“Robert Parker Wine Advocate”, Joe Czerwinski è il nuovo Editor-in-Chief

Cambio al vertice editoriale per “Robert Parker Wine Advocate”, la più prestigiosa ed autorevole pubblicazione di critca enologica del mondo (di proprietà del Gruppo Michelin, ndr), Joe Czerwinski è stato nominato Editor-in-Chief al posto della Master of Wine Lisa Perrotti-Brown MW, che ha guidato la pubblicazione per otto anni. Mentre William Kelley DPhil è stato promosso alla posizione di vicedirettore. Czerwinski è entrato nel 2017 in “Robert Parker Wine Advocate” (la cui italian editor è Monica Larner, ndr) come Managing Editor e Reviewer per la Francia meridionale, l’Australia e la Nuova Zelanda.

“Un veterano dell’editoria - spiega una nota - con più di 20 anni di esperienza come critico di vino professionista e giudice internazionale, Czerwinski guiderà il team di esperti recensori, stabilirà il tono e la direzione della pubblicazione e svilupperà nuove strade per la distribuzione dei contenuti. I suoi recenti successi includono la guida dell’iniziativa di sostenibilità di “Robert Parker Wine Advocate”, che ha introdurre filtri per identificare i produttori biologici e biodinamici certificati e riconoscere le cantine che dimostrano sforzi straordinari nel perseguimento di pratiche ecologiche attraverso il Robert Parker Green Emblem”.

“Con sempre più competizione per catturare l’attenzione dei consumatori di vino, è vitale che noi superiamo le aspettative dei nostri lettori come più importante guida all’acquisto di vino del mondo. Sono entusiasta di guidare un team di critici di vino così impegnati a costruire sull’eredità di Robert Parker come l’ultima guida per i consumatori di vino”, ha dichiarato Czerwinski, che, nel suo nuovo ruolo, si assume anche la responsabilità di valutare e recensire i vini della Napa Valley.

“Alcune delle mie esperienze vinicole più formative ruotano intorno alla Napa Valley: la mia prima vacanza nella regione vinicola nel 1990, il primo articolo di lunga durata che ho scritto come scrittore professionista di vino e due inviti - una volta come relatore - al Simposio per scrittori professionisti di vino”, ha detto Czerwinski. “Non vedo l’ora di tornare a quelle radici e di scoprire ancora una volta tutto ciò che la Napa Valley ha da offrire”.

Per completare Czerwinski e il team esistente di critici di vino internazionali, William Kelley assumerà la responsabilità di recensire i vini di Bordeaux. Si è unito a Robert Parker Wine Advocate nel 2017, per coprire la Borgogna e lo Champagne. Ora, con sede in Francia, a tempo pieno, Kelley è nella posizione ideale per coprire questa importante regione. “Intendo portare a Bordeaux lo stesso tipo di copertura sul terreno che ho fornito in Borgogna, e non vedo l’ora di portare i lettori più a fondo nella viticoltura e nella vinificazione del Bordolese”, ha dichiarato.

Copyright © 2000/2021