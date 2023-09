“The Champagne & Sparkling Wine World Championships”, Italia n. 1, Trentodoc campione

Nella crescente scena del metodo classico italiano, la peculiarità delle bollicine di montagna del Trentodoc rappresenta davvero un’unicità. Premiata, ancora una volta, dalla “The Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2023 di Tom Stevenson, “il Mondiale” delle bollicine. Il Trentodoc guida il medagliere italiano, che si conferma ancora una volta il più ricco: 74 medaglie d’oro su 170, con ben 26 ori che sono Trentodoc (e 9 di Ferrari Trento, cantina italiana n. 1, che, più volte, ha vinto il titolo come miglior produttore del concorso, con questa ed altre categorie di premi che saranno svelate più avanti, ndr), territorio d’eccellenza seguito da un’altra denominazione di assoluto prestigio, come la Franciacorta, con 21 ori, e poi da una grande varietà di vini del Belpaese, da territorio come Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Alta Langa, Asti, Lambrusco, ma anche con una produzione da vitigni autoctoni, soprattutto al Sud, che continua a crescere. Ma l’edizione n. 10 del concorso, considerato “il più duro e prestigioso del mondo, rispettato a livello globale per il suo rigoroso processo di giudizio e per i suoi giudici specializzati in spumanti”, ha assegnato anche 218 medaglie d’argento, di cui ben 117 sono ancora italiane, e ben 36 firmate, ancora una volta, Trentodoc”.

Nel medagliere, segue la Francia, che ha portato a casa 43 medaglie d’oro e 48 medaglie d’argento, mentre l’Inghilterra ha conquistato il terzo posto nella classifica, con 11 medaglie d’oro e 15 d’argento, seguita da vicino dall’Australia e dalla Spagna, che hanno ottenuto 11 medaglie d’oro e 11 d’argento a testa. Ad essere giudicati sono stati oltre 1.000 spumanti da ben 40 territori di 19 Paesi di tutto il mondo.

“Ancora una volta il concorso Champagne & Sparkling Wine World Championships ha visto una performance stellare da parte del Trentodoc”, ha commentato il fondatore e presidente Tom Stevenson. Che ha aggiunto: “in dieci anni, questo concorso ha stabilito senza ombra di dubbio chi sono i migliori produttori di spumanti del mondo grazie ai loro vini, che si aggiudicano costantemente i massimi riconoscimenti, ma ogni anno porta al successo nuove Regioni e nuovi produttori in Regioni consolidate. Posso dire con onestà che viviamo in un’epoca d’oro per lo spumante. L’aspetto più sorprendente è che i vincitori delle medaglie provengono sia dai produttori più grandi sia da alcuni dei più piccoli, sia da quelli più affermati sia dai nuovi arrivati. Congratulazioni a tutti i vincitori delle medaglie!”.

“L’edizione 2023 del prestigioso concorso Cswwc, condotta sempre con grande rigore e professionalità da Tom Stevenson, ci conferma ancora una volta ai vertici della spumantistica mondiale. Un territorio unico, l’impegno, la dedizione e la costante tensione verso un continuo miglioramento di tutti i nostri 67 associati, sono - commenta il presidente Trentodoc, Enrico Zanoni - alla base di questi importanti riconoscimenti. Un plauso a tutti gli artefici di questi risultati”.

Terra di quelle bollicine per cui la montagna è una cifra distintiva: è lei che influenza il clima e la vita delle vigne, anche nelle zone del Trentino con altitudini più basse, provocando grandi escursioni termiche fra giorno e notte, indispensabili per permettere alle uve di raggiungere l’ottimale grado di maturità per la produzione di metodo classico. Il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1.000 metri sul livello del mare, il 20% sopra i 2.000 e sono 94 le vette che superano i 3.000 metri: una posizione territoriale di favore che consente di preservare la qualità del prodotto finale. Coltivato in altitudine fino a 800 metri sul livello del mare, il Trentodoc è stato il primo Metodo Classico ad ottenere la Doc in Italia, e fra i primi al mondo.

Focus - “The Champagne & Sparkling Wine World Championships”: tutte le medaglie d’oro dell’Italia

Altemasi

Altemasi 2016 Graal Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Altemasi 2019 Blanc de Noirs Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Andreola

Andreola 2021 Dry Vigna Ochera Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Rive di Rolle, Veneto, (75cl, 11.5%)

Andreola 2022 Brut Dirupo Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore, Veneto, (75cl, 11.5%)

Andreola 2022 Extra Dry Mas de Fer Rive di Soligo Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Rive di Soligo, Veneto, (75cl, 11.5%)

Ca’ del Bosco

Ca’del Bosco 2014 Annamaria Clementi Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 13%)

Ca’del Bosco NV Cuvée Prestige Edizione 45 Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Ca’del Bosco NV Cuvée Prestige R.S. Edizione 36 Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Cantina Aldeno

Cantina Aldeno 2018 Altinum Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.4%)

Cantina Aldeno 2018 Bio Vegan Altinate Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.2%)

Cantina d’Isera

Cantina d’Isera 2016 Isera 907 Riserva Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Cantina Michele Sartori

