiglia Cotarella - Lazio Montiano 2016

Cantine Lunae - Vermentino Colli di Luni-Liguria Numero Chiuso 2016

Terre Bianche - Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna 2015

ArPePe - Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2007

Bellavista - Brut Franciacorta La Scala 2015

Ca’ del Bosco - Rosé Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2008

Mamete Prevostini - Sforzato di Valtellina Albareda 2013

Nino Negri - Sforzato di Valtellina 5 Stelle Sfursat 2015

Rainoldi - Sfursat di Valtellina Fruttaio Cà Rizzieri 2002

Bisci - Verdicchio di Matelica Riserva Senex 2015

Garofoli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Podium 2010

Il Pollenza - Marche 2015

Umani Ronchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Casal di Serra Vecchie Vigne 2015

Velenosi - Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017

di Majo Norante - Molise Don Luigi Riserva 2005

Braida di Giacomo Bologna - Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2016

Bruno Giacosa - Barbaresco Asili Riserva 2014

Casa E. di Mirafiore - Barolo Lazzarito 2015

Ceretto - Barolo Brunate 2016

Damilano - Barolo Cannubi Riserva 1752 2013

Elvio Cogno - Barolo Vigna Elena Riserva 2006

G.B. Burlotto - Barolo Cannubi 2013

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole 201

Luciano Sandrone - Barolo Le Vigne 2015

Marchesi di Barolo - Barolo Sarmassa 2001

Mascarello Giuseppe & Figlio - Barolo Monprivato 2015

Massolino – Vigna Rionda - Barolo Vigna Rionda Riserva 2011

Michele Chiarlo - Nizza Cipressi 2017

Paolo Scavino - Barolo Bricco Ambrogio 2013

Pecchenino - Barolo Le Coste 2004

Pio Cesare - Barolo Ornato 2013

Poderi Aldo Conterno - Barolo Romirasco 2011

Prunotto - Barolo Bussia 2016

Roagna - Barbaresco Pajè 2014

Vietti - Barolo Villero Riserva 2012

Felline - Primitivo di Manduria Dunico 2013

Gianfranco Fino Viticoltore - Primitivo di Manduria Es Riserva 2013

Leone de Castris - Salice Salentino Donna Lisa Riserva 2016

Masseria Altemura - Primitivo di Manduria Altemura 2016

Masseria Li Veli - Aleatico Salento Passito 2008

Schola Sarmenti - Primitivo Salento Diciotto 2013

Tormaresca - Aglianico Castel del Monte Bocca di Lupo 2015

Agripunica - Isola dei Nuraghi Barrua 2013

Argiolas - Isola dei Nuraghi Turriga 2016

Cantina Santadi - Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2011

Dettori - Romangia 2007

Tenute Sella & Mosca - Vermentino di Gallura Superiore Monteoro 2016

Benanti - Etna Serra della Contessa 2011

Cusumano - Etna White Alta Mora 2015

Donnafugata - Passito di Pantelleria Ben Ryé 2017

Duca di Salaparuta - Sicilia Duca Enrico 2017

Feudi del Pisciotto - Pinot Nero Terre Siciliane L’Eterno 2016

Feudo Maccari - Sicilia Mahâris 2006

Graci - Terre Siciliane Quota 1000 Barbabecchi 2014

Morgante - Nero d’Avola Sicilia Don Antonio Riserva 2015

Passopisciaro - Terre Siciliane Contrada R 2012

Pietradolce - Etna Vigna Barbagalli 2015

Planeta - Cerasuolo di Vittoria Classico Dorilli 2017

Tasca d’Almerita - Contea di Sclafani Rosso del Conte 2010

Tenuta delle Terre Nere - Etna San Lorenzo 2018

Altesino - Brunello di Montalcino Montosoli 2011

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute (Tenute del Cabreo) - Toscana Il Borgo 2017

Az. Agr. Sassetti Livio - Brunello di Montalcino Pertimali 2006

Banfi - Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2010

Baricci - Brunello di Montalcino Nello Riserva 2012

Bibi Graetz - Toscana Colore 2018

Biondi-Santi - Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2012

Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2015

Canalicchio di Sopra - Brunello di Montalcino Riserva 2010

Carpineto - Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2010

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2013

Castellare di Castellina - Toscana I Sodi di San Niccolò 2016

Castello di Albola - Chianti Classico Santa Caterina Gran Selezione 2016

Castello di Ama - Toscana L’Apparita 2018

Castello di Volpaia - Toscana Balifico 2016

Cecchi - Coevo Toscana IGT 2015

Col d’Orcia - Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2001

Eredi Fuligni - Brunello di Montalcino 2006

Fattoria del Cerro - “Antica Chiusina” Vino Nobile di Montepulciano 2016

Fattoria Le Pupille - Maremma Toscana Saffredi 2003

Fattoria San Giusto a Rentennano - Sangiovese Toscana Percarlo 2007

Fèlsina - Toscana Fontalloro 2006

Fontodi - Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione 2015

Il Palagio - Toscana 1530 2019

Il Poggione - Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2012

Le Macchiole - Toscana Messorio 2007

Lisini - Brunello di Montalcino Ugolaia 2012

Marchesi Antinori - Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2016

Marchesi de’ Frescobaldi - Brunello di Montalcino Castelgiocondo Ripe al Convento Riserva 2007

