Tra i vini più preziosi del mondo cresce l’Italia, con 86 etichette su 332. La classifica del Liv-Ex

Per chi ha investito negli ultimi anni in fine wines a fini speculativi, le cose non stanno andando troppo bene, come abbiamo scritto spesso, e i guadagni facili di qualche anno fa sono solo un lontano ricordo. Ma se il mercato prima o poi migliorerà, secondo gli analisti (come abbiamo raccontato in questo video), per chi vede i grandi vini come oggetto di passione e li compra per farli invecchiare e bere al momento giusto, di contro, con i prezzi un po’ in calo sulle vette del recente passato, il bicchiere è mezzo pieno. Ed a “classificare” i vini più quotati sul mercato, è il Liv-Ex, la principale piattaforma del mercato secondario, che specifica anche come, sull’edizione 2023, in questa nuova classificazione 2025 i livelli di prezzo che definiscono le “fasce” (i “tier”, da 1 a 5) sono stati rivisti a ribasso del 23%, seguendo l’andamento del Liv-Ex 1000, il più ampio degli indici della piattaforma, tra giugno 2023 e giugno 2025. Nel complesso, spiega Liv-Ex, se la Francia domina la lista con 207 etichette, di cui 48 nel “1 tier” e 85 nel “2 tier”, con la Borgogna sugli scudi per crescita, ma Bordeaux ancora come regione predominante con 106 vini sui 332 nella classificazione complessiva, l’Italia cresce con 86 vini, rispetto ai 65 del 2023, di cui ben 45 dalla Toscana, e 36 dal Piemonte (3 vini per il Veneto, e 1 a testa per Umbria e Abruzzo).

Una classificazione, spiega Liv-Ex, costruita tenendo conto del prezzo medio di scambio per i vini che tra il 1 luglio 2024 ed il 30 giugno 2025 sono stati scambiati almeno 12 o più volte, e almeno per 5 annate della stessa etichetta. Nel primo livello si trovano 66 vini, da 5 Paesi, scambiati ad oltre 2.839 sterline per cassa da 12 bottiglie. E se il podio è tutto dominato dal mito di Borgogna con Domaine de La Romanée-Conti, con, nell’ordine, Romanée-Conti, La Tache e Richebourg, per l’Italia il primo dei migliori (9 le etichette in prima fascia) è il Barolo Monfortino Riserva di Giacomo Conterno, seguito dal Masseto (gruppo Frescobaldi), dal 100% Sangiovese Igt Toscana di Soldera Case Basse, dal Brunello di Montalcino Riserva di Biondi-Santi, e ancora dal Barbaresco Sorì San Lorenzo di Gaja, dal Barolo Falletto Vigna Le Rocche di Bruno Giacosa, dal Barolo Monvigliero di Comm. G. B. Burlotto, dal Lodovico di Tenuta di Biserno e dal Matarocchio di Guado al Tasso di Antinori.

Ben più nutrita la pattuglia italiana nella seconda fascia, con vini scambiati tra 781 e 2.838 sterline a cassa da 12 bottiglie, dove sono presenti 42 etichette italiane. Si va dal Barolo Brunate di Giuseppe Rinaldi all’Alzero Cabernet Franc e all’Amarone della Valpolicella Classico di Quintarelli, dal Solaia di Antinori all’Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta di Dal Forno dal Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie de Il Marroneto, al Barolo Tre Tine di Giuseppe Rinaldi, dal Barolo Sperss di Gaja al Sassicaia della Tenuta San Guido, da Le Pegole Torte di Montevertine al Gaja & Rey di Gaja, dal Barolo di Bartolo Mascarello ai Barolo Cerretta, Barolo Arione e Barolo Francia di Giacomo Conterno, dal Barolo Ravera di Vietti al Barolo Paiagallo di Giovanni Canonica, dal Barolo Piè Rupestris di Cappellano al Barbaresco di Gaja, dall’Ornellaia della Tenuta dell’Ornellaia (gruppo Frescobaldi) al Tenuta di Trinoro della Tenuta di Trinoro, dal Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano di Valdicava all’Apparita del Castello di Ama, dal Barolo Vigna Rionda di Massolino al Barolo Monprivato di Giuseppe Mascarello e Figlio, dal Brunello di Montalcino de La Cerbaiona al Redigaffi di Tua Rita, dal Brunello di Montalcino di Poggio di Sotto al Tignanello di Antinori, dal Colore di Bibi Graetz al Barolo Aleste di Luciano Sandrone, dal Brunello di Montalcino La Cerbaiola di Salvioni al Brunello di Montalcino di Biondi-Santi, dal Barolo Falletto di Bruno Giacosa al Flaccianello della Pieve di Fontodi, dal Barolo Le Vigne di Luciano Sandrone al Trebbiano d’Abruzzo di Valentini, dal Barolo Pira di Roagna al Barolo Cannubi di Chiara Boschis, dal Guado al Tasso di Guado al Tasso di Antinori all’Alceo del Castello dei Rampolla, al Brunello di Montalcino Tenuta Nuova di Casanova di Neri.

