Per gli intolleranti ma non solo, cresce la spesa media per i prodotti senza glutine e lattosio

Negli scaffali dei supermercati, ormai da tempo, accanto ai prodotti tradizionali si sono affacciate altre numerose tipologie che vengono incontro a chi ha delle intolleranze alimentari, prodotti quindi ad hoc per un certo target ma che, invece, hanno con il tempo conquistato un pubblico più ampio, ovvero chi segue stili alimentari più attenti e consapevoli, un trend in aumento negli ultimi anni. Tanto che, a giugno 2023, come riportato dall’Osservatorio Immagino - GS1-Italy_ATGiu23, hanno superato i 4,7 miliardi di euro di giro d’affari. In questo senso, secondo i dati Gfk Consumer Panel Italia Mat Nov23, i prodotti senza glutine e senza lattosio stanno avendo una crescita importante in Italia, tanto che quelli senza glutine sono acquistati dal 30,3% delle famiglie italiane, mentre quelli senza lattosio addirittura dall’83,2%. Negli ultimi tre anni, inoltre, la spesa media per i prodotti senza lattosio è aumentata del 44%, mentre per quelli senza glutine del 13%.

Tutto questo senza dimenticare che, secondo l’Osservatorio Immagino, il claim “senza glutine” è presente con il 10,2% delle referenze del totale food (esclusi acqua e alcolici), con un peso del 9,6% sul giro d’affari complessivo del paniere alimentare rilevato, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro di sell-out. I prodotti “senza lattosio”, invece, muovono un giro d’affari complessivo di oltre 1,9 miliardi di euro e hanno registrato la performance migliore di questo paniere, infatti, nel 2023, il claim è cresciuto a valore (+16,6%) e a volume (+0,9%), favorito dal contributo positivo della domanda e soprattutto dell’offerta.

Un trend che ovviamente ha cambiato anche la gamma delle produzioni aziende, in linea con “le esigenze del consumatore di oggi, sempre più orientato verso uno stile di vita sano e regolare e desideroso di non rinunciare al gusto pur con le proprie intolleranze” ha affermato Alessandro Riva, direttore marketing Citterio, storico marchio della produzione dei salumi che, da tempo, investe in questo segmento.

