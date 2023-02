“Simply Italian Great Wines Americas Tour”  (Iem): il grande vino italiano di scena a Miami e Dallas

L’Italia ha chiuso il 2022 con un nuovo record dell’export del vino, che ha superato, a valore, gli 8 miliardi di euro, con una crescita delle spedizioni che ha segnato il +16,2% sul mercato Usa, dove le importazioni complessive, grazie al dollaro forte, nel primo semestre 2022, avevano raggiunto i 3,5 miliardi di dollari (+7,1% sul primo semestre del 2021). La fetta più grande della spesa, pari a 2,38 miliardi di dollari, è destinata ai vini fermi imbottigliati, cresciuti del 5,1%, a seguire gli sparkling, che valgono 882 milioni di dollari (+15,7%), e in ultimi vini sfusi, per un totale di 218,8 milioni (+0,7%). L’inflazione, inoltre, condiziona solo in minima parte i consumi di alcolici negli Usa, con i vini che, nei prezzi standard, continuano a crescere anche nelle fasi recessive, mentre si registra una maggiore variabilità nel segmento premium, che tende a rimanere su una crescita a volume più lenta. Ecco i numeri con cui gli Stati Uniti tornano ad aprire le porte al “Simply Italian Great Wines Americas Tour”, l’appuntamento by Iem - International Exhibition Management, dedicato alle aziende (da segnalare la masterclass “Ca’ del Bosco & Masi: Terroir & technique, two iconic wineries that showcase the best from both”) ed ai Consorzi del vino italiano (con il Consorzio Vini d’Abruzzo, il Consorzio dell’Asti e il Consorzio Vini delle Venezie protagonisti), con workshop, business to business, degustazioni, seminari guidati e incontri con il trade, di scena oggi a Miami (Ampersand Studios), nel cuore della capitale della Florida, e l’8 febbraio a Eataly Dallas, punto di riferimento per l’enogastronomia italiana,nella ricca città del Texas, dove la tappa del “Simply Italian Great Wines Americas Tour” è supportata anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice - Agenzia.

La Florida, Stato fondamentale per le strategie di posizionamento e crescita nel mercato Usa, è un punto di riferimento per il consumo di vino, soprattutto per la sua dimensione demografica, che la colloca in seconda posizione per consumi totali. L’area metropolitana di Miami, con i suoi 6 milioni di persone, è una città poliedrica e vivace, meta turistica molto gettonata e crocevia culturale e geografico tra Sud e Nord America. Nei tanti wine e liquor store, le etichette italiane sono molto ricercate e apprezzate, ma è alla ristorazione e alla gastronomia che spetta il primato delle vendite e consumo di vino. Anche il Texas, ormai, è un mercato importante e consolidato, ai primi posti tra gli Stati americani in termini di consumi, oltre ad essere uno di quelli a più alto reddito, con il più alto numero di famiglie con un reddito disponibile annuo superiore a 100.000 dollari.

Il tour “Simply Italian Great Wines” riparte come sempre dagli Usa, a testimonianza di quanto sia importante questo mercato per le nostre aziende. Come nel 2022, il tour si svolgerà in Florida e nel Texas, due Stati particolarmente ricettivi alle novità in arrivo, nei quali stiamo registrando un crescente interesse verso il vino italiano. Il supporto, fornito da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice-Agenzia, ci permette di svolgere un’azione sempre più capillare verso gli operatori che intervengono”, commenta Marina Nedic, managing director Iem & Ieem Usa. Secondo Antonino Laspina, direttore Italian Trade Agency per tutti gli Usa, “la costante e sistematica azione di promozione del vino italiano è premiata dal mercato statunitense: la crescita dell’export di vino dall’Italia verso gli Usa si conferma anche nel 2022, con valori record che continuano, in particolare, ad affermare la leadership assoluta italiana per i vini rossi e bianchi. Negli eventi di comunicazione, promozione e formazione - come le masterclass e le degustazioni previste a Miami e a Dallas - abbiamo conferma dell’interesse e dell’attenzione dei professionisti americani al vino italiano ed in particolare di nuovi professionals e nuovi consumatori in quelle aree e territori che le dinamiche economiche degli Usa stanno evidenziando come le più promettenti. Nell’ultimo anno l’Ice ha realizzato più di 30 azioni focalizzate su education e tasting che riteniamo fondamentali per consolidare e incrementare questi importanti risultati di crescita che riservano all’Italia una quota di mercato del vino negli Usa pari al 32%”.

