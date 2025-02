Premiati i vincitori di “Coltiviamo Agricoltura Sociale”: 140.000 euro in progetti di inclusione

Il programma “Amici di Piuma” della Wall-Cooperativa Sociale che, a Potenza, promuove l’inserimento lavorativo di donne, giovani e adulti con fragilità in un allevamento avicolo; “Ortoterapia in Fattoria” dell’azienda Ca’ dell’Agata che, a Vicenza, si concentra invece sugli anziani malati di alzheimer, proponendo un’attività terapeutica fondata su giardinaggio ed ortocultura; e “Le Colline solidali del Monferrato” di Casa Wallace che, ad Alessandria, pone al centro giovani disabili e mamme in difficoltà per produrre una crema di nocciole Piemonte. Sono i progetti vincitori del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, edizione n. 9, lanciato da Confagricoltura e Senior-L’età della Saggezza Onlus insieme a Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata, e con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura.

Aziende e cooperative premiate con 40.000 euro ciascuno, insieme a tre borse di studio per frequentare il Master di Agricoltura Sociale all’Università di Roma Tor Vergata, mentre altri 20.000 euro sono stati destinati al progetto speciale “La Natura Cura-Cura la Natura” del Centro Storico Soc.Coop. Sociale fondato sulla gestione e riqualificazione del verde pubblico per persone con disagio sociale e immigrati a Villa Glori, a Roma. Un totale di 140.000 euro, erogati a fondo perduto, che hanno permesso nel 2024 di superare il milione di euro negli anni in finanziamenti per progetti di questo tipo, volti a premiare quelle aziende che non solo promuovono l’imprenditorialità, ma in una dimensione etica.

“Il lavoro restituisce dignità alle persone e l’agricoltura apre le sue porte anche a questa opportunità - ha spiegato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - l’agricoltura sociale in Italia ha aperto nuovi sbocchi per il settore ed è per questo un modello di sostenibilità sociale ed economica da seguire per creare una società più resiliente”.

Per Angelo Santori, presidente Senior-L’Età della Saggezza Onlus, “sostenere i migliori progetti dell’agricoltura sociale vuol dire aggiungere valore al ruolo dell’agricoltura e quello che può offrire. Dalla difesa del suolo a quella della salute, al miglioramento della qualità della vita, dalla creazione di beni per la collettività al mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree interne del Paese, che altrimenti rischiano lo spopolamento”.

