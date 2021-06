Se K-Way, la griffe degli impermeabili, veste lo Champagne di Veuve Clicquot

Da una parte il brand iconico delle giacche impermeabili, che da decenni si chiamano proprio come l’azienda che le ha inventate, “K-Way”, dall’altra uno dei marchi di Champagne più noti e acquistati al mondo, Veuve Clicquot. In mezzo, una custodia disegnata da “K-Way” appositamente per tenere in fresco le bottiglie di Veuve Clicquot, con tutte le peculiarità di una giacca a vento, dalla cerniera al cappuccio, ed i colori, inconfondibili dello Yellow Label della maison. Il risultato è una custodia hi tech isotermica, per tenere al fresco lo Champagne per una buona ora e mezza, grazie all’interno in neoprene e al classico nylon esterno, che difende la bottiglia dalla pioggia e dalle intemperie. Una partnership insolita, da cui nasce un oggetto utilissimo per gli amanti dello Champagne e non solo: da vuota, la custodia, diventa un marsupio, riconnettendosi proprio alle origini del K-Way, quando non era altro che un impermeabile sottile, da ripiegare in un marsupio e legare in vita...

