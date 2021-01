Sassicaia e Guado al Tasso (Antinori) nella Top 10 dei vini più venduti da Wine Enthusiast nel 2020

De gustibus non disputandum est, discutere sui gusti delle persone è tempo perso, almeno secondo Plutarco. Nel mondo della critica enoica, invece, punteggi, e quindi gusti, e classifiche, sono spesso detonatori di dibattiti e confronti, proprio in virtù della loro soggettività. Se il gusto è incontestabile in quanto personale, altri sono i dati incontrovertibili, a partire da quelli relativi alle vendite. Come quelle fotografate dalla “Top 10 Best Selling Wines” by Wine Enthusiast, la cui “italian editor” è Kerin O’Keefe, che, nel 2020, ha visto tra i vini più venduti online dallo storico magazine Usa due etichette italiane di primissimo piano: il Sassicaia 2017 di Tenuta San Guido, alla posizione numero 4, e il Bolgheri Superiore 2017di Guado al Tasso, la tenuta della Famiglia Antinori, alla posizione numero 9.

Tra i lettori di “Wine Enthusiast”, che dedica ampio spazio, da qualche anno, anche all’aspetto commerciale sul proprio portale online, il vino più venduto è un grande classico della viticoltura bordolese, Chateau Pontet-Canet 2009 (Pauillac), seguito sul podio dal Cabernet Sauvignon 2017 della Napa Valley di 101 Barrels e da un altro bordolese, Chateau Leoville Poyferre 2010 (St. Julien). Alla posizione n. 5 ancora la Napa Valley, con l’Insignia 2016 di Joseph Phelps, quindi un grande bianco di Borgogna, il Corton-Charlemagne, Grand Cru 2015 Louis Latour, alla posizione numero 7. All’ottavo posto un rosso iconico della Napa Valley come il Christian Moueix 2017 di Dominus Estate, e alla numero dieci chiude la classifica il mito di Sauternes, Chateau d’Yquem 2015.

