Tra creatività e lifestyle, il food & wine al centro: al via la Milano Design Week (20-26 aprile) 

Un palcoscenico diffuso, dove arte, architettura e lifestyle si intrecciano, e in cui il food & wine conferma il suo ruolo centrale: in occasione della Milano Design Week (20-26 aprile 2026), evento internazionale che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale della creatività contemporanea, la città cambia ritmo, i cortili diventano gallerie temporanee, gli showroom ospitano installazioni ed ogni spazio prova a raccontare una visione dell’abitare contemporaneo. Il cibo, il vino e la ristorazione assumono un ruolo centrale, con bar, ristoranti e locali pop-up che nascono da collaborazioni tra brand, chef e studi di design, contribuendo a costruire una narrazione che intreccia gusto, estetica e cultura contemporanea. Tra le tante iniziative, il Consorzio del Franciacorta partecipa, per la prima volta, con un’installazione immersiva nello showroom Slowear, realizzata in collaborazione con Luce di Carrara - per raccontare il prestigioso Metodo Classico made in Italy attraverso materia, natura e tempo - mentre la storica cantina del Prosecco Ruggeri presenta una limited edition del suo Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg realizzata dall’artista Sara Ricciardi. Il Parmigiano Reggiano, una delle più famose eccellenze del made in Italy agroalimentare, è protagonista di una mostra nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, mentre i Vini Alto Adige si alleano con Hearst Italia in due appuntamenti esclusivi. Intanto la scena gastronomica milanese si arricchisce e, dai quartieri storici come Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Porta Venezia, fino alle nuove aree emergenti, Milano si riempie di indirizzi che reinterpretano il momento del mangiare e del bere come esperienza culturale e progettuale.

Se in Milano Design Week 2026, in passato, la presenza del Franciacorta, tra i Metodo Classico più prestigiosi del Belpaese, era legata a collaborazioni con singoli brand, quest’anno il Consorzio ha scelto uno spazio proprio con “Franciacorta Studio”, progetto espositivo e culturale che mette in dialogo materia, design e territorio: negli spazi Slowear di Milano, mette al centro il tema della trasformazione della materia: un principio che accomuna vino e marmo, due elementi apparentemente distanti ma uniti da origine, tempo e intervento umano. Entrambi nascono da un territorio e, attraverso processi naturali e sapere artigianale, evolvono fino a esprimere forma, identità e valore. “Franciacorta Studio” si articola in due progetti complementari: un percorso espositivo immersivo, che racconta il terroir della Franciacorta attraverso le dimensioni di terra e uomo, intrecciando elementi naturali, installazioni e superfici in marmo realizzate in collaborazione con Luce di Carrara; un programma di degustazioni ed esperienze, pensato come piattaforma culturale e di approfondimento, in cui il pubblico è guidato alla scoperta degli stili, delle tecniche e delle espressioni più significative del Franciacorta. Invece, la storica cantina Ruggeri, brand del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, ha collaborato con Sara Ricciardi, artista e designer, per vestire una limited edition. Il risultato è “Sipping Energy,” un’esplosione di colore, forme fluide e design contemporaneo: attraverso le quattro nuance delle bottiglie de I Classici, sono stati reinterpretati i riflessi dorati degli acini del vitigno Glera, il verde cangiante delle viti, le sfumature azzurre del cielo e il grigio argenteo delle rocce e delle pietre delle architetture rurali. La limited edition è in mostra da Deoron, innovativa piattaforma e mostra di design indipendente che trasforma un ex stabilimento industriale in un hub creativo.

