Quando il regalo di Natale è il ristorante a farlo: l’idea dello chef fiorentino Lorenzo Romano

Regalare una cena a Natale è ormai un “must” dei doni pensati per amici e parenti nella festività più attesa dell’anno. Ma c’è anche chi ha deciso di invertire i ruoli e proporre qualcosa di originale: è il caso dello chef Lorenzo Romano della “Insolita Trattoria Tre Soldi” di Firenze che, per celebrare le festività di fine anno che coincidono con le 70 candeline del ristorante da sempre a gestione familiare, ha pensato ad un’iniziativa per premiare la clientela. In che modo? Mettendo in palio regali per un controvalore di 70.000 euro.

La promozione, chiamata “Doppio Natale”, funziona così: per il mese di dicembre, al momento di pagare il conto, tutti i clienti del ristorante riceveranno una busta sigillata che contiene un omaggio e che dovrà restare chiusa fino a gennaio. Nel corso di quel mese, chi tornerà a cena all’Insolita Trattoria aprirà la busta e scoprirà il regalo: il cadeau può essere una delle dieci “Diamond Card” dal valore di 1.380 euro (cene per due persone per tutto il 2022), una “Gold Card” da 640 euro o una “Silver Card” da 320 euro e così via, per un valore complessivo di 70.000 euro divisi tra oltre 500 buste regalo.

“Volevamo unire i festeggiamenti di fine anno - spiega Lorenzo Romano, 29 anni, chef popolare anche per la sua cucina “camouflage” - con l’inizio delle celebrazioni per i 70 anni della “Trattoria Tre Soldi”, da qualche anno diventata “insolita”, e abbiamo pensato di offrire ai nostri amici e clienti un regalo speciale”.

