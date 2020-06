Schmidt (Uffizi): “l’esperienza dell’arte, culinaria o del paesaggio non può essere solo virtuale”

“Nel lockdown abbiamo visto che per fortuna tutto può essere fruibile online anche in Italia. Ma l’esperienza dell’arte, ma anche l’esperienza culinaria o del paesaggio, non possono essere virtuali. Per questo la cultura aiuterà a ripartire”: così Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, oggi nella storica riapertura dopo l’emergenza Covid del più importante museo italiano, tra i maggiori al mondo, in diretta mondiale. Chiuso solo quattro volte nell’ultimo secolo, per le due Guerre Mondiali, l’alluvione di Firenze (1966) e la bomba all’Accademia dei Georgofili (1993).

Schmidt ha riaperto le sale della Galleria degli Uffizi annunciando le novità dovute al contenimento della pandemia che diventano “un’opportunità per vivere un nuovo paradigma”, ha spiegato ancora una volta dopo aver lanciato per primo, da Firenze, un appello ad una trasformazione dell'esperienza di visita passando dal turismo mordi e fuggi ad un flusso più lento ed approfondito.

Quale è il vero senso del Rinascimento se non una seconda e nuova rinascita? “Oggi 3 giugno, dopo quasi 3 mesi di lockdown, riaprono gli Uffizi. Dimenticate lunghe code e sale piene, sarà un nuovo modo di vivere il museo: una nuova esperienza sensoriale attraverso il sapore della bellezza, il gusto della bellezza, l’amore dell’arte”, è il messaggio lanciato al mondo da Firenze, culla del Rinascimento italiano (dalla pagina Facebook degli Uffizi, che ha trasmesso la riapertura in diretta, tra le più seguite al mondo).

Copyright © 2000/2020