Sandrone, Le Macchiole, Ornellaia, Petrolo, Poggio di Sotto, Adami al top di “Wine & Spirits”

Sandrone, tra i primi ad introdurre l’uso della barrique in Langa, Le Macchiole, la cantina di Cinzia Merli vertice qualitativo di Bolgheri, al pari di Ornellaia, diamante della corona enoica della famiglia Frescobaldi, Petrolo, gioiello del Val d’Arno di Sopra di Luca Sanjust, Poggio di Sotto, un classico del Brunello di Montalcino condotto da Claudio Tipa (ColleMassari), Adami, che a Colbertaldo di Vidor, sottozona di Valdobbiadene, e dintorni produce tra i migliori Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, Elena Fucci, la maggiore interprete dei vini vulcanici del Vulture, Fratelli Alessandria, griffe del Barolo tra Verduno e Monforte, Massolino, punto di riferimento di Serralunga, Produttori del Barbaresco, la cantina sociale più importante del Piemonte, Sottimano, tra le cantine di riferimento del Barbaresco, Tenuta delle Terre Nere, alle pendici dell’Etna, Boscarelli, storica azienda del Nobile di Montepulciano, e Rocca di Montegrossi, azienda giovane ma dalla storia lunghissima nel Chianti Classico. Ecco le 14 cantine italiane nella “Top 100 Wineries of 2022” del magazine Usa “Wine & Spirits”, che ha scelto le migliori 100 aziende nel mondo (dalla Francia alla Spagna, dall’Italia alla Grecia, dalla Germania agli Usa), senza alcuna classifica, in base agli assaggi delle ultime etichette, protagoniste nei prossimi mesi dei “Top 100 Events”, i due tasting esclusivi di scena a San Francisco (13 ottobre) ed a New York.



Focus - La “Top 100 Wineries of 2022” del magazine Usa “Wine & Spirits”



Francia

Louis Roederer - Champagne

Bollinger - Champagne

Petit & Bajan - Champagne

Pierre Gimonnet & Fils - Champagne

Marcel Deiss - Alsazia

Zind-Humbrecht - Alsazia

Domaine de Bellene - Borgogna

Domaine Chanson - Borgogna

Maison Louis Jadot - Borgogna

Domaine Frédéric Magnien - Borgogna

Lucien Le Moine - Borgogna

Clos Canarelli - Corsica

Clos des Fées - Languedoc

Château Maris - Languedoc

Domaine Fournier - Loira

Domaines Ott - Provenza

Delas Frères - Rodano

E. Guigal - Rodano

Germania

Dönnhoff - Nahe

Robert Weil - Rheingau

Ziereisen - Baden

Selbach-Oster - Mosella

Austria

Hannes Sabathi

Moric

Rudi Pichler

Schloss Gobelsburg

Ungheria

Royal Tokaji

Usa - New York

Hermann J. Wiemer Vineyard

Ravines

Canada

Inniskillin

Grecia

Alpha Estate

Lyrarakis

Vassaltis Vineyards

Italia

Elena Fucci - Basilicata

Fratelli Alessandria - Piemonte

Massolino - Piemonte

Produttori del Barbaresco - Piemonte

Sandrone - Piemonte

Sottimano - Piemonte

Tenuta delle Terre Nere - Sicilia

Boscarelli - Toscana

Le Macchiole - Toscana

Ornellaia - Toscana

Petrolo - Toscana

Poggio di Sotto - Toscana

Rocca di Montegrossi - Toscana

Adami - Prosecco Valdobbiadene

Spagna

Suertes del Marqués - Canarie

Can Sumoi - Penedès

Tempos Vega Sicilia - Ribera del Duero

Viñedos Sierra Cantabria - Rioja

Portogallo

Prats + Symington - Douro

Wine & Soul - Douro

W. & J. Graham’s - Porto

Taylor Fladgate - Porto

Libano

Château Musar

Sudafrica

Mullineux

Australia

Giant Steps

Penfolds

Vasse Felix

Yangarra Estate

Argentina

Catena Zapata

Cile

Concha y Toro

Viña Undurraga

Usa - Oregon

Bergström

Cristom Vineyards

Lingua Franca

Lumos Wine Co.

Nicolas-Jay

The Eyrie

Walter Scott

Usa - Washington State

Chateau Ste. Michelle & Eroica

DeLille Cellars

Gramercy Cellars

L’Ecole No 41

Saviah

Sleight of Hand

Usa - Central Coast

Au Bon Climat

Calera

Chanin Wine Co.

Eden Rift

Fess Parker

J. Lohr

Ridge Vineyards

Samsara

Tablas Creek

Usa - Napa Valley

Corison

Diamond Creek Vineyards

Duckhorn Vineyards

Grgich Hills Estate

Storybook Mountain Vineyards

Sullivan Rutherford Estate

Usa - North Coast

Drew Family Wines

Dutton-Goldfield

Radio-Coteau

Usa - Sierra Foothills

Lava Cap

Terre Rouge & Easton

Usa - Sonoma

Hirsch Vineyards

Iron Horse

Jordan

