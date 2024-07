Surgelati, consumi record: superato il milione di tonnellate e massimo storico di 17,2 kg a testa

Il surgelato supera il milione di tonnellate. Nel 2023 il consumo dei prodotti frozen in Italia continua a crescere: in termini di volume il trend è stabile sul 2022 (+0,14%), ma il record lo registra il dato sul consumo pro capite che tocca il massimo storico di 17,2 kg a testa (+2,4%), per un valore di mercato pari ai 5,8 miliardi di euro (+6,5%). Lo rivela l’annuale rapporto redatto da Iias, Istituto Italiano Alimenti Surgelati, che “nonostante le sfide titaniche affrontate nel 2023 - come dice il presidente Giorgio Donegani - vede il comparto in salute perché trainato in gran parte anche dal fuoricasa che ha registrato una crescita del +5,3% sul 2022, compensando sia la piccola diminuzione della vendita al dettaglio (-1,1%) sia quelle, più significative, del porta-a-porta (-8%) e dell’e-commerce (-5%). Con i consumi di frozen food che tra le mura domestiche hanno raggiunto le 644.075 tonnellate e nel fuoricasa hanno toccato quota 295.812, a cui vanno aggiunte anche le 66.971 del porta-a-porta e le 9.500 dell’e-commerce per un totale di 1.016.358 tonnellate.

Al primo posto come prodotto surgelato più consumato ci sono sempre i vegetali, con oltre 215.000 tonnellate, nonostante una lieve diminuzione rispetto al 2022 del-1,9%. I preparati segnano invece una performance pienamente positiva (+3,7%). Al secondo posto ci sono le patate che nel 2023 hanno registrato la performance più positiva del comparto, con 110.500 tonnellate acquistate e una crescita del +8% sul 2022. Terzo gradino del podio per i prodotti ittici che hanno toccato le 92.500 tonnellate. Seguono i piatti pronti con oltre 66.600 tonnellate, le pizze surgelate che scendono a 63.500 tonnellate (erano 68.000 l’anno scorso), le specialità salate come pancake e altri prodotti che hanno mantenuto quota 33.300 tonnellate e le carni surgelate con 15.700 tonnellate. Tra gli altri segmenti, spicca la performance positiva di pane e paste surgelate, che hanno registrato un aumento del +1,3% sul 2022, raggiungendo oltre 5.730 tonnellate.

“Come dimostrano i dati - commenta Donegani - negli ultimi anni i surgelati hanno dimostrato di essere ottimi “alleati” dei consumatori in ogni occasione. Tra le ragioni alla base di questo apprezzamento, ci sono anche il gusto e la convenienza economica che questi prodotti garantiscono, come confermano le evidenze emerse da due recenti ricerche che abbiamo condotto quest’anno, per la prima volta, con la società AstraRicerche”.

