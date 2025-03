“OperaWine” 2025: i 131 vini, portabandiera dell’Italia in Usa, del “grand tasting” di Vinitaly 2025

L’intramontabile passione degli Usa per il vino italiano - testimoniata dalla loro conferma come primo mercato, con 1,9 miliardi di euro di export nel 2024 (+10,2% sul 2023), ma messa a dura prova dalla minaccia dei dazi da parte di Trump, che ha scatenato lo stesso coro di no ed appelli da una parte all’altra dell’Atlantico - si rinnoverà alla vigilia di Vinitaly 2025 (Veronafiere, 6-9 aprile), sullo sfondo di un coloratissimo concept ispirato all’universo creativo del grande artista newyorkese Keith Haring, icona della pop art americana, grazie a 131 vini del Belpaese, portabandiera dell’Italia negli States, e non solo. L’occasione, come ormai da tradizione, sarà OperaWine 2025, il “grand tasting” che fa da prologo alla fiera di riferimento del vino italiano, e che sarà di scena il 5 aprile alle Gallerie Mercatali a Verona, con le cantine-icona dei più importanti territori, selezionate da “Wine Spectator” per Veronafiere-Vinitaly, nell’unico evento firmato dall’autorevole magazine Usa fuori dal territorio americano (e che, sempre come da tradizione, all’Italia dedica la copertina del numero di aprile, diffuso nel mondo nel periodo di Vinitaly, e che vede protagonista Piero Antinori, presidente onorario Marchesi Antinori, ndr).

Nei calici di OperaWine 2025 (un evento riservato a operatori e stampa nazionale e internazionale, su invito, ndr), sul podio delle regioni, ci saranno per la maggioranza vini dalla Toscana (36), Piemonte (19) e Veneto (18), che guidano la parata dei produttori, seguite da Sicilia (11) e Campania (7). Mentre nella lista di “Wine Spectator” sono Barolo (16), Brunello (11), Chianti Classico e Amarone della Valpolicella (9 referenze ciascuno) le denominazioni alfiere e apripista sui mercati internazionali.

Focus - “OperaWine” 2025: i 131 vini, portabandiera dell’Italia in Usa secondo “Wine Spectator”