Il Parmigiano Reggiano si presenta sotto ai riflettori in Milano Design Week 2026 con un palinsesto di appuntamenti che celebrano il connubio tra l’arte casearia e il linguaggio del design internazionale: nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della mostra-evento “Materiae”, il Consorzio invita i visitatori a scoprire la Dop attraverso l’udito. Uno spazio circolare, ispirato all’iconica forma di Parmigiano Reggiano, accoglie un “arcipelago” di isole dove le materie prime dialogano con gli strumenti dei protagonisti della filiera (dagli agricoltori agli allevatori, dai casari ai battitori). Attraverso un sistema interattivo, il gesto del pubblico attiva una stratificazione sonora: dai suoni naturali agli arpeggi musicali, la presenza dei visitatori trasforma l’ambiente in un’orchestra collettiva. Il racconto prosegue con la mostra “Nuove forme di grandezza” all’Edicolina Milano di Piazza Santo Stefano. Qui, gli strumenti iconici della produzione vengono reinterpretati in chiave di design, sottolineando la bellezza estetica e la funzionalità di una tradizione che si rinnova: lo “spino”, ovvero l’attrezzo con cui il casaro rompe la cagliata, diventa un portariviste; il tipico coltellino a mandorla usato per aprire il Parmigiano Reggiano diventa un tagliacarte; la zocca su cui si appoggiano le forme per controllarle diventa uno sgabello; il martelletto del battitore con cui si ispeziona il formaggio diventa uno schiaccianoci. I Vini Alto Adige saranno protagonisti di due appuntamenti esclusivi firmati Hearst Italia. Il primo è l’opening party di Marie Claire Maison per il progetto “Botanical Dreams”, in collaborazione con la storica Pasticceria Cova in via Montenapoleone, indirizzo simbolo dell’eleganza milanese. Il secondo è il party del Digital Hub di Elle Decor, ospitato nel suggestivo cortile di Casa Slalom. Qui, tra installazioni, incontri e atmosfere immersive, gli ospiti saranno invitati a scoprire una selezione di etichette Doc Alto Adige: dalle bollicine Metodo Classico al Gewürztraminer, dalla storica Schiava fino all’eleganza raffinata del Pinot Bianco. Cantina Pizzolato, storica cantina pioniera del biologico, partecipa al Fuorisalone 2026 con due iniziative esclusive che uniscono sostenibilità, gusto e design: la prima, realizzata con Artisia by Barilla, prende forma all’interno della mostra “Edible Reveries” firmata dallo Studio Yellowdot. Qui Pizzolato accompagna le innovative creazioni di pasta 3D di Artisia con una selezione dei propri cocktail ready-to-drink a base di vino dealcolato, offrendo una rilettura contemporanea e alcol free dei grandi classici dell’aperitivo italiano.

Sagna, tra le realtà leader della distribuzione italiana, è partner della mostra “Sensory Landscape” di Elle Decor a Palazzo Bovara, con un evento esclusivo per giornalisti e addetti ai lavori che vede protagonista lo Champagne Louis Roederer. Prosegue anche la collaborazione tra Strucchi Vermouth & Bitter, creato nel 2024 da Paolo Dalla Mora, imprenditore del settore degli spirits, e Cassina, super brand italiano di design. Dopo il Cassina Caffè viene lanciata quest’anno una nuova drink list ispirata al design iconico delle poltrone Cassina: una collezione di cocktail che traduce forme, materiali e storia del design in esperienze di gusto, rafforzando ancora di più il dialogo tra mixology e progetto. Lo Champagne Veuve Clicquot presenta la collezione “Chasing the Sun”, con un’installazione immersiva che celebra luce, gioia e creatività reinterpretando la visione artistica di Yinka Ilori. L’esperienza dà vita ad un universo dedicato all’art de vivre della maison, trasformando lo spazio in un racconto visivo e sensoriale ispirato al sole e alla sua energia. Accanto all’installazione, il Clicquot Café accoglie i visitatori con un’esperienza gastronomica all day long: le cuvée iconiche della maison vengono proposte in abbinamento ad un menu dedicato. L’installazione “House of Polpa” del brand Mutti è realizzata con 20.000 lattine di pomodoro: ispirato alla visione di Pablo Neruda, il progetto racconta la filiera, dalla coltivazione alla trasformazione. La pavimentazione è stata sviluppata in collaborazione con Mapei, e realizzata con resina ottenuta dalle bucce di pomodoro.

