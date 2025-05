Sassicaia e Tignanello tra i 20 vini più ricercati del 2025 al mondo, nel ranking di “Wine Searcher”

Chateau Lafite Rothschild, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Latour, Chateau Margaux, Petrus, Chateau d’Yquem, Dom Perignon Brut, Chateau Haut-Brion, Sassicaia della Tenuta San Guido, Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Chateau Pontet-Canet, Chateau Cheval Blanc, Chateau Lynch-Bages, Chateau Montrose, Opus One, Chateau Cos d’Estournel, Chateau Palmer, Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Tignanello di Marchesi Antinori e Chateau Leoville-Las Cases “Grand Vin de Leoville”: sono i 20 vini più ricercati del 2025, almeno fino adesso, secondo il portale “Wine-Searcher”, la “guida” di riferimento in tema di ricerca e comparazioni dei prezzi dei vini a livello mondiale. Quella che si delinea, come sempre, è una “top 20” che parla sostanzialmente francese, e tra le poche eccezioni spiccano i colori dell’Italia grazie al Sassicaia (n. 9), gioiello di Tenuta San Guido e di Bolgheri, tra i portabandiera di eccellenza del Belpaese enoico e un “classico” in tema di premi e riconoscimenti, e il Tignanello di Marchesi Antinori (n. 19), altro vino icona d’Italia prodotto da una delle più importanti famiglie del mondo del vino. L’Opus One, tra i riferimenti della Napa Valley, è l’unico vino d’Oltroceano presente nel ranking.

Se è vero che tutto cambia, dagli stili di produzione che si evolvono fino ai consumi che premiano sempre di più un elemento come la bevibilità, intesa come semplicità, freschezza ed eleganza, le griffe più ricercate restano, però, sempre i grandi classici, i vini affermati, quelli dalla grande qualità riconosciuta, dai valori importanti e dei marchi forti, il “sogno” evergreen dei grandi appassionati, big spender e collezionisti. Un “gotha” di assoluto prestigio quello che va a comporre la “The Most Wanted Wines of 2025” by Wine Searcher e che conferma i propri nomi (cambiano soltanto le posizioni nella Top 10) guardando all’edizione precedente. Una lista che racconta anche di quanto sia forte il mito di Bordeaux, dominatore della classifica e del prestigio di alcuni dei territori più iconici del vino che, almeno con le loro gemme, continuano a splendere di luce propria: dalla Borgogna a Bordeaux, dallo Champagne alla Toscana, alla Napa Valley, in California.

Copyright © 2000/2025