Abruzzo

1. Binomio, Montepulciano d’Abruzzo Riserva 2019

2. Masciarelli, Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2019

Basilicata

3. d’Angelo, Aglianico del Vulture Tecum 2017

4. Grifalco, Aglianico del Vulture Grifalco 2022

Calabria

5. Ippolito1845, Calabria 160 Anni 2019

Campania

6. Colli di Lapio, Fiano di Avellino Romano Clelia 2022

7. Feudi di San Gregorio, Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2016

8. Mastroberardino, Greco di Tufo Stilèma Riserva 2019

9. Montevetrano, Colli di Salerno Montevetrano 2021

10. Quintodecimo, Taurasi Grand Cru Luigi Moio Riserva 2019

11. Salvatore Molettieri, Taurasi Vigna Cinque Querce 2016

12. Terredora di Paolo, Taurasi Pago dei Fusi 2015

Emilia-Romagna

13. Medici Ermete, Lambrusco Secco Reggiano Concerto 2023

Friuli-Venezia-Giulia

14. Bastianich, Chardonnay Friuli Colli Orientali Ape Regina Riserva 2021

15. Borgo del Tiglio, Collio Ronco della Chiesa 2022

16. Jermann, Venezia-Giulia Capo Martino 2012

17. Livio Felluga, Sauvignon Friuli Colli Orientali Potentilla 2020

18. Marco Felluga Russiz Superiore, Collio Russiz Superiore Col Disôre 1999

19. Vie di Romans, Sauvignon Blanc Friuli Isonzo Piere 2022

Lazio

20. Famiglia Cotarella, Lazio Montiano 2021

Liguria

21. Cantine Lunae, Vermentino Colli di Luni-Liguria Etichetta Nera 2020

Lombardia

22. ArPePe, Valtellina Superiore Grumello Buon Consiglio Riserva 2016

23. Bellavista, Extra Brut Franciacorta Alma Assemblage 1

24. Ca’ del Bosco, Dosage Zéro Franciacorta Annamaria Clementi Riserva 2015

25. Conte Vistarino, Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Bertone 2018

26. Berlucchi Franciacorta, Franciacorta Franco Ziliani Riserva 2011

27. Nino Negri, Valtellina Superiore Inferno Vigna Ca’ Guicciardi 2019

Marche

28. Bisci, Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano 2021

29. Garofoli, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2020

30. Umani Ronchi, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Plenio 2016

Molise

31. Catabbo, Tintilia del Molise Colle Cervino 2019

Nord-Est

32. Masottina, Brut Conegliano Valdobbiadene Superiore Rdo Ponente Rive di Ogliano 2022

33. Nino Franco, Extra Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore Nodi 2021

Piemonte

34. Poderi Aldo Conterno, Barolo Bussia Romirasco 2015

35. Cavallotto, Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2018

36. Ceretto, Barolo Brunate 2020

37. Cogno, Barolo Ravera Bricco Pernice 2015

38. Bruno Giacosa, Barolo Falletto 2020

39. G.B. Burlotto, Barolo Acclivi 2018

40. G.D. Vajra, Barolo Ravera 2016

41. Giacomo Borgogno & Figli, Barolo Liste 2019

42. Mascarello Giuseppe e Figlio, Barolo Monprivato 2020

43. Luciano Sandrone, Barolo Le Vigne 2018

44. Massolino Vigna Rionda, Barolo Vigna Rionda Riserva 2013

45. Oddero Poderi e Cantine, Barolo VignaRionda Riserva 2018

46. Paolo Scavino, Barolo Prapò 2016

47. Pecchenino, Barolo Bussia 2012

48. Pio Cesare, Barbaresco 2012

49. Produttori del Barbaresco, Barbaresco Pajè Riserva 2015

50. Prunotto, Barolo Bussia 2019

51. Ratti, Barolo Rocche dell’Annunziata 2015

52. Roagna, Barbaresco Pajè 2019

Puglia

53. Gianfranco Fino, Primitivo Salento Es Red Label 2019

54. Masseria Li Veli, Primitivo Salento MLV 2019

55. Tenuta Bocca di Lupo, Puglia Tenuta Bocca di Lupo Arso 2020

Sardegna

56. Agripunica, Isola dei Nuraghi Barrua 2010

57. Argiolas, Isola dei Nuraghi Turriga 2020

Sicilia

58. Benanti, Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2018

59. Cusumano, Etna Rosso Alta Mora Feudo di Mezzo 2015

60. Donnafugata, Passito di Pantelleria Ben Ryé Edizione Limitata 2017

61. Francesco Tornatore, Etna Rosso Pietrarizzo 2021

62. Feudo Montoni, Sicilia Vrucara 2019

63. Graci, Etna Bianco Arcurìa 2009

64. Morgante, Nero d’Avola Sicilia Don Antonio Riserva 2020

65. Pietradolce, Etna Rosso Barbagalli 2017

66. Planeta, Etna Bianco Contrada Taccione 2022

67. Tasca d’Almerita, Etna Rosso Tenuta Tascante Contrada Sciaranuova V.V. 2019

68. Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso San Lorenzo Vecchie Vigne 2017

