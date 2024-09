Quanto impatta il wine & food per l’ambiente? Il vino emette 1,8 kg di Co2 ogni kg di prodotto

L’industria alimentare parla sempre più spesso di sostenibilità, termine che può avere numerose sfaccettature, ma che si lega, comunque, fortemente, al concetto di lotta allo spreco di risorse, di azioni che possono dare una mano a mitigare gli impatti ambientali. Temi di una certa importanza se si considera che nel nostro pianeta vivono 8 miliardi di persone, ma la popolazione è destinata a crescere, considerevolmente, nei prossimi decenni. Serve cibo, tanto, e produrlo in modo più sostenibile possibile è la grande sfida del settore, non a caso tanti sforzi si concentrano nelle tecniche di coltivazione, nel trasporto e negli investimenti energetici, tanto per fare qualche esempio. Ma quanto impattano i vari prodotti che portiamo nelle nostre tavole? I numeri sono molto diversi e leggerli possono portare a delle riflessioni. L’American Association of Wine Economist (Aawe), ha pubblicato una tabella (la fonte citata è un articolo scientifico del 2018, “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers” a firma di J. Poore e T. Nemeek e pubblicato sulla rivista “Science”, con dati che coprono cinque indicatori ambientali, 38.700 aziende agricole, e 1.600 trasformatori, tipi di imballaggio e rivenditori), dove fa riferimento alle emissioni di gas serra generate per ogni chilogrammo di prodotto. Dell’elenco fa parte anche il vino, che sta lavorando molto sul fattore sostenibilità, e che ha uno dei tassi di emissione più bassi (1,8 kg di Co2 ogni chilogrammo). In cima alla classifica c’è la carne di manzo con 99 kg di Co2 equivalente ogni chilo, seguita dal cioccolato fondente (46,7 kg di Co2 equivalente per ogni chilo) e da agnello e montone (39,7). Mele, noci, ortaggi a radici e gli agrumi con 0,4 kg di Co2 ogni chilogrammo sono, invece, i prodotti che impattano meno.

