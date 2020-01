Symington, un milione di euro per cultura, educazione e associazionismo di Douro e Alto Alentejo

Un milione di euro per sostenere progetti rivolti al benessere pubblico, alla conservazione ed alla protezione dell'ambiente, alla conservazione del patrimonio culturale ed all'educazione sui due territori vitivinicoli più rappresentativi del Portogallo, quelli del Douro e dell'Alto Alentejo: è la dotazione annuale del “The Symington Impact Fund”, il fondo della griffe del Douro Symington Family Estates - premiata come Ethical Company of the Year ai Green Award firmati dal magazine Uk “The Drinks Business” e dal 2019 certificata “B Corporation”, il che la “obbliga” ad integrare gli interessi sociali ed ambientali con gli aspetti commerciali - che rinsalda così il proprio legame con il territorio, dove da anni sostiene l'associazionismo locale, dal soccorso sanitario volontario del Douro all'ente benefico Bagos d’Ouro, oltre ad un'associazione per la protezione e la conservazione dell'ambiente che verrà annunciato a breve.

Un bell'esempio di integrazione, tra business e società, che ben racconta il ruolo che le grandi aziende del vino hanno, o dovrebbero avere, sui territori in cui operano, ed a cui è legata la propria fortuna (e viceversa), perché in un mondo in cui le aziende chiudono i battenti per riaprire dove la forza lavoro e le tasse pesano meno, il vino ed il suo ciclo produttivo, e quindi il suo valore aggiunto, è strettamente ed intrinsecamente legato al territorio, di cui diventa un dovere prendersi cura.

“Abbiamo sempre cercato di gestire la nostra azienda familiare in modo da creare benefici per le persone, siano esse i nostri dipendenti o la comunità in generale. Ci impegniamo anche a proteggere gli splendidi ambienti naturali in cui produciamo i nostri vini, ed abbiamo costantemente reinvestito nella regione del Douro, sostenendo associazionismo e volontariato”, spiega Rupert Symington, Ceo di Symington Family Estates. “Lo Symington Impact Fund è un modo per formalizzare questo impegno e garantire il nostro supporto ai progetti che sono maggiormente in linea con i nostri valori, ed in cui possiamo avere il massimo impatto positivo”.

