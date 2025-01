Dal segno dell’Uovo, apparentemente duro, ma in realtà fragile, e per il quale l’anno appena passato ha strapazzato un po’ i piani, ma il 2025 dovrebbe essere nettamente migliore e più gustoso, e con il segno degli Ortaggi che potrebbe essere l’ingrediente mancante a questo nuovo anno (insieme potrebbero fare la frittata più buona di tutte), a quello della Pasta che, qualsiasi sia il suo aspetto, farà impazzire tutti, con la ruvidità della superficie che permetterà di trattenere i nuovi affetti, ma bisogna stare attenti a qualsiasi cosa, perché basta un granello di sale in meno per rendere insipido questo 2025; ma ci sono anche il segno di chi ama particolarmente il Vino, il cui carattere lo porta spesso a rinchiudersi e a volte uscire dalla botte può essere davvero difficile, mentre va lasciato decantare per scoprirne tutte le sfumature, ma al quale non mancheranno occasioni per brindare e sperimentare nuovi accostamenti, o quello di chi non può fare a meno dei Salumi, che, nei primi mesi 2025, raggiungeranno la stagionatura perfetta per farà a fette qualsiasi cosa gli si presenterà davanti: se riuscirà a togliersi i prosciutti davanti agli occhi, potrebbero esserci situazioni favorevoli con i segni dei Latticini e del Vino. Per chiudere l’anno con il sorriso, per i nati sotto il segno del gusto c’è anche l’“Oroscopo del cibo” 2025 by “Taste” n. 18, il Salone dedicato alle eccellenze del food di Pitti Immagine nato da un’idea del Gastronauta Davide Paolini, che torna alla Fortezza da Basso, a Firenze, dall’8 al 10 febbraio, dedicato al tema delle costellazioni.

Nel 2025 c’è tanto che bolle in pentola anche per il segno degli Ortaggi, per il quale il nuovo anno potrebbe essere condito da diversi avvenimenti, sia favorevoli che non, ma in ogni caso le radici ben piantate permetteranno di resistere a tutto. I prossimi mesi saranno perfetti per coltivare una relazione, in modo particolare con il segno del Pesce o dei Salumi. Il Pesce è sicuramente uno dei segni più navigati, per fortuna perché il 2025 aggiungerà spezie mai viste alla solita marinatura: nuove acque sono pronte a essere esplorate. Quest’anno sono previste anche un mare di occasioni con segni affini, come quelli del Vino e degli Ortaggi, che abboccheranno senza alcun dubbio al suo amo. Il segno dei Latticini sta bene con tutti: quest’anno le sue note variegate potrebbero attirare l’attenzione dell’Uovo e dei Salumi, ma nel caso in cui le situazioni non dovessero filare non bisognerà sprecare lacrime sul latte versato. Sarà fondamentale dare la giusta importanza alla propria forma: la chiave sta nello spalmare gli impegni nel modo corretto. La semplicità è, invece, una costante nel carattere del segno della Birra: basteranno infatti pochi ingredienti al giorno per fermentare e alzare i picchi del vostro umore, ma non il gomito. Bisogna comunque prestare attenzione a certi incontri con gli altri segni: la probabilità di inebriarsi facilmente in questo 2025 è altissima. I Dolci sono uno dei segni più tentatori: tutta colpa della loro bontà. Ma durante quest’anno c’è bisogno di stare più attenti e bilanciare qualsiasi ingrediente: il rischio di fare un pasticcio è sempre dietro l’angolo. Dulcis in fundo, una situazione inaspettata con il segno dell’Uovo, ma anche con quello dei Latticini, potrebbe mettere la ciliegina sulla torta su questo 2025. Infine, la tendenza del 2025 per il segno degli Utensili è più che chiara: avrà sempre il coltello dalla parte del manico, ma anche la forchetta e il cucchiaio.