Cantina Michele Sartori 2019 Extra Brut Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Cantina Zucchi

Cantina Zucchi 2022 Etichetta Bianca Lambrusco di Sorbara DOP, Emilia-Romagna, (75cl, 11.5%)

Castello di Gussago

Castello di Gussago 2017 Club Cuvée Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12%)

Corte Manzini

Corte Manzini NV Amabile Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, Emilia-Romagna, (75cl, 9%)

Cuvage

Cuvage 2019 Brut Metodo Classico Magnum Alta Langa Docg, Piemonte, (150cl, 12%)

Cuvage 2019 Brut Metodo Classico Alta Langa Docg, Piemonte, (75cl, 12%)

Cuvage NV Acquesi Asti Docg, Piemonte, (75cl, 7%)

Dubl

Dubl NV Brut Edition I Campania, (150cl, 12.5%)

Endrizzi

Endrizzi 2018 Brut Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Endrizzi 2018 Piancastello Riserva Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 13%)

Ferrari Trento

Ferrari Trento 2015 Perlé Bianco Riserva Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Ferrari Trento 2015 Riserva Lunelli Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Ferrari Trento 2016 Perlé Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Ferrari Trento 2016 Perlé Rosé Riserva Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Ferrari Trento NV Brut Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Ferrari Trento NV Brut F1 Edition 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari Trento NV Brut Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Ferrari Trento NV Maximum Rosé Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Firriato

Firriato NV Gaudensius Blanc de Noir Etna DOC, Sicilia, (75cl, 12.5%)

Fratelli Berlucchi

Fratelli Berlucchi 2017 Freccianera Nature Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Fratelli Berlucchi 2018 Freccianera Brut Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Guido Berlucchi

Guido Berlucchi NV Berlucchi ’61 Extra Brut Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Guido Berlucchi NV Berlucchi ’61 Rosé Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Guido Berlucchi NV Berlucchi ’61 Rosé Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Guido Berlucchi NV Berlucchi ’61 Satèn Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Kettmeir

Kettmeir 2019 Athesis Brut Magnum Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Kettmeir 2019 Athesis Brut Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Kettmeir 2019 Athesis Brut Rosé Magnum Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.5%)

Kettmeir 2020 Athesis Brut Rosé Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

La Montina

La Montina 2018 Brut Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12%)

Lantieri de Paratico

Lantieri de Paratico 2018 Extra Brut Arcadia Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Lantieri de Paratico 2019 Extra Brut Arcadia Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Lantieri de Paratico NV Brut Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Lantieri de Paratico NV Extra Brut Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Lantieri de Paratico NV Satèn Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Letrari

Letrari 2019 Brut Rosé Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Letrari NV Cuvée Blanche Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Madonna delle Vittorie

Madonna delle Vittorie NV Brut Rosé Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.5%)

Man Spumanti

Man Spumanti 2019 Brut Millesimato Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12%)

Maso Martis

Maso Martis 2013 Madame Martis Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 13%)

Azienda Agricola G. Milazzo

Milazzo 2016 Federico II Magnum Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (150cl, 12.5%)

Milazzo - NV Gran Cuvée Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (75cl, 12.5%)

Milazzo Classico NV Brut Magnum Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (150cl, 12.5%)

Milazzo NV Riserva V38AG Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (75cl, 12.5%)

Milazzo NV Riserva V38AG - A19D Magnum Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (150cl, 12.5%)

Milazzo NV Riserva V38AG - B20 Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (75cl, 12.5%)

Milazzo NV Riserva V38AG - B20D Magnum Campobello di Licata VSQ, Sicilia, (150cl, 12.5%)

Mirabella

Mirabella 2018 Satèn Millesimato Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Muratori

Muratori NV Brut Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, (150cl, 12.5%)

Pezzuoli

Pezzuoli 2022 Pietrarossa Lambrusco di Sorbara Dop, Emilia-Romagna, (75cl, 11.5%)

Romantica

Romantica 2019 Extra Brut Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Rotari

Rotari 2015 AlpeRegis Pas Dosé Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.6%)

Rotari 2016 AlpeRegis Brut Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.8%)

Rotari 2016 AlpeRegis Extra Brut Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (75cl, 12.7%)

Rotari 2018 Scandinavia Brut Riserva Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, (150cl, 12.8%)

Tenuta Amadio

Tenuta Amadio 2022 Extra Dry Asolo Prosecco Superiore Docg, Veneto, (75cl, 11.5%)

Turra

Turra 2016 Brut Franciacorta Docg, Lombardia, (75cl, 12.5%)

Valdo Spumanti

Valdo Spumanti NV Cuvée Viviana Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore di Cartizze, Veneto, (75cl, 11%)

Vezzelli Francesco

Vezzelli Francesco 2021 Morosa Lambrusco di Sorbara DOP, Emilia-Romagna, (75cl, 12%)

Vezzelli Francesco 2022 Il Selezione Lambrusco di Sorbara DOP, Emilia-Romagna, (75cl, 11.5%)

Zanasi

Zanasi 2022 Bruno Zanasi Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, Emilia-Romagna, (75cl, 12%)