Venti, invece, le etichette tricolore in terza fascia, ovvero quelle scambiate tra 497 e 780 sterline a cassa da 12 bottiglie. Dal Barolo Bricco Boschis di Cavallotto al Cepparello di Isole e Olena, dal Brunello di Montalcino de Il Marroneto al Luce della Vite della Tenuta Luce di Frescobaldi, dal Montevertine di Montevertine al Barolo Bricco delle Viole di G.D. Vajra, dal Brunello di Montalcino di Valdicava al Galatrona di Petrolo, dal Brunello di Montalcino di Conti Costanti al Saffredi di Fattoria le Pupille, dal Brunello di Montalcino di Fuligni al Bolgheri Superiore di Grattamacco, dal Barolo Via Nuova di Chiara Boschis al Barbaresco Rabaja Riserva dei Produttori del Barbaresco, dal Barbaresco Montestefano Riserva ancora di Produttori del Barbaresco al Cervaro della Sala del Castello della Sala di Antinori, dal Barbaresco Asili dei Produttori del Barbaresco al Barolo Ravera di G.D. Vajra, dal Testamatta Rosso di Bibi Graetz alla Barbera d’Alba Francia di Giacomo Conterno.

In quarta fascia (tra 355 e 496 sterline a cassa), 13 le etichette del Belpaese: il Vigna del Sorbo Gran Selezione di Fontodi, l’Oreno di Sette Ponti, I Sodi di San Niccolò di Castellare di Castellina, il Brunello di Montalcino di Argiano, il Sammarco di Castello dei Rampolla, il Siepi di Mazzei, il Rosso di Montalcino di Poggio di Sotto, il Barbaresco Muncagota Riserva e il Barbaresco Ovello Riserva dei Produttori del Barbaresco, il Barolo Ginestra Casa Mate di Elio Grasso, il Brunello di Montalcino Montosoli di Altesino, il Barolo Gavarini Chiniera di Elio Grasso ed il Serre Nuove della Tenuta dell’Ornellaia (gruppo Frescobaldi).

Due, infine, gli italiani in quinta fascia tra 284 e 354 sterline per cassa da 12 bottiglie, ovvero il Barolo Castiglione di Vietti ed il Chianti Classico Badia a Passignano Gran Selezione di Antinori.

Guardando alla geografia degli altri Paesi in classifica, dietro a Francia e Italia, seguono gli Usa con 15 etichette, la Spagna, con 9, l’Argentina, con 6, il Cile, con 3, Australia e Nuova Zelanda, con 2 vini a testa, e ancora 1 a testa per Svizzera e Portogallo.

Focus - Le 86 etichette italiane tra le 332 più costose al mondo secondo il Liv-Ex

Tier 1 (9 etichette italiane)

Giacomo Conterno - Barolo Monfortino Riserva

Frescobaldi - Masseto

Soldera Case Basse - 100% Sangiovese Igt Toscana

Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva

Gaja - Barbaresco Sorì San Lorenzo di Gaja

Bruno Giacosa - Barolo Falletto Vigna Le Rocche

Comm. G. B. Burlotto - Barolo Monvigliero

Tenuta di Biserno - Lodovico

Antinori Guado al Tasso Antinori - Matarocchio

Tier 2 (42 etichette italiane)

Giuseppe Rinaldi - Barolo Brunate

Quintarelli Giuseppe - Alzero Cabernet Franc Veneto

Quintarelli Giuseppe - Amarone della Valpolicella Classico

Antinori - Solaia

Dal Forno Romano - Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta

Il Marroneto - Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie

Giuseppe Rinaldi - Barolo Tre Tine

Gaja - Barolo Sperss

Tenuta San Guido - Sassicaia

Montevertine - Le Pergole Torte

Gaja - Langhe Gaia & Rey

Bartolo Mascarello - Barolo

Giacomo Conterno - Barolo Cerretta

Giacomo Conterno - Barolo Arione

Giacomo Conterno - Barolo Francia

Vietti - Barolo Ravera

Giovanