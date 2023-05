Siccità, alluvione, gelo e brina costano all’agricoltura oltre 5 miliardi di euro

Una delle preoccupazioni, se non la principale, nelle campagne italiane è legata al clima. Caldo torrido, grandinate, sbalzi di temperatura improvvisi possono mettere in crisi, se non peggio, la stagione del raccolto. Ma quanto incidono, in concreto, i fenomeni atmosferici nell’agricoltura a livello economico? L’anno scorso, secondo le stime riportate nel Rapporto Ismea sull’attività di sperimentazione 2022 del “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali - AgriCat”, l’impatto sulle colture dovuto ai soli eventi siccità, gelo e brina e alluvione ha determinato una perdita economica a carico delle aziende agricole di 5,62 miliardi di euro, per lo più nei comparti cerealicolo, delle ortive e delle frutticole , ma con una sostanziale perequazione a livello di macro ripartizioni geografiche.

L’esercizio sperimentale, condotto da Ismea nelle province e per i prodotti individuati dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022, descritto e argomentato nei contenuti metodologici e tecnico-operativi nel Rapporto (400 pagine, comprensive di schede tecniche), ha consentito di verificare l‘’intero ciclo di funzionamento del Fondo AgriCat, attivo dal Gennaio 2022.

Come si legge sul sito di Ismea, gli esiti della simulazione sull’operatività del Fondo AgriCat, effettuata secondo il modello di intervento di “primo rischio” proposto dal Ministero dell’Agricoltura, integrati con le valutazioni sui danni quantitativi ai raccolti per tutto il territorio nazionale, hanno consentito di elaborare un prospetto di bilancio tecnico del Fondo da cui emerge, nel 2022, un residuo attivo di 38,4 milioni di euro, calcolato su una provvista annuale di 350 milioni.

Il Fondo, nel 2022, avrebbe erogato indennizzi per un totale di 311,6 milioni di euro, di cui 219,9 milioni versati alle aziende agricole colpite da siccità, 4,6 milioni erogati per perdite di raccolto dovute all’evento gelo e brina e altri 86,4 milioni per danni riconducibili all’effetto combinato gelo-siccità. Rispetto ai fenomeni alluvionali, che nel 2022 hanno interessato alcune province delle Marche, si registrano infine risarcimenti per un ammontare di 685.000 euro.

