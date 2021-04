Rapporto qualità-prezzo, il vino italiano al top secondo la rivista tedesca Falstaff

Il rapporto qualità-prezzo è una caratteristica fondamentale per ogni prodotto, in qualunque mercato. Ma lo è tanto più per il vino, in un Paese molto sensibile al tema del prezzo, forse più di altri, come la Germania, mercato strategico per il vino italiano, storicamente tra i primi 3, insieme ad Usa e Regno Unito. Ed è una buona notizia, dunque, la performance del Belpaese nella “Top 100 preis-leistungs weine”, la classifica dei migliori vini per rapporto qualità-prezzo, firmata dalla rivista Falstaff, rivista leader nel settore enogastronomico-turistico nei paesi di lingua tedesca, il cui caporedattore dall’Italia è Othmar Kiem (e che da giugno 2021 lancerà Falstaff International, una versione inglese con 4 uscite cartacee l’anno, così come avrà una traduzione completa tutto il sito). Una classifica divisa per fasce di prezzo (7-12 euro, 12-25 euro e 25-59 euro), con tanta Italia, soprattutto nella prima fascia.

Dove l’Italia si aggiudica il primo posto con il 2019 Pungirosa Castel del Monte Docg Rosato di Rivera, ed il terzo gradino del podio con il 2019 Keya Bardolino Chiaretto Classico di Guerrieri Rizzardi. Al 6, ad ex aequo, ci sono anche il Masso Antico Negroamaro Salento Igt di Schenk Italian Wineries, ed il 2018 I Sodi del Paretaio Chianti Docg di Badia di Morrona. Posizione n. 13, invece, per il Piluna Primitivo Salento Igt di Castello Monaci del Gruppo Italiano Vini - Giv, mentre al n. 15 c’è il 2015 Vigna Pedale Castel del Monte Rosso Riserva di Torrevento insieme ad un altro “italiano”, o meglio ad un vino ungherese ma di mano italiana, ovvero il 2016 Tüzkö Birtok Chardonnay Barrique della Tüzkö Estate, la cantina della Marchesi Antinori in Ungheria. Al n. 18 ancora un duo, quello formato dal 2017 Valpolicella Classico Superiore di Zenato, e dal 2016 Pellirosso Negroamaro Salento di Cantine Coppi, mentre al n. 21 c’è il Nerè Nero d’Avola di Feudo Maccari, e al n. 25 L’U Rosso Umbria di Lungarotti. Ancora una coppia italiana alla posizione n. 26, con il 2019 La Cala Vermentino di Sardegna di Sella & Mosca (Gruppo Terra Moretti), ed il 2019 Laute Valpolicella Doc di Adalia, mentre al n. 28 c’è il 2019 Valpolicella Classico di Speri, e al n. 34 il 2017 Vigne Vecchie Soave Doc Tenuta Sant’ Antonio. Ma l’Italia si difende bene anche nella fascia tra i 12 ed i 25 euro. Sul podio, al n. 3, c’è il 2018 Chianti Classico Docg di Castello di Volpaia, Radda in Chianti, al n. 6 il 2018 Calvarino Soave Classico di Pieropan, e al n. 9 il 2017 Monte Alto Soave Classico di Ca’ Rugate. Al n. 19 un ex equo tra Alto Adige e l’Umbria, ovvero il 2017 Isos Südtirol Weissburgunder Riserva di Ansitz Waldgries, ed il 2016 Lampante Montefalco Rosso Riserva delle Tenute Lunelli. Posizione n. 27, invece, per il 2018 Gschleier Vernatsch Alte Reben di Kellerei Girlan.

Buona la presenza italiana, quasi tutta toscana, nella fascia più alta della classifica, quella dei vini tra 25 e 50 euro allo scaffale. Al n. 7 c’è il 2015 Marsiliana Costa Toscana Rosso di Principe Corsini, al n. 11 il 2016 Vigneto Bucheriale Chianti Rufina Riserva di Selvapiana, e al n. 16 il 2016 Ot Rosso di Oliviero Toscani. In posizione n. 22 addirittura un terzetto, formato dal 2017 Chianti Classico Riserva di Riecine, dal 2015 Millennio Chianti Classico Gran Selezione di Castello di Cacchiano, e dal 2018 Vigna Kastelaz Gewürztraminer Südtirol Doc di Elena Walch, mentre a chiudere la classifica, al n. 32, c’è il 2016 Vigorello di San Felice.

Focus - La “Top 100 preis-leistungs weine” by Falstaff

Fascia 7-12 euro

1 - 2019 Pungirosa Castel del Monte Docg Rosato, Rivera, Andria

3 - 2019 Keya Bardolino Chiaretto Classico, Guerrieri Rizzardi, Bardolino

6 - ex aequo - Masso Antico Negroamaro Salento Igt, Schenk Italian Wineries, Egna

6 - ex aequo - 2018 I Sodi del Paretaio Chianti Docg, Badia di Morrona, Terricciola

12 - 2018 Campo Le Calle Soave, Latium Morini, Mezzane di Sotto

13 - Piluna Primitivo Salento Igt, Castello Monaci, Salice Salentino

15 - ex aequo 2016 Tüzkö Birtok Chardonnay Barrique, Tüzkö Estate/Antinori, Bátaapáti

15 - ex aequo 2015 Vigna Pedale Castel Del Monte Rosso Riserva, Torrevento, Corato

18 - ex aequo 2017 Valpolicella Classico Superiore, Zenato, Peschiera del Garda

18 - ex aequo 2016 Pellirosso Negroamaro Salento, Cantine Coppi, Bari

21 - 2018 Nerè Nero d’avola, Feudo Maccari, Noto

25 - L’U Rosso Umbria, Lungarotti, Torgiano

26 - ex aequo 2019 La Cala Vermentino di Sardegna, Sella & Mosca, Alghero

26 - ex aequo 2019 Laute Valpolicella Doc, Adalia, Capovilla

28 - 2019 Valpolicella Classico, Speri, San Pietro in Cariano

34 - 2017 Vigne Vecchie Soave Doc, Tenuta Sant’ Antonio, Colognola ai Colli

Fascia 12 - 25 Euro

3 - 2018 Chianti Classico Docg, Castello di Volpaia, Radda in Chianti

6 - 2018 Calvarino Soave Classico, Pieropan, Soave

9 - 2017 Monte Alto Soave Classico, Ca’rugate, Montecchia di Crosara

19 - ex aequo 2017 Isos Südtirol Weissburgunder Riserva, Ansitz Waldgries, Bolzano

19 - ex aequo 2016 Lampante Montefalco Rosso Riserva, Tenute Lunelli, Bevagna

27 - 2018 Gschleier Vernatsch Alte Reben, Kellerei Girlan, Cornaiano

Fascia 25 - 50 Euro

7 - 2015 Marsiliana Costa Toscana Rosso Principe Corsini, San Casciano

11 - 2016 Vigneto Bucheriale Chianti Rufina Riserva, Selvapiana, Rufina

16 - 2016 Ot Rosso, Oliviero Toscani, Casale Marittimo

22 - ex aequo 2017 Chianti Classico Riserva, Riecine, Gaiole in Chianti

22 - ex aequo 2015 Millennio Chianti Classico Gran Selezione, Castello di Cacchiano, Gaiole in Chianti

22 - ex aequo 2018 Vigna Kastelaz Gewürztraminer Südtirol Doc, Elena Walch, Termèno

32 - 2016 Vigorello, San Felice, Castelnuovo Berardenga

Copyright © 2000/2021