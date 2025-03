Pasta, le promozioni abbassano il prezzo medio: soffre il private label, tiene l’industria di marca

Tra gennaio 2024 e lo stesso mese nel 2025 gli acquisti di pasta secca in Gdo sono diminuiti in volume del -1,1% e in valore del -4,2%. Infatti, mentre il carrello della spesa è rincarato, la pasta ha fatto il percorso inverso, con i prezzi medi che sono scesi del -3,1%. Due le cause principali secondo l’analisi di Circana: la crescita delle promozioni, che è arrivata a pesare per il 41,5% delle vendite, e dell’entità dello sconto medio, giunto al 31,7%. Uno scenario completamente diverso rispetto al triennio 2021-2024 quando il prezzo della pasta, secondo i dati di Altroconsumo, era invece cresciuto del 23%. E a pagare dazio sono i private label, a beneficio invece dei grandi marchi: negli ultimi 12 mesi la paste a marchio del distributore hanno perso il 7% delle vendite, sia in valore che in volume, e nel frattempo l’industria di marca (trainata dalla triade Barilla, Divella e De Cecco) ha registrato un +1,6% in volume rispetto all’anno precedente anche se il giro d’affari è calato del -3,3%, complice anche la decisione di Barilla di abbassare i prezzi di listino condizionando così anche il pricing dei suoi competitor, a loro volta in ribasso.

La pasta infatti è uno dei prodotti che si trova spesso in promozione nella grande distribuzione. Nei primi nove mesi del 2024 il risparmio, acquistando con sconti e offerte, è stato del 20%. Prima della pandemia in media era del 21%. La convenienza delle promozioni sulla pasta è diminuita sensibilmente nel 2020 per poi risalire nel 2021, ma l’aumento generalizzato dei prezzi ha interrotto questo movimento virtuoso. Oggi, secondo le rilevazioni di Altroconsumo, la convenienza delle promozioni è di nuovo in aumento.

