Tra cibo, alcol e biodiversità: l’Italia verso l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Nel 2023, è in sovrappeso o obeso il 44,6% della popolazione dai 18 anni in su. Il dato è stabile sul 2021. Tra le persone di 14 anni e più, 15,6 su 100 hanno abusato di alcol, come nel 2022. Ancora l’1,5% della popolazione italiana soffre di insicurezza alimentare (-0,8% sull’anno precedente). La quota è significativamente più alta nel Mezzogiorno (2,7%). Continua a crescere, nel 2022, la quota di bambini e adolescenti sovrappeso: 33,5% nella classe 3-5 anni (+2,7 p.p. dal 2017) e 27,2% nella classe 3-17 anni. Elevata, ma in calo, l’occupazione irregolare in agricoltura (23,2% nel 2021, -1,2% sull’anno precedente); nel Mezzogiorno gli occupati irregolari sono il 30,2%. Nel 2022, invece, diminuiscono fertilizzanti e fitosanitari distribuiti in agricoltura (-26,6% e -11,6% sull’anno precedente) e le emissioni di ammoniaca del settore agricolo (-11,7%). Mentre continua a crescere la quota di superficie agricola coltivata con metodi biologici, con le aree agricole convertite o in conversione che investono il 18,7% della superficie agricola utilizzata (Sau) in Italia, proseguendo in una crescita regolare e sostenuta (+1% all’anno dal 2012) con l’Italia al quinto posto tra i 27 Paesi Ue. Sono alcune delle indicazioni e delle statistiche relative ad agricoltura e alimentazione del “Rapporto Istat sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)” 2024, con l’aggiornamento e l’analisi delle misure statistiche finalizzate al monitoraggio dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Ancora, guardando ad un tema attualissimo come la gestione dell’acque, l’Italia si colloca al terzo posto tra i Paesi dell’Ue27 per il prelievo pro capite di acqua per uso potabile (155 metri cubi annui, dato 2022). Le reti comunali di distribuzione hanno erogato nel 2022 ogni giorno 214 litri di acqua per uso potabile per abitante (36 litri in meno del 1999). Ma restano criticità nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile: l’efficienza si attesta al 57,6%. Tra il 2017 e il 2023, l’Italia registra un progresso nel grado di attuazione della gestione integrata delle risorse idriche, dal livello medio-alto (55) al livello alto (78). Ma una famiglia su tre non si fida di bere l’acqua del rubinetto e quasi una su dieci lamenta irregolarità nella distribuzione dell’acqua nell’abitazione.

Ancora, nel 2022, le aree protette coprivano il 21,7% del territorio nazionale. L’obiettivo della Strategia nazionale per la biodiversità è di raggiungere il 30% entro il 2030. Le superfici forestali certificate, nel 2022, sono aumentate del 4%, ma la loro estensione in rapporto alle aree forestali resta molto inferiore alla media europea. In lieve calo la copertura vegetale delle aree montane (-0,2% tra il 2012 ed 2022); oltre il 20% delle perdite si localizza in alta montagna (sopra 1.000 metri di altitudine).

Dopo la pandemia, poi, è accelerato il consumo di suolo. Nel 2022, le superfici impermeabilizzate da coperture artificiali erano il 7,14% del territorio nazionale. Infine, il 31% delle specie di vertebrati presenti in Italia è minacciato di estinzione, e la quota è ancora maggiore tra le specie acquatiche.

