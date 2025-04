“Sauvignon Selection” 2025: l’Italia sul podio, dopo la Francia e l’Austria (con 33 medaglie)

Il Sauvignon Blanc Riserva 2021 di Nicolussi-Leck (eletto anche “Rivelazione Italia”) e il Sauvignon Blanc 2024 di Borin Vini e Vigne: ecco le “Gran Medaglie d’Oro” italiane della “Sauvignon Selection by Cmb - Concours Mondial de Bruxelles” 2025, edizione n. 16 del prestigioso concorso dedicato esclusivamente ai vini Sauvignon, creato a Bordeaux nel 2010 e che ogni anno cambia destinazione mirando a puntare i riflettori su varie regioni vitivinicole, di scena nei giorni scorsi a Burgas, in Bulgaria. Con oltre 1.000 campioni provenienti da 26 Paesi e valutati da 60 degustatori internazionali, l’Italia - terzo Paese in termini di partecipazione con 105 vini in gara - si è aggiudicata 33 medaglie, ed è salita sul podio insieme a Francia e Austria: la maggior parte dei riconoscimenti sono andati al Friuli-Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige, rispettivamente 15 e 13 medaglie.

Bene anche la Francia che, nonostante le difficoltà incontrate quest’anno con l’estirpazione dei vigneti, ha dimostrato ancora una volta il suo savoir-faire in materia di Sauvignon Blanc, aggiudicandosi il maggior numero di medaglie: ben 105. E anche l’Austria, per la precisione il Land della Stiria, ha confermato le sue ambizioni e progressi in termini di qualità, con il 45% dei vini austriaci che in questa edizione sono stati premiati: in totale, il Paese ha ricevuto 95 medaglie, tra cui 5 “Gran Medaglie d’Oro”, 40 “Medaglie d’Oro” e 50 “Medaglie d’Argento”.

Ottima la prestazione della Nuova Zelanda, che in termini di Sauvignon Blanc gode di buona reputazione e che si è aggiudicata 21 medaglie su 34 vini iscritti, mentre il “Paese rivelazione” è stato il Cile con 7 medaglie, tra cui 2 “Gran Medaglie d’Oro” ai vini, entrambi dell’azienda MontGras - Day One Gran Reserva Sauvignon Blanc 2024 e L’Aura Reserva Sauvignon Blanc 2024, eletto anche “Rivelazione Internazionale” del concorso - oltre a 4 “Medaglie d’Oro” e una “Medaglia d’Argento”. Storico risultato, infine, per la Bulgaria, Paese ospitante dell’evento, che ha ottenuto 20 medaglie (3 “d’Oro” e 17 “d’Argento”), ma anche la Romania ha fatto passi da gigante con 8 medaglie, di cui una “Gran Medaglia d’Oro”.

Focus - Le 33 medaglie dell’Italia alla Sauvignon Selection by Cmb 2025

Gran Medaglia d’Oro

Sauvignon Blanc Riserva 2021 di Nicolussi-Leck (Rivelazione Italia)

Sauvignon Blanc 2024 di Borin Vini e Vigne



Medaglia d’Oro

Bosco della Donna 2024 di Borgo Stajnbech

Casali Roncali Sauvignon 2024 di Cabert - Cantina di Bertiolo

Gessaia Sauvignon 2023 di Tenuta Montauto

Sauvignon Brada Santa Cecilia 2024 di Pitars

Vigna Rachtl Sauvignon Blanc Riserva 2022 di Schlosskellerei Tiefenbrunner Turmhof

Wassererhof Südtirol Sauvignon Riserva 2021 di Wassererhof

Castelfeder Sauvignon Raif 2023 di Weinkellerei

Mervin 2020 di Cantina Merano

Schliff Sauvignon Südtirol 2022 di Kellerei Sankt Pauls



Medaglia d’Argento

Borgo Isolabella Sauvignon Blanc 2023 di Borgo Isolabella

Sauvignon de Puppi 2024 di Società Agricola Luigi de Puppi

Sauvignon I Classici 2024 di Cantina di La-Vis e Valle di Cembra

Colle de’ Conti 2022 di A&C Wines srl

Cozzarolo Sauvignon 2024 di Az. Agr. Cozzarolo Giovanni Battista

Sauvignon Blanc Bidoli 2024 di Bidoli

Emiro Bortolusso Sauvignon 2024 di Az. Agr. Cav. Emiro Bortolusso

San Simone di Brisotto Sauvignon Prestige 2023 di Azienda San Simone di Brisotto

Turéis 2020 di Pitars

Cormons Sauvignon 2024 di Cantina Produttori Cormons

Karolina Sauvignon Blanc 2022 di Nicolussi-Leck

Gall Sauvignon 2024 di Società Agricola Gall

Echt Geil Sauvignon Blanc 2023 di Seeperle

Antonutti Sauvignon 2024 di Casa Vinicola E. Antonutti

Quintessenz 2022 di Cantina Kaltern

Sauvignon Confinis 2024 di Francesco Rotolo

Le Favole Sauvignon Blanc 2023 di Le Favole

Drius Sauvignon 2023 di Drius Mauro Az. Agr.

Flora Sauvignon 2023 di Cantina Sociale Cornaiano Soc. Agr. Coop.

Extempore Sauvignon 2019 di Venica & Venica

Sauvignon Artu’ 2024 di Azienda Vitivinicola Eredi Canonica Cav. Cesare

Kofl 2023 di Kellerei Kurtatsch

