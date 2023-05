Quasi 30.000 euro raccolti per Amunì di Libera, che aiuta ragazzi che hanno commesso errori  

Saranno interamente destinati a sostenere il percorso di reinserimento nella società di ragazzi e di ragazze sottoposti a procedimento penale, supportati da Amunì di Libera (la storica rete di associazioni fondata da don Luigi Ciotti che si occupa di contrasto alle mafie ed alla corruzione), i quasi 30.000 euro raccolti nell’asta di beneficienza “Berta Libera TuttƏ”, organizzata da Distillerie Berta, in collaborazione con Sotheby’s, tra le più antiche e prestigiose case d’asta del mondo, e lo studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi. Nell’evento, a Borgo Roccanivo a Mombaruzzo, nel Monferrato, sono state battute all’asta venti opere d’arte di Adriano Attus, artista e direttore creativo de Il Sole 24 Ore. Tra i rialzi più significativi, la bottiglia di grappa Berta “Elisi” in formato speciale Mathusalem, un pezzo unico dipinto a mano dall’artista battuto per 4.000 euro, partito da una base d’offerta di 500 euro.

