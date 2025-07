Tra produzione e distribuzione: Vallepicciola entra in quota di minoranza in Balan

Se produrre vini di qualità, identitari, o “di luogo”, e distintivi, è fondamentale per ogni produttore di vino che voglia affermarsi, in un mercato sempre più competitivo (e attualmente in contrazione) avere una distribuzione efficace è altrettanto importante. Ed anche per questo sempre più cantine, oltre che sull’aspetto produttivo, investono, con varie formule, anche in quello commerciale e distributivo. Ultima case history in questo senso è quella di Vallepicciola, tra i gioielli del Chianti Classico (107 ettari di vigneti, a Castelnuovo Berardenga), che ha acquisito una quota minoritaria dei Balan Srl, una delle realtà storiche della distribuzione di vini di qualità in Italia e all’estero.

L’accordo, spiega una nota, prevede l’acquisizione da parte di Vallepicciola di una quota minoritaria della Balan Srl, con l’obiettivo di costruire un progetto condiviso di crescita, rafforzamento commerciale e sviluppo di nuove sinergie tra produzione e distribuzione. “Questo passaggio rappresenta per noi un momento di svolta - dichiara Daniele Balan, ad Balan Srl - dopo un periodo complesso, fatto anche di difficoltà operative e gestionali, l’ingresso di un partner solido e prestigioso come Vallepicciola ci permette di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. È un’alleanza che nasce da valori comuni: passione per il vino, rispetto per il lavoro e visione strategica”.

“Abbiamo deciso di investire in Balan - afferma Alberto Colombo, ad Vallepicciola - perché crediamo fortemente nella potenzialità di questa realtà. Il suo know-how, la rete commerciale consolidata e l’esperienza pluridecennale nella distribuzione rappresentano una base ideale per costruire insieme qualcosa di ancora più solido. L’obiettivo è crescere insieme, mettendo a fattor comune competenze e risorse”.

L’identità e l’autonomia operativa di Balan Srl, spiega la nota, verranno pienamente preservate, così come l’impegno nei confronti di clienti, fornitori e agenti. Nei prossimi mesi è prevista una progressiva riorganizzazione interna volta a migliorare ulteriormente i servizi e la qualità dell’offerta commerciale. “Con questa operazione, le due realtà si pongono come protagoniste di un nuovo modello di collaborazione tra produzione e distribuzione, nel segno dell’eccellenza e dell’innovazione”.

