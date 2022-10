Party esclusivo a Los Angeles per lo Champagne Dom Pérignon firmato Lady Gaga

Una serata esclusiva, allo Sheats-Goldstein Residence di Los Angeles, con la cantante Lady Gaga a fare gli onori di casa per presentare il Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 Lady Gaga Limited Edition. Insieme a lei lo chef de cave di Dom Pérignon, Vincent Chaperon, che ha accolto personalità del calibro di Billy Porter, Anderson. Paak, Alexandra Daddario, Cindy Bruna, Maurizio Cattelan, Stefano Seletti, Paco Leon, Milena Smit, Uta, Lukas Gage, Quinta Brunson, Rickey Thompson, Shaun Ross, Harley-Viera Newton e molti altri. L’evento, che si è tenuto il 20 ottobre, è iniziato con una cena intima e proseguito con una performance al pianoforte di Alex Smith e il djset di Dj Hana.

Il Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 è un’edizione limitata che prosegue un dialogo cominciato nel 2021. Una bottiglia eccezionale come il millesimo in cui è stato prodotto: il 2008 è stato infatti caratterizzato dalla predominanza di cielo grigio e velato, condizione singolare in un decennio di sole incredibilmente generoso. Anche la primavera e l’estate hanno sofferto la mancanza di luce e calore. Poi, il mese di settembre - in maniera tardiva quanto miracolosa - ha salvato il millesimo. Proprio quando stava per iniziare la vendemmia, il 15 settembre, le condizioni erano perfette: cielo blu e venti che spiravano da nord-nordest. La raccolta si è protratta a lungo per sfruttare appieno questo dono inaspettato. La maturità delle uve ha superato qualsiasi aspettativa, raggiungendo un equilibrio inedito ed eccezionale.

Copyright © 2000/2022