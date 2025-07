Estate 2025: la cena del sabato si conferma il momento ideale per mangiare fuori

In estate, la cena continua ad essere il momento prediletto dagli italiani per uscire e godersi un pasto fuori casa. Secondo i dati previsionali per la stagione estiva 2025 raccolti da TheFork, piattaforma leader nella prenotazione online di ristoranti, ben il 73% delle prenotazioni avviene proprio per la fascia serale. Il sabato si conferma il giorno più gettonato, con il 22% delle prenotazioni settimanali.

“I tavoli da due rappresentano la norma (57%) - continua lo studio condotto da TheFork - con un coperto medio di 2,8 persone per prenotazione. Un dato che riflette la tendenza a cene intime o in piccoli gruppi, in linea con le abitudini estive”.

“Negli ultimi tre anni, i mesi estivi (giugno-settembre) hanno registrato una crescita significativa delle prenotazioni tramite app, con un’impennata a doppia cifra nel 2024 sul 2022. A trainare questa crescita è stata soprattutto l’area del Sud e delle isole, dove l’aumento è stato ancora più marcato - afferma il report - tra le province da tenere d’occhio per l’estate 2025 spiccano Campobasso, Potenza e Oristano, che hanno mostrato un incremento particolarmente significativo sul 2022. Anche il turismo internazionale ha giocato un ruolo importante: nel 2024, il 16% delle prenotazioni estive è stato effettuato da turisti stranieri, in crescita dal 14% del 2022. I turisti italiani hanno raggiunto il 19%. I principali Paesi di provenienza dei visitatori sono il Regno Unito (17%), la Francia (15%) e la Germania (11%). Le città italiane più amate dai turisti, in termini di prenotazioni estive, sono state Venezia (61%), Sorrento (50%), Firenze (44%), Napoli (36%) e Palermo (32%)”.

“Un altro dato interessante riguarda le abitudini di prenotazione: quasi la metà (49%) avviene last-minute, con meno di quattro ore di anticipo. Nonostante ciò, il tasso di mancate presentazioni è calato del -15% tra giugno 2024 e giugno 2025”, conclude la piattaforma leader nella prenotazione online di ristoranti.

