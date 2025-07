Con il vegan -75% di emissioni di gas serra, -54% di consumo di acqua e -66% di danni alla fauna

Riduce del 75% le emissioni di gas serra, fa calare il consumo di acqua del 54% e limita i danni alla fauna selvatica del 66%. Secondo recenti studi, citati da Veganok, punto di riferimento per la certificazione etica e la promozione di uno stile di vita sostenibile, la dieta vegana ha ripercussioni positive non solo sul proprio corpo, ma anche per l’ambiente in cui viviamo ogni giorno. Adottare un’alimentazione vegana, come in molti stanno facendo, rappresenterebbe, quindi, una scelta efficace anche per combattere la crisi climatica e preservare le risorse naturali, tematiche oramai all’ordine del giorno e sulle quali il cambiamento dello stile di vita delle persone può fare la differenza.

Veganok, rivolgendosi alle aziende sensibili al tema, ha lanciato Veganok Change, un progetto aperto, inclusivo e in evoluzione, ideato per dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale, valori sempre più apprezzati dai consumatori. Tra i supporter dell’iniziativa - che mira a educare e accompagnare i consumatori nella transizione verso un’alimentazione 100% vegetale, offrendo strumenti pratici e informazioni affidabili - tra i molti, figurano il cantante e musicista Red Canzian, gli attori Massimo Wertmuller, Andrea Roncato e Tullio Solenghi e la giornalista Giulia Innocenzi, oltre al disegnatore Bruno Bozzetto, l’ex senatore Lello Ciampolillo, il cantautore e pittore Ivan Cattaneo, oltre a tanti altri tra content creator e professionisti del settore alimentare e salutista. Sono diverse le modalità per contribuire in modo attivo e significativo: per esempio, le imprese possono proporre promozioni esclusive dedicate ai lettori della community, tutti impegnati o interessati alla transizione verso uno stile di vita 100% vegetale. Allo stesso tempo la piattaforma invita nutrizionisti, chef, influencer e divulgatori vegan a condividere contenuti educativi, esperienze personali e workshop, contribuendo alla crescita culturale della società e, ovviamente, anche le stesse aziende del settore vegan (alimentare, cosmetico, moda) possono promuovere Veganok Change internamente, incentivando i propri collaboratori a iscriversi al programma come parte di un impegno aziendale verso la sostenibilità.

Copyright © 2000/2025