La pasta De Cecco apre nel cuore di Brera un nuovo temporary store dedicato alla sua nuova linea limited edition, iniziativa che si inserisce in un percorso progettuale più ampio che, dopo le tappe di Napoli e Roma, approda a Milano, rafforzando la continuità di un racconto costruito attorno ai valori distintivi del brand: cultura gastronomica italiana, ricerca estetica e capacità di dialogare con linguaggi contemporanei. Sull’iconica Torre Velasca il nuovo progetto Cromo - che reinterpreta il tè come rituale moderno legato al benessere psicofisico - fa nascere una tea house temporanea, mentre Ikea presenta, presso lo Spazio Maiocchi, “Food for Thought”, che traduce il design democratico del marchio svedese in un percorso sensoriale fatto di gusto, idee e co-creazione. Cuore dell’esperienza sono i live showcooking , in cui chef e interior designer lavorano insieme per raccontare il cibo come progetto culturale e sociale. Ogni giorno, un duo di designer-chef sarà protagonista con talk, live cooking, degustazione e musica, reinterpretando ingredienti, spazi domestici e gesti quotidiani che trasformano la cucina in un laboratorio aperto dove osservare - e assaggiare - nuove idee di abitare.Il marchio di gelati Bindi celebra i suoi 80 anni di storia con un progetto speciale ospitato al Nilufar Depot, nel contesto del tema Nilufar Grand Hotel. All’interno del giardino del Depot prende vita un pop-up immersivo che accoglie i visitatori con un’esperienza di pausa gourmet, dove il dessert diventa elemento progettuale e narrativo. Protagonista assoluto è il Profiterole celebrativo degli Anni Ottanta del Novecento, realizzato in edizione limitata e ispirato alla ricetta originale di Romano Bindi, servito in un contenitore in terracotta nero pensato per l’occasione. Di Stefano Dolciaria, innovativa realtà made in Sicily, sarà ospite dell’Adi Design Museum per partecipare al talk “Designland - Nuovi linguaggi”, organizzato da Adi Sicilia: un’occasione per confrontarsi con designer, architetti, giornalisti e creativi su come raccontare la Sicilia attraverso nuovi linguaggi del design e della comunicazione, esplorando l’interazione tra arte, cibo, cultura e territorio. Geminiano Cozzi Venezia 1765, storica manifattura veneziana di porcellane, è presente in più location della città, con un percorso diffuso che racconta l'arte della tavola e le sue collezioni tra heritage e contemporaneità.

A pochi passi dal Teatro alla Scala, Identità Golose Milano si conferma luogo dove il dialogo tra design e gastronomia prende forma. Quest’anno l’hub accoglie una speciale collaborazione con Fish Design by Gaetano Pesce prodotta da Corsi Design: nella Sala Ovale dell’hub prende vita “At the End of the Rainbow”, un’installazione aperta al pubblico che racconta il colore come uno spazio di libertà, scoperta e identità. I vasi in resina morbida diventano così elementi narrativi capaci di dialogare con lo spazio e con il pubblico, invitando all’esplorazione con uno sguardo progressivamente diverso, proprio come accade in un percorso gastronomico dove immaginazione e scoperta sensoriale generano effetti emotivi sorprendenti, personali, unici. A rendere l’esperienza ancora più immersiva, la possibilità di pranzare o cenare tra le opere che dialogheranno con gli spazi del ristorante attraverso installazioni diffuse, in armonia con la cucina dell’Executive Chef Edoardo Traverso da sempre ispirata all’estetica, alle forme e al design. Base Milano presenta una food court temporanea all’interno del programma “We Will Design”, in cui il cibo gioca tra design, sostenibilità e nuovi modelli alimentari. Il progetto coinvolge brand come Planted e Dreamfarm, che propongono un food truck dedicato alle proteine vegetali, Felicia con la sua pasta a base di cereali e legumi, e Sodamore, il brand dell’attore Luca Argentero, con una proposta beverage alcol free.

