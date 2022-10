Reale, Osteria Francescana e La Pergola al top per “Ristoranti d’Italia 2023” del Gambero Rosso

Al primo posto, Reale di Niko Romito, con 96 punti su 100, seguito, a pari merito, dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura e da La Pergola del Rome Cavalieri di Heinz Beck, con 95 punti. Ancora 94 punti per Le Calandre dei fratelli Alajmo, del Piazza Duomo di Enrico Crippa e di Uliassi di Mauro Uliassi. E’ il gotha della ristorazione italiana per la guida “Ristoranti d’Italia 2023” del Gambero Rosso, edizione n. 33, che conta ben 2.480 esercizi segnalati, con 297 novità. Aumentano le Tre Forchette (44 in tutto), con 3 nuovi ingressi nell’Olimpo della cucina italiana, così come i Tre Gamberi, che passano a 35 (con 1 nuovo ingresso). Sono 11 i locali che guadagnano Tre Bottiglie, i Tre mappamondi sono 6, così come sono 6 le Tre Coccotte e i Tre Boccali 2. Aumentano, inoltre, il numero (49) e le tipologie (24) dei Premi Speciali. Tre i locali, con le Due Forchette Rosse, ossia i locali che hanno le maggiori potenzialità per raggiungere il vertice: Arnolfo a Colle di Val d’Elsa e Piccolo Lago a Verbania, con un punteggio di 89; Pashà a Conversano, con un punteggio di 88. Per il settimo anno, inoltre, in apertura di ogni sezione regionale, sarà possibile conoscere “Le grandi cantine della regione”, un approfondimento sulle etichette del territorio per fornire una guida nella scelta dei vini per l’abbinamento ai piatti.

Nell’ultimo anno, il ritorno del turismo straniero innamorato delle bellezze e dei sapori italiani ha ridato linfa vitale alla ristorazione. Sono tornati a riempirsi i locali delle grandi città d’arte, ma anche quelli fuori dalle rotte in ogni angolo del nostro Paese. Nuovi investimenti e nuovi progetti hanno spesso visto i protagonisti della cucina italiana in veste di imprenditori. Nonostante il perdurare di una situazione mondiale estremamente critica, soprattutto a livello economico, i grandi professionisti continuano ad impegnarsi sul terreno virtuoso intrapreso già dallo scorso anno: valutazione e riduzione di impatto e sprechi, accorciamento delle filiere, valorizzazione del territorio, ampliamento - quando possibile - dell’autoproduzione, dal piccolo erbario all’orto fino a vere e proprie aziende agricole. Un trend che ha dato ulteriore impulso al vegetale come elemento “nobile” dell’offerta, con risultati sorprendenti in termini di gusto. Non è dunque un caso che per la prima volta la Guida assegna un premio ai migliori tre menu vegetariani individuati su scala nazionale. Novità importanti anche sul fronte beverage. Alla sempre più accorta proposta vino - con il filone del pairing, in grande sviluppo - si affiancano due estremi, agli antipodi sulla carta: i cocktail “da tavola” e le bevande analcoliche da sposare ai piatti, con il crescente ricorso alle tecniche della mixology.

“La cucina italiana è la più conosciuta ed amata nel mondo, e il settore della ristorazione è il traino per tutto il comparto agroalimentare. Un servizio indispensabile ma anche una vetrina importante per la conoscenza e la promozione delle nostre produzioni di eccellenza - dichiara Paolo Cuccia, presidente Gambero Rosso - la guida del Gambero descrive la sapienza dei migliori chef che riescono a trasformare le materie prime in piatti che esaltano sapori dei nostri territori. Un settore su cui le nostre istituzioni devono mantenere alta l’attenzione con interventi concreti, sia dal lato dei costi energetici e fiscali che di strumenti di formazione permanente, come quelli offerti dalla Gambero Rosso Academy, atti a salvaguardare questo fondamentale patrimonio culturale ed economico italiano”.

“La nostra arte culinaria è il fiore all’occhiello per i produttori made in Italy- prosegue l’amministratore delegato Luigi Salerno - una cucina che rinnova costantemente la sua offerta per qualità e creatività, in Italia ma anche all’estero. Dai piatti più semplici alle creazioni più complesse, il mondo ama mangiare italiano. Grazie al nostro roadshow internazionale e alla nostra guida digital Top Italian Restaurants, https://www.gamberorossointernational.com/restaurants/ siamo consapevoli di quanto il panorama estero sia attento alla nostra enogastronomia, vera forza motrice dell’export agroalimentare del nostro Paese”.