Trentino-Alto Adige

69. Nals Margreid, Alto Adige Nama 2020

70. Cantina Terlano, Sauvignon Blanc Alto Adige Terlano Quarz 2022

71. Elena Walch, Alto Adige Bianco Beyond the Clouds Grande Cuvée 2022

72. Ferrari Trento, Brut Trento Perlé 2001

73. J. Hofstätter, Alto Adige Rosso Barthenau Vigna S. Urbano 2012

74. San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti Red San Leonardo 2010

Toscana

75. Altesino, Brunello di Montalcino Montosoli 2014

76. Marchesi Antinori, Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2021

77. Argiano, Brunello di Montalcino 2019

78. Ricasoli, Chianti Classico Gaiole Colledilà Gran Selezione 2021

79. Biondi-Santi Tenuta Greppo, Brunello di Montalcino Biondi-Santi Tenuta Greppo 2018

80. Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2020

81. Canalicchio di Sopra, Brunello di Montalcino La Casaccia 2016

82. Caprili, Brunello di Montalcino AdAlberto Riserva 2018

83. Carpineto, Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2010

84. Casanova di Neri, Brunello di Montalcino Cerretalto 2018

85. Castellare di Castellina, Toscana I Sodi di San Niccolò 2020

86. Banfi, Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2016

87. Castello di Albola, Chianti Classico Santa Caterina Gran Selezione 2015

88. Castello di Ama, Toscana L’Apparita 2021

89. Castello di Monsanto, Chianti Classico Vigna Il Poggio Riserva 2006

90. Castello di Volpaia, Toscana Rosso Coltassala 1997

91. Fèlsina, Chianti Classico Rancia Riserva 2015

92. Fontodi, Colli della Toscana Centrale Flaccianello 2016

93. Il Poggione, Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2016

94. Isole e Olena, Toscana Cepparello 2015

95. Istine, Chianti Classico Vigna Casanova dell’Aia 2018

96. Lamole di Lamole, Chianti Classico Vigneto di Campolungo Riserva 2009

97. Le Macchiole, Toscana Messorio 2016

98. Marchesi Frescobaldi, Costa Toscana White Gorgona 2023

99. Mazzei, Toscana Siepi 2019

100. Ornellaia, Bolgheri Superiore 2015

101. Poggerino, Chianti Classico Bugialla Riserva 2019

102. Rocca delle Macìe Famiglia Zingarelli, Chianti Classico Sergio Zingarelli Gran Selezione 2011

103. Rocca di Montegrossi, Chianti Classico Vigneto San Marcellino Gran Selezione 2019

104. San Filippo, Brunello di Montalcino Le Lucére Riserva 2018

105. San Giusto a Rentennano, Sangiovese Toscana Percarlo 2013

106. Siro Pacenti, Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2019

107. Tenuta di Trinoro, Toscana Rosso 2016

108. Tenuta San Guido, Vino da Tavola di Toscana - Sassicaia 1993

109. Tenuta Sette Ponti, Toscana Oreno 2015

110. Valdicava, Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 1995

Umbria

111. Arnaldo Caprai, Montefalco Sagrantino 25 Anni 2010

112. Lungarotti, Torgiano Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2001

113. Scacciadiavoli, Montefalco Sagrantino 2016

114. Tabarrini, Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2019

Valle d’Aosta

115. Les Crêtes, Chardonnay Valle d’Aosta Cuvée Bois 2019

Veneto

116. Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico Fieramonte Riserva 2013

117. Bertani, Amarone della Valpolicella Classico 2015

118. Gerardo Cesari, Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2010

119. Gini, Soave Classico La Froscà 2015

120. Pieropan, Soave Classico La Rocca 2017

121. Masi, Amarone della Valpolicella Classico Mazzano 2003

122. Monte del Frà, Custoza Superiore Cà del Magro 2021

123. Prà, Soave Classico Colle Sant’Antonio 2012

124. Anselmi, Veneto White Capitel Croce 2022

125. Dal Forno Romano, Amarone della Valpolicella 2016

126. Suavia, Soave Classico Monte Carbonare 2018

127. Tedeschi, Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria Riserva 2015

128. Tommasi, Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 2015

129. Bussola Tommaso, Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013

130. Zenato, Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2011

131. Zymè, Veneto Harlequin 2003