Mastrojanni - Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2010

Mazzei - Toscana Siepi 2015

Ornellaia - Bolgheri Superiore 2013

Petrolo - Toscana Galatrona 2011

Ricasoli 1141 - Chianti Classico Castello di Brolio 2010

Rocca delle Macìe - Chianti Classico Sergio Zingarelli Gran Selezione 2011

Rocca di Frassinello - Maremma Toscana Baffonero 2015

Rocca di Montemassi - Maremma Toscana 2010

San Felice - Toscana Vigorello 2001

San Filippo - Brunello di Montalcino Le Lucére Riserva 2013

Silvio Nardi - Brunello di Montalcino DOCG Vigneto Manachiara 2016

Siro Pacenti - Brunello di Montalcino PS Riserva 2010

Tenuta Argentiera - Bolgheri Superiore 2015

Tenuta di Biserno - Toscana Lodovico 2016

Tenuta di Trinoro - Toscana 2015

Tenuta San Guido - Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2001

Tenuta Sette Ponti - Toscana Oreno 2008

Terenzuola - Vermentino Colli di Luni-Tuscany Superiore Fosso di Corsano 2013

Valdicava - Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 1990

Abbazia di Novacella - Kerner Alto Adige Valle Isarco Praepositus 2019

Cantina Terlano - Alto Adige Terlano Nova Domus Riserva 2016

Cantina Tramin - Alto Adige Troy Riserva 2017

Cantine Ferrari - Extra Brut Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2008

Cavit - Pinot Grigio Trentino Infiné 2015

Elena Walch - Gewürztraminer Alto Adige Vigna Kastelaz 2019

Maso Martis - Brut Trento Madame Martis Riserva 2008

Mezzacorona - Teroldego Rotaliano Nos Riserva 2012

Rotari - Brut Trento Flavio Riserva 2011

Tenuta J. Hofstätter - Alto Adige Barthenau Vigna S. Michele 2019

Tenuta San Leonardo - Vigneti delle Dolomiti Red San Leonardo 2015

Tiefenbrunner - Feldmarschall Von Fenner Müller-Thurgau 2017

Arnaldo Caprai - Montefalco Sagrantino 25 Anni 2010

Castello della Sala - Umbria White Cervaro della Sala 2018

Lungarotti - Torgiano Rubesco Vigna Monticchio Riserva 1997

Tabarrini - Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2009

Grosjean - Pinot Noir Valle d’Aosta Vigne Tzeriat 2018

Les Crêtes - Chardonnay Valle d’Aosta Cuvée Bois 2018

Maison Anselmet - Chardonnay Valle d’Aosta Élevé en Fût de Chêne 2019

Allegrini - Corvina Veronese La Poja 2011

Anselmi - Veneto White Capitel Croce 2018

Bellenda - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore S.C. 1931 Pas Dosè 2010

Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2000

Bisol1542 - Dry Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2020

Bortolotti - Extra Brut Valdobbiadene Prosecco Montagnole Rive di S. Stefano 2019

Carpenè Malvolti - 1924 Prosecco Superiore Docg

Gerardo Cesari - Amarone della Valpolicella Classico Il Bosco 2011

Gini - Soave Classico La Froscà 2015

Le Colture - Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze NV

Leonildo Pieropan - Soave Classico La Rocca 2011

Maculan - Breganze Torcolato 2013

Masi - Amarone della Valpolicella Classico Serègo Alighieri Vaio Armaron 2008

Mionetto - Dry Valdobbiadene Superiore di Cartizze NV

Nino Franco - Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore Primo Franco 2017

Prà Graziano - Soave Classico Colle Sant’Antonio 2016

Santa Margherita - Pinot Grigio Alto Adige Impronta del Fondatore 2020

Suavia - Soave Classico Monte Carbonare 2009

Tedeschi - Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2011

Tommasi - Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2009

Tommaso Bussola - Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Alto TB 2000

Villa Sandi - Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta 2020

Zenato - Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2009

Zýmē - Veneto Kairos 2012