Focus - La Guida “Ristoranti d’Italia 2023: le “Tre Forchette”

96

Reale - Castel di Sangro

95

Osteria Francescana - Modena

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri - Roma

94

Le Calandre - Rubano

Piazza Duomo - Alba

Uliassi - Senigallia

93

Cracco - Milano

Don Alfonso 1890 - Massa Lubrense

Madonnina del Pescatore - Senigallia

Il Pagliaccio - Roma

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Quattro Passi - Massa Lubrense

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina - Badia

Villa Crespi - Orta San Giulio

Da Vittorio - Brusaporto

92

D’O - Cornaredo

Duomo - Ragusa

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino

Seta by Antonio Guida - Milano

Torre del Saracino - Vico Equense

La Trota - Rivodutri

91

Agli Amici dal 1887 - Udine

Enrico Bartolini Mudec Restaurant - Milano

Berton - Milano

Danì Maison - Ischia

Enoteca La Torre a Villa Laetitia - Roma

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler - Roma

Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio

Casa Vissani - Baschi

90

Andreina - Loreto

Antica Osteria da Cera - Campagna Lupia (nuovo ingresso)

Da Caino - Montemerano

Casa Perbellini - Verona (nuovo ingresso)

Taverna Estia - Brusciano

Glass Hostaria - Roma

Laite - Sappada

Lido 84 - Gardone Riviera

Lorenzo - Forte dei Marmi

La Madia - Licata

Miramonti l’Altro - Concesio

La Peca - Lonigo

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte - Viareggio

Signum - Salina (nuovo ingresso)

I “Tre Gamberi 2023”

Angiolina - Pisciotta

Antica Osteria del Mirasole con Locanda - San Giovanni in Persiceto

Antichi Sapori - Andria

L’Arcangelo Vino e Cucina - Roma

Armando al Pantheon

Roma - Armidda

Abbasanta - Masseria Barbera - Minervino Murge

La Brinca - Ne

Da Burde - Firenze

Ai Cacciatori - Cavasso Nuovo

Il Capanno - Spoleto

Agriristorante Il Casaletto- Viterbo

Da Cesare - Roma

Consorzio - Torino

Al Convento - Casa Torrente - Cetara

Caffè La Crepa - Isola Dovarese

Ai Due Platani - Parma

Futura Osteria - Monteriggioni

Grappolo d’Oro - Roma

La Madia - Brione

Locanda Mariella - Calestano

Nerodiseppia - Trieste

Osteria Ophis - Offida

All’Osteria Bottega - Bologna

Osteria del Treno - Milano

Pretzhof - Val di Vizze/Pfitsch

La Sangiovesa - Santarcangelo di Romagna

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano

Stella - Perugia (nuovo ingresso)

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense

Tischi Toschi - Taormina

Trippa - Milano

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi

Osteria della Villetta dal 1900 - Palazzolo sull’Oglio

Vino e Cibo - Senigallia

Le “Tre Bottiglie 2023”

La Baita - Faenza

Enoteca Bruni - Firenze

Le Case della Saracca - Monforte d’Alba

CIZ - Cantina e Cucina - Milano

Del Gatto - Anzio

Al Donizetti - Bergamo

ilwinebar Trimani - Roma

Enoteca Marcucci - Pietrasanta

Trattoria Da Nando - Mortegliano

Enoteca Quattro Ruote - Montalto di Castro

Salumeria Roscioli - Roma

I “Tre Mappamondi 2023”

Dao Restaurant - Roma

Gong Oriental Attitude - Milano

IYO - Milano

Moi Omakase - Prato (nuovo ingresso)

Il Vizio - Perugia

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine - Milano

Le “Tre Coccotte 2023”

Amo - Venezia

CUCINA.eat - Cagliari (nuovo ingresso)

Lanzani Bottega & Bistrot - Brescia

Spazio Niko Romito Bar e Cucina - Roma

Baccano - Roma

Divinity Terrace del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Roma

I “Tre Boccali 2023”

