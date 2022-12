Piccolo, ma significativo: c’è Singapore tra i mercati emergenti del vino italiano

Un Paese piccolo dal punto di vista geografico, ma decisamente grande da quello economico: Singapore e la sua vivace comunità cosmopolita - costituita principalmente da expat di tutto il mondo con elevate capacità di spesa - rappresenta per il vino italiano un importante mercato di riferimento in Asia, destinato a crescere in futuro. Basti pensare che, nei primi 9 mesi 2022, il nostro export è stato di 17,7 milioni di euro, +22,9% sullo stesso periodo del 2021 (dati Istat). E proprio al Four Seasons Hotel di Singapore l’8 gennaio 2023 andrà in scena l’evento “Fruits of the Vine”, nel quale si potranno scoprire e assaggiare 400 etichette prodotte da più di 100 cantine tra le più prestigiose del mondo. Tra le italiane ci saranno, tra le altre, Marchesi de’ Frescobaldi, Tua Rita, Bruno Giacosa, Tenuta San Guido, Tommaso Bussola, Aldo Conterno, Gianfranco Fino, Terlano, Tenuta dell’Ornellaia, La Spinetta.

Accanto alle italiane anche grandi icone francesi e internazionali, come Fourrier, Bass Phillip, Beaucastel, 00 Wines, Trotanoy, Champagne Savart, Realms Cellar e molte altre. Durante la giornata i visitatori avranno non solo l’opportunità di degustare i vini e parlare con i produttori, ma anche di partecipare alle sei diverse masterclass, di un’ora ciascuna, coordinate dalla Master of Wine americana Lisa Perrotti-Brown, miglior sommelier di Asia e Oceania. Sarà proprio lei, insieme ad Alberto Orienga, Asia-Pacific Manager di Marchesi de’ Frescobaldi, a condurre la masterclass su “Frescobaldi: scommettendo sui vini toscani da 700 anni”. Sempre Perrotti-Brown, con Giovanni Frascolla, direttore Poggio Argentiera e Tua Rita (famosa per i suoi Supertuscan come Redigaffi, Per Sempre e Giusto di Notri) guiderà la masterclass “Iconiche uve francesi intorno al mondo”. Edouard Mouiex, proprietario di terza generazione di Établissements Jean-Pierre Moueix, sarà protagonista di “Tre terroir, tre vendemmie, un produttore”, mentre il famoso produttore francese Jean-Marie Fourrier parlerà in prima persona di “La vinificazione di Jean-Marie Fourrier attraverso i due emisferi”.

L’evento è promosso da Wine Portal, il principale distributore di vino del Paese, che possiede i ristoranti e wine bar Park 90, The Market Grill & Wine 90 e Basque Kitchen di Aitor, ma anche piattaforme digitali come Grand Cru e SG Wine Mart, che offrono esperienze e selezioni di vino uniche per amanti del vino ed esperti. “La comunità del vino ha sete di nuove esperienze e nuovi gusti - afferma Tracy Koo, amministratore delegato Wine Portal - abbiamo colto al volo l’opportunità di riportare gli eventi enogastronomici in presenza, una volta revocate le restrizioni lo scorso ottobre. “Fruits of the Vine” rappresenta il nostro continuo impegno per far crescere la nostra comunità vinicola e portare ancora più entusiasmo a Singapore”.

