Il mondo Prosecco fa sinergia su formazione & sostenibilità: i tre Consorzi lanciano un corso ad hoc

La necessità di formazione delle imprese spinge a fare sinergia e a superare sempre più le divisioni tra i tre territori del Prosecco, un approccio di insieme che arriva dalla “galassia” di un comparto che continua ad essere la locomotiva dell’export del vino italiano, grazie alla storica Docg di Conegliano e Valdobbiadene, alla più giovane e grande Doc e alla “rampante” Docg Asolo. Realtà che guardano al futuro scommettendo sulle nuove generazioni e sul canale della formazione per compiere ulteriori progressi in sostenibilità e innovazione del vigneto, due aspetti sempre più spesso “sotto la lente di ingrandimento” da parte del mondo del vino, in generale, sia in ottica presente che futura. Per rispondere concretamente alle esigenze di aggiornamento delle competenze espresse dalla filiera produttiva, infatti, i Consorzi del Prosecco Doc, Vini Asolo Montello e Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg hanno deciso di promuovere il nuovo corso di alta formazione “Agritech Specialist per la filiera viticola”, creato in collaborazione con Its Academy Agroalimentare Veneto del presidente Ivo Nardi. Il percorso consentirà di formare, dal prossimo ottobre, almeno 25 studenti che potranno portare nuove competenze nelle aziende venete e promuovere la sostenibilità della filiera vitivinicola.

L’iniziativa nasce da un’indagine condotta dai tre Consorzi tra gli operatori del settore, da cui è emersa la necessità di formare nuove figure professionali altamente qualificate e di rafforzare le capacità delle risorse già presenti nelle aziende, soprattutto in relazione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione nella gestione del vigneto. Il corso si concentrerà sullo sviluppo di competenze tecniche avanzate proprio per rispondere a queste specifiche richieste.

“Agritech Specialist per la filiera viticola” (con scadenza iscrizioni l’11 luglio 2025, ndr) si terrà nel Campus Enologico Cerletti di Conegliano da ottobre 2025 a luglio 2027 ed è rivolto a diplomati, anche già occupati, grazie a un’organizzazione didattica flessibile che prevede la possibilità di svolgere il tirocinio direttamente nell’azienda di appartenenza.

“Siamo convinti - affermano i presidenti dei tre Consorzi, e, quindi, Franco Adami per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Giancarlo Guidolin per il Prosecco Doc, Michele Noal per il Consorzio Asolo Montello - che investire nella formazione qualificata sia il modo più concreto per garantire competitività e sostenibilità alla nostra filiera viticola, contribuendo anche allo sviluppo dei relativi territori in sintonia con le comunità che lo abitano. Il settore ha bisogno di risorse preparate: coinvolgere Its Academy in un progetto costruito sulle esigenze delle nostre denominazioni ci permette di dare un contributo mirato alle aziende, aiutandole ad affrontare le complesse sfide ambientali e tecnologiche imposte dal contesto globale”.