Baladin Open Garden - Piozzo

Nidaba - Montebelluna

La Guida “Ristoranti d’Italia 2023: i “Premi Speciali 2023”

Cuoco Emergente - Premio Alessandro Narducci

Jorg Giubbani - Orto By Jorg Giubbani - Moneglia

La Novità dell’Anno

Chic Nonna di Vito Mollica - Firenze

Innovazione in Cucina

Dina - Gussago

Il Ristoratore dell’Anno

Giancarlo Perbellini - Casa Perbellini - Verona

Miglior Proposta di piatti di Pasta

Enoteca La Torre a Villa Laetitia - Roma

Miglior Pane in tavola

Tre Olivi dell’Hotel Savoy Beach - Capaccio Paestum

Ristorante che valorizza al meglio l’Olio Evo Italiano

George Restaurant del Grand Hotel Parker’s - Napoli

Miglior creazione a base di Formaggio

Consorzio - Torino

L’Irene Firenze dell’Hotel Savoy - Firenze

Red di Palazzo - Lecce

Menu Degustazione dell’Anno

Senza pesce - Madonnina del Pescatore - Senigallia

Miglior Proposta Vegetariana

Gramen del Lefay Resort - Gargnano

Reale - Castel di Sangro

Tenerumi del Therasia Resort - Vulcano

Miglior Pre-Dessert

Save the sea - Marin a Eataly Genova - Genova

Il Pastry Chef dell’Anno

Angelica Giannuzzi - Pashà - Conversano

Miglior Proposta al Bicchiere al Ristorante

La Bandiera - Civitella Casanova

Miglior Proposta al Bicchiere al Wine Bar

Nero d’Avola & Co. - San Cataldo

Miglior Proposta di Bere Miscelato

Gucci Osteria da Massimo Bottura - Firenze

Miglior Carta dei Distillati

300mila - Lecce

Miglior Mise en Place

Kresios - Telese Terme

Miglior Servizio di Sala

Villa Crespi - Orta San Giulio

Don Alfonso 1890 - Massa Lubrense

Miglior Sommelier

Alessandro Gonzalez Venegas - La Locanda del Profeta - Napoli

Terra e Ambiente

“Quando la sostenibilità è forma e sostanza. Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso una cucina nel pieno rispetto della terra, dell’ambiente e dell’uomo”.

Romano - Viareggio

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano

Osteria Arbustico all’Hotel Royal - Capaccio Paestum

No Food Waste

Il non spreco in cucina è ormai un tema imprescindibile. La sostenibilità di un ristorante non è solo una questione etica, è anche una questione economica. Imparare a usare ogni parte di un prodotto può, inoltre, aprire nuove frontiere del gusto

Locanda Radici - Melizzano

Valorizzazione delle Produzioni Locali

Contrada Bricconi - Oltressenda Alta

Qualità/Prezzo

Antica Osteria Marconi - Potenza

L’Arcade - Porto San Giorgio

Il Consiglio di Sicilia - Scicli

Emozionando - Salerno

Is Femminas - Cagliari

La Locanda del Falco - Valdieri

Locanda Mammì - Agnone

L’Osteria dei Frati - Roncofreddo

Pineta - Predaia

Zunica 1880 - Civitella del Tronto

Tradizione Futura

I dieci chef che si sono distinti per la capacità di interpretare e reinventare al meglio i piatti e gli ingredienti dei territori in cui operano e più in generale della grande cucina classica nazionale, contribuendo così a riscriverne il ricettario futuro.

Andrea Bertini - Casa Bertini - Recanati

Alessandro Billi - Osteria Billis - Tortona

Gina Di Benedetto - MOM Cucina vegetale creativa - Fano Adriano

Ariel Hagen - Saporium Borgo Santo Pietro - Chiusdino

Tina Marcelli - Artifex dell’Hotel Feuerstein - Brennero/Brenner

Marmo - Balzi Rossi - Ventimiglia

Nico Mastroianni - Santo Bevitore - Cassino

Celestino Mauro - Core Restaurant - Castrovillari

Xin Ge Liu - Il Gusto Dim Sum - Firenze

Antonio Ziantoni - Zia - Roma

Copyright © 2000/2022