Proprio come in Europa, anche in Napa Valley è già tempo di vendemmia

Generalmente, la viticoltura è legata a due fasce immaginarie, che attraversano la Terra, comprese tra il 30° ed il 50° parallelo Nord ed il 30° ed il 40° parallelo sud. La quasi totalità del vino viene prodotto qui, ed è in questi due range che si concentrano tutte le declinazione qualitativamente migliori. Al suo interno, ovviamente, le differenze sono abissali: zone desertiche, altre eccessivamente piovose, terreni inadatti rendono in molti casi impossibile la viticoltura. Che, invece, vive straordinarie similitudini anche da una parte all’altra del mondo. Proprio come nella Vecchia Europa, infatti, anche nella lontanissima Napa Valley, in California, la vendemmia sta vivendo un forte anticipo sulle medie stagionali, tra caldo e siccità (che qui però fa un po’ meno paura), con i primi grappoli, quelli da cui verranno prodotte le basi per gli spumanti, già in cantina da qualche giorno, come rivela la Napa Valley Vintners, l’associazione dei produttori della regione.

Il punto di riferimento, in termini di qualità, è l’annata 2016, anche se fare previsioni è ancora difficile. I produttori in generale si aspettavano buone rese, ma il Cabernet Sauvignon potrebbe essere leggermente al di sotto della media in alcune aree. In molti predicano cautela, sottolineando che un improvviso cambiamento del tempo può distorcere le prospettive di una buona annata. La raccolta del Sauvignon Blanc, intanto, è appena cominciata, ma sarà solo nella terza settimana di agosto che la vendemmia entrerà effettivamente nel vivo. “In Napa Valley ogni annata è, a suo modo, fantastica, ma quest’anno ci attendiamo una qualità davvero eccezionale”, commenta al magazine britannico “Decanter” Garrett Buckland, presidente dei viticoltori della Napa Valley.

