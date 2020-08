Rio de Janeiro la città del mondo più cara per il vino, Parigi per il fine dining

Volete bere una grande bottiglia di vino? Buon per voi se vi trovate a Jakarta, in Indonesia, o ad Hong Kong, che, in questo senso, sono le città più “convenienti”, mentre è peggio, per il portafogli, sei siete a Rio de Janeiro o Mexico Ciy, le città più esose. A metterle in fila le città del mondo più care per i consumi del lusso è il Global Wealth & Lifestyle Report 2020 (stilato in fase pre Covid19, ndr) di Julius Baer, una delle più importanti realtà svizzere di private banking. Che, sul fronte enoico, come parametro, ha preso una bottiglia di Chateau Lafite Rothschild, o più in generale un vino con un punteggio di oltre 95 punti assegnato da “The Wine Advocate” (Robert Parker). Ebbene, dai dati emerge che a Rio De Janeiro, in media, per una bottiglia di questo calibro si spendono oltre 2.200 dollari, che scendono a poco più di 2.000 nella capitale messicana, ed a 1.865 a Mosca, in Russia. Tra le 10 città più care, in questo senso, seguono Manila (1.797 dollari), Vienna (1.770), Bangkok (1.669), Dubai (1.661) e poi un trittico tutto europeo, a pari merito, a completare la “top 10”, con Parigi, Milano e Barcellona a 1.601 dollari. E poi, via via, Taipei, Mumbai, Instabul, Vancouver, Sydney, Miami, Johannesburg, Londra, Monaco, Tokyo, Los Angeles, Singapore, New York, Zurigo e Francoforte, fino alle città più “economiche” per un grande brindisi, che sono Shanghai (913 dollari), Hong Hong (793) e Jakarta (543). Diversa la classifica se si parla di “fine dining”, dove il riferimento è un ristorante due stelle Michelin o che fa parte della “50 Best” di San Pellegrino: qui, senza troppe sorprese, la città in cui si spende di più è Parigi con 331 dollari, davanti ad Hong Kong, con 308, e Singapore, con 293. Milano si piazza alla posizione n. 12, con 217 dollari, mentre le città in cui un pasto di lusso è più conveniente sono Vancouver, con 83 dollari, Johannesburg, con 91, e Manila con 96.

