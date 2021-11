Stefano Berzi, il miglior Sommelier d’Italia Associazione Italiana Sommelier 2021 - Premio Trentodoc

È Stefano Berzi il “miglior Sommelier d’Italia by Associazione Italiana Sommelier 2021 - Premio Trentodoc”, firmato in partnership dalla più grande associazione della sommellerie italiana, guidata da Antonello Maietta, e dall’Istituto Trentodoc, guidato da Enrico Zanoni, che tutela le “bollicine di montagna” trentine, tra le massime espressione della spumantistica italiana di qualità.

Bergamasco e titolare dell’Enoteca Hosteria del Vapore di Carrobbio degli Angeli in provincia di Bergamo, Berzi è stato premiato nel Congresso Nazionale Ais n. 54 di Bologna, dopo aver superato in finale Davide D’Alterio, sommelier dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, tempio tristellato dell’alta gastronomia e del buon bere, Simone Vergamini dell’azienda Wineafterwine di Capannori (Lucca) e Massimo Tortora dell’Enoteca La Cantina di Massimo di Livorno.

Un riconoscimento arrivato dopo aver superato le selezioni regionali insieme a numerosi altri professionisti del vino, provenienti da tutta Italia, e dopo una finale in cui i sommeliere in gara sono stati giudicati dai vincitori delle precedenti edizioni del concorso, da membri di Ais - Associazione Italiana Sommelier, da giornalisti di settore e dall’Istituto TrentoDoc. “Sono fiero di questo successo: il Concorso è un riconoscimento prezioso che premia il percorso di crescita personale e di formazione professionale dei sommelier. Diventare Miglior Sommelier d’Italia è un sogno coltivato da anni che richiede una grande preparazione. È un privilegio per l’Associazione Italiana Sommelier, insieme all’Istituto Trento Doc, premiare oggi Stefano Berzi”, ha commentato Antonello Maietta, presidente dell’Associazione Italiana Sommelier.

“La sinergia con l’Associazione Italiana Sommelier - ha aggiunto Enrico Zanoni, presidente dell’Istituto Trento Doc - è un passo fondamentale per l’affermazione del nostro marchio, quale emblema della spumantistica d’eccellenza. Essere partner del Concorso Miglior Sommelier d’Italia, che premia il migliore tra coloro che con grande professionalità promuovono la cultura del buon bere, è per noi il suggello perfetto di questa collaborazione”.

