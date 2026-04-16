Ikea punta sempre più sul food e, insieme a Chupa Chups, produce il lecca-lecca alla polpetta

Il brand Ikea è da sempre legato, nell’immaginario collettivo, a design e arredamento: ma la catena svedese, negli ultimi anni, sta puntando sempre più sulla cucina e sulla tavola, tanto che un suo studio aveva evidenziato come “quasi la metà degli intervistati (46%) ammette di avere un debole per i dolci, il 29% ama sperimentare nuovi piatti e nuove cucine e il 40% dichiara di essere attratto da sapori che evocano ricordi di infanzia”. Anche da qui è nata l’idea di quello che, nato come pesce d’aprile, è diventato un prodotto reale, il Chupa Chups gusto polpetta (svedese, ovviamente). La collaborazione con Chupa Chups reinterpreta in modo ironico e sorprendente un gusto familiare e iconico, spiegano da Ikea: il lecca-lecca limited edition non sarà in vendita, ma verrà distribuito gratuitamente negli store della catena a partire dal mese di giugno. In totale verranno regalate 1 milione di unità nei negozi di tutto il mondo.

Un primo “assaggio” esclusivo dell’iniziativa sarà possibile in occasione della Milano Design Week, dove Ikea anticiperà al pubblico questa insolita collaborazione nata dall’incontro tra creatività, ironia e amore per il cibo. “Il 1° aprile abbiamo invitato le persone a immaginare un lecca-lecca al gusto di polpetta. Non abbiamo resistito alla tentazione di trasformare quell’idea in realtà, soprattutto dopo una risposta così entusiasta - ha commentato Javier Quiñones, commercial manager del Gruppo Ingka (il più grande retailer Ikea, presente in 32 Paesi) - insieme a Chupa Chups, abbiamo dato vita a qualcosa di divertente e inaspettato: un modo originale per celebrare il nostro amore per il cibo e dimostrare che anche un semplice scherzo può trasformarsi in qualcosa di reale, capace di unire le persone in modi sorprendenti”. Chupa Chups ha, infatti, reinterpretato in chiave dolce i sapori dell’iconica polpetta svedese e del suo tradizionale contorno a base di mirtilli rossi, dando vita a un prodotto inedito che cattura l’essenza di uno degli elementi più amati dell’universo Ikea.

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