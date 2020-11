Tra Abruzzo, Toscana e Puglia, il vino protagonista del Premio Bandiera Verde - Cia

Ci sono anche la griffe del Trebbiano d'Abruzzo Valentini, per la categoria Agri-family, Fattoria Poggio Alloro, che tra le tante cose è anche produttore della Vernaccia di San Gimignano per la categoria Agri-web, la Cantina Sociale di Copertino, in Puglia, per la categoria Agri-welfare, e Vigneto Altura sull'Isola del Giglio, per la categoria premi speciali, tra i vincitori del Premio Bandiera Verde n. 18, che la Cia - Agricoltori Italiani assegna ogni anno alle aziende agricole impegnate in ambito ecologico, sociale, innovativo e tecnologico, promuovendo il ruolo della famiglia, dei giovani e delle donne. Dal Friuli Venezia Giulia i vincitori del premio Agri-ecology (Azienda Agricola “Zidaric Dario”) e Agri-farmhouse (Azienda Agricola “Tenuta Luisa”), in Emilia-Romagna il premio per la sezione Agri-IG (Azienda Agricola “Baiocchi”), in Piemonte la vincitrice per la sezione Agri-innovation (“Wayland Italia” Società Agricola). Agri-woman nel Lazio per A.A.A. Società Agricola “L’Orto di Alberico” e Agri-young in Emilia-Romagna alla Società Agricola “Carlini”. L’Agri-Med va, infine, all’Associazione di Tecnici “HAK” impegnata in Siria nell’ambito della sicurezza alimentare. Gli altri Premi Speciali ad Azienda Agricola “Entroterra SpA” (Marche), “Masseria Forciniti” (Calabria) e Cogecstre Soc. Coop. (Abruzzo). Infine, alla testata online Olive Oil Times, l’Agri-press international.

Niente cerimonia in Campidoglio, come era facile prevedere, senza però fermarsi, “come i nostri agricoltori non si sono mai fermati, in questi mesi, per assicurare a tutti cibi sani e di qualità, così era impensabile sospendere un premio che da sempre vuole riconoscere alle imprese agricole, il loro fattivo contributo alla crescita e allo sviluppo del settore e, quindi, anche della società”, spiega la Cia - Agricoltori Italiani.

“Mai come in questo periodo - sottolinea il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino - stiamo vedendo gli agricoltori fare grandi sacrifici, ma anche dimostrare grande tenacia e intraprendenza. Il Premio Bandiera Verde 2020 ne è ulteriore prova per come ha affrontato tutte le sue fasi di selezione e ha saputo portare a termine un’edizione, nonostante le tante difficoltà, ma soprattutto per le buone pratiche aziendali emerse nel corso dell'ultimo anno. Ai 14 campioni le nostre congratulazioni. Sono, oggi, protagonisti di un premio che riconosciamo simbolicamente a tutti gli imprenditori agricoli italiani”.

