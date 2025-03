Quando i territori del vino fanno rete per crescere: nasce la Global Artisan Vintners Alliance (Ava)

Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra produttori di vino, associazioni del settore ed imprenditoriali, rappresentanti governativi, organizzazioni per il turismo e lo sviluppo economico, con i protagonisti che parteciperanno attivamente alle opportunità di sviluppo professionale attraverso discussioni sulle tecniche di vinificazione e sui metodi di sostenibilità. Un progetto inclusivo e quindi aperto agli scambi di studenti e professionisti ed alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sviluppo economico, turismo e marketing. Ecco l’obiettivo di The Global Artisan Vintners Alliance (Ava), una “rete” di territori del vino che si è costituita per creare un’alleanza vantaggiosa e sostenibile tra le regioni vinicole partner in tutto il mondo. Il progetto è stato annunciato da The Livermore Valley Wine Community (Lvwc), organizzazione che supporta le cantine, i coltivatori ed i membri dell’area viticola americana della Livermore Valley attraverso programmi educativi e di marketing, e dal supervisore della contea di Alameda, Distretto 1, David Haubert. Creare un’alleanza vantaggiosa e sostenibile tra i terroir partner in tutto il mondo è quindi il focus di un’iniziativa che abbraccia, come regioni vinicole fondatrici, nove realtà quali Livermore Valley Wine Community (California); Texas Hill Country Wineries, (Texas); Chilecito, (Argentina); Dalmatia, (Croazia); Chinon, (Francia); Alentejo, (Portogallo); Vale dos Vinhedos, (Brasile); Badacsony, (Ungheria) ed Ensenada, Baja California, (Messico). Come ha affermato Brandi Lombardi, direttore esecutivo della comunità vinicola della Livermore Valley, “essendo una delle regioni vinicole più antiche della California, la Livermore Valley vanta una ricca storia di tradizione enologica, affiancata da nuovi viticoltori e nuove tecniche. Questa alleanza consentirà a tutte le regioni partner di lavorare insieme ed espandere le opportunità per i loro produttori di vino e le aziende vinicole, nonché di migliorare il turismo nelle rispettive parti del mondo”. Il supervisore della contea di Alameda, Distretto 1, David Haubert, ha aggiunto che “questa alleanza porterà grande valore e innovazione”.

Copyright © 2000/2025