Rumors: l'Italia verso la presidenza del G20 Agricoltura mondiale, con la Ministra Teresa Bellanova

L'Italia, con la sua biodiversità eccezionale, la sua produzione di qualità, il primato assoluto per numero di prodotti Dop e Igp, è faro dell'agricoltura mondiale. E presto potrebbe esserlo anche a livello geopolitico, perché da rumors intercettati da WineNews, all'Italia, con il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, toccherà la presidenza del G20 dell'agricoltura italiana. Notizia che filtra dalla riunione del G20 in corso in queste ore, guidato dall'Arabia Saudita.

