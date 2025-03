Premio Il Magnifico 2025, il “Riserva” di Fattoria Ambrosio è il miglior olio extravergine europeo

È il “Riserva” di Fattoria Ambrosio, dalla provincia di Salerno, in Campania, il miglior olio extravergine di oliva europeo incoronato dal premio Il Magnifico 2025 Best European Eqoo (Extra Quality Olive Oil), edizione n. 13, nell’ambito delle premiazioni dei cosiddetti “Oscar dell’Olio” la cui cerimonia si è tenuta a Firenze nei giorni scorsi. Alla Toscana, regione da sempre sinonimo di eccellenza olearia, due importanti riconoscimenti: alla Società Agricola Fop, di Guardistallo (Pisa), è stato assegnato il Mastepiece 2025, ovvero “il piccolo capolavoro”, il miglior campione di olio con una produzione inferiore ai 1.000 litri - rigorosamente assaggiato in forma anonima - per l’olio “Lazzaro”, mentre il premio Menvra d’Oro (Best of all Time 2025), per l’azienda che ha ottenuto storicamente il maggior punteggio, è andato al Frantoio Franci di Montenero d’Orcia (Grosseto), già vincitore del Magnifico nel 2023. Per la prima volta è stato assegnato anche il Premio speciale Lecciana, alla varietà innovativa di olio tutta da scoprire: riconoscimento andato al Janiroc, prodotto dalla famiglia Pons a Lleida, in Spagna.

L’azienda agraria Viola, dall’Umbria, ha conquistato invece il premio Azienda dell’Anno, Best Eqoo Club 2025, per aver collezionato il maggior numero di campioni con il punteggio più alto, confermando il riconoscimento già ricevuto nel 2023. Il premio Miglior azienda new entry è andato invece al Frantoio Mercurius a Penne (Pescara), mentre quello per il miglior oleoturismo europeo, Best European Hospitality 2025, è stato riconfermato all’azienda agricola a conduzione familiare Chiavalon, in Istria, con il Best Italian Hospitality 2025 assegnato all’azienda agricola Decimi, in Umbria.

Tra i premi invece che erano già stati annunciati quello al Personaggio dell’Olio dell’anno, andato al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, per la sua opera di divulgazione volta a valorizzare la storia, le tradizioni e le unicità dei territori, che passa inevitabilmente da prodotti di millenaria produzione come l’olio, ed il premio Miglior Produttore Eroico, finito nelle mani dell’agronomo, contadino urbano e titolare dell’azienda agraria Ortobioattivo, Andrea Battiata. Oltre ai riconoscimenti ai nuovi Ambasciatori dell’Olio, ovvero quelle personalità che hanno presentato e divulgato i principi fondamentali dell’olio di oliva di extra qualità nei vari settori di competenza: Mario Cipriano di Cipriano Pizzeria - per la sua passione e dedizione nella diffusione dell’olio di extra qualità nella pizza d’autore - Alberto Grimelli , giornalista ed editore della testata Teatro Naturale - per la capacità comunicativa dell’olio d’eccellenza - e Cristina Bracali , storica casting director del programma La Prova del Cuoco e brand ambassador per la valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari - per il suo impegno nella promozione dell’olio turismo.

