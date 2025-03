Tra enogastronomia e bellezze, la Sicilia è la prima “European Region of Gastronomy” 2025 d’Italia

Pluralismo delle culture, bellezza della natura e qualità dei prodotti. Sono gli elementi che hanno fatto la differenza nel riconoscimento di “European Region of Gastronomy” 2025 assegnato alla Regione Sicilia, e per la prima volta all’Italia, dall’Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo (Igcat), a una o più città o regioni in Europa che si distinguono nelle attività mirate a sensibilizzare sull’unicità culturale e alimentare, a stimolare la creatività e l’innovazione gastronomica oltre che a promuovere un’alimentazione più sana e a migliorare gli standard del turismo sostenibile. E la Sicilia delle “buone pratiche”, di un approccio sostenibile all’agricoltura, dei suoi tanti prodotti straordinari, compreso ovviamente il vino di cui è diventata una “wine destination” di eccellenza, ha fatto centro. E oggi, 7 marzo, è andata in scena la cerimonia di apertura del riconoscimento, nella sede di Identità Golose a Milano, dove la Sicilia è protagonista fino al 9 marzo, per poi dare il via ad una serie di appuntamenti, da maggio a ottobre in 20 comuni, dove i visitatori potranno scoprire o riscoprire un patrimonio agroalimentare sempre più protagonista della cucina italiana e nel mondo.

“Il prestigioso riconoscimento internazionale di “Regione Europea della Gastronomia” 2025 rappresenta una grande occasione per l’isola e per chi come noi, in sinergia con le aziende del territorio, si è scommesso sulla candidatura della Sicilia - ha dichiarato Salvatore Barbagallo, assessore all’Agricoltura Regione Siciliana - il programma che abbiamo approntato comprende un format ospitato da 20 comuni siciliani con un tour coast to coast dell’isola. Un viaggio lungo i sentieri del gusto che vedrà protagonista le nostre eccellenze gastronomiche, un patrimonio culturale da fruire insieme alla bellezza del nostro territorio e dei nostri paesaggi per innescare percorsi virtuosi di turismo gastronomico”. “Condividere anche in questa occasione sotto il profilo istituzionale l’importante riconoscimento di “European Region of Gastronomy Sicily Awarded” 2025 è una straordinaria opportunità per favorire significative azioni di promozione del nostro territorio sotto l’aspetto più strettamente turistico in piena coerenza con i contenuti della programmazione dell’Assessorato che rappresento in cui il segmento gastronomico riveste carattere strategico - ha aggiunto Elvira Amata, assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo - un approccio che vede costantemente alimentare sul territorio virtuose sinergie a vantaggio di una promozione condivisa, elemento di particolare pregio rispetto alle finalità perseguite”.

Milano dove istituzioni e rappresentanti dei consorzi delle Dop e Igp siciliane hanno simbolicamente tagliato il nastro che dà il via al calendario di eventi: dall’Uva di Mazzarrone Igp all’Arancia rossa di Sicilia Igp, dalla Dop Arancia di Ribera all’Igp Limone di Siracusa, Igp Pesca di Leonforte, Ficodindia dell’Etna Dop, Igp Carota Novella di Ispica, Igp Pomodoro di Pachino, Pistacchio di Raffadali Dop, Dop Pistacchio Verde di Bronte, Cioccolato di Modica Igp, Igp Sicilia olio, Dop Monti Iblei, Monte Etna Dop Olio, Dop Val di Mazara, Dop Vastedda della Valle del Belìce, Formaggio ragusano Dop, Pecorino Siciliano Dop, Piacentinu Ennese Dop, Provola dei Nebrodi Dop, ed al Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, sono 21 le denominazioni di pregio unite nel raccontare i figli migliori di un’isola sempreverde, simboli di biodiversità e sviluppo di territori e comunità, che sono stati anche al centro di un talk su “La Gastronomia Siciliana nella Cucina Italiana. Il Valore della Candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Un’occasione anche per assegnare anche il “Premio Giornalistico Sicilia Regione Europea della Gastronomia” 2025 ad Anna Scafuri del Tg1 Rai, Andrea Amadei di “Decanter” - Radio Rai 2, Maddalena Fossati de “La Cucina Italiana”, Eleonora Cozzella per “Il Gusto” de “La Repubblica”, Alessia Peraldo Eusebias di Mag Studio Aperto - Italia Uno Mediaset, Gabriele Principato di “Cook” del “Corriere della Sera”, Elisa Isoardi di “Linea Verde” Rai 1 ed a Christian Schubert di “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