E per mangiare? Tra gli indirizzi più vivaci del Quadrilatero della moda, Beefbar e Rumore animano gli spazi di Portrait Milano dal pranzo al dopocena, tra carni d’eccellenza e mixology d’autore. Il brand monegasco, famoso per la sua selezione di carni di alta qualità provenienti da tutto il mondo, accoglierà gli ospiti della Design Week con i migliori tagli e street food da condividere. L’esperienza prosegue tra musica e alta mixology da Rumore, American Cocktail Bar e locale gemello di Beefbar, che per la Design Week darà vita a una collaborazione con Marbellous - brand monegasco di tableware e accessori in onice pregiato - ospitando per tutta la settimana una selezione di items del brand. E per chi desidera concedersi una pausa informale senza rinunciare al dialogo con il design, Fradiavolo rappresenta una tappa ideale durante la Milano Design Week. A Milano è presente con diverse location - Sempione, Isola, Porta Venezia, CityLife Shopping District, Bicocca Village e Premuda- che interpretano un linguaggio estetico retrò, urbano e pop, capace di evocare la memoria collettiva della città attraverso una rilettura contemporanea. Gli interni si configurano come veri e propri collage visivi, dove il riuso creativo diventa cifra stilistica: setacci trasformati in lampadari, persiane recuperate e sabbiate, sedie e tavoli in formica dialogano con jukebox reinterpretati come casse, radio e televisori a tubo catodico, vinili, racchette da tennis vintage, fumetti e libri che animano le pareti. Un’estetica coerente che, pur adattandosi al contesto di ciascun quartiere, mantiene una forte identità visiva e trasforma ogni visita in un’esperienza immersiva, perfettamente in sintonia con lo spirito della Design Week. E se il Porta Venezia Design District lancia il suo primo Food District - un progetto diffuso che trasforma il quartiere in un percorso tra gastronomia, design e innovazione. Installazioni, degustazioni e collaborazioni con brand e realtà emergenti danno vita a un’esperienza che racconta il cibo come linguaggio creativo e strumento di narrazione contemporanee - il ristorante Famiglia Rana di Verona (due stelle Michelin) torna alla Milano Design Week con il temporary bistrot & restaurant nello Spazio Antonio Marras, rinnovando così la collaborazione tra la famiglia Rana e lo stilista sardo: il locale si trasforma in un suggestivo percorso tra arte, design e gastronomia.

La settimana milanese è un evento ormai talmente iconico da diventare anche protagonista di Tinder: secondo una ricerca realizzata ad hoc dalla famosa app di incontri, il design non descrive solo ciò che facciamo, ma come scegliamo di presentarci mentre cerchiamo connessioni tra una mostra, un evento e un aperitivo. Da questa dinamica emergono nuovi archetipi urbani e digitali, capaci di raccontare il modo in cui il design viene vissuto condiviso nello spazio sociale. Così, tra gli archetipi degli appassionati di design, troviamo, tra gli altri, il Cacciatore di Eventi, che vive ogni occasione come una caccia al tesoro urbana, l’Aperitivo Designer, ovvero chi interpreta questa passione come esperienza sociale prima ancora che culturale, ed il Product Designer, in cui la professione smette di essere solo un’informazione lavorativa e diventa un segnale culturale immediatamente leggibile. Nel complesso, i dati raccontano una verità molto contemporanea: nella settimana milanese più importante per il design, Tinder diventa una mappa non fatta di installazioni, ma di identità. Un luogo dove il design non è solo ciò che si guarda, ma ciò che si usa per raccontarsi, riconoscersi e connettersi.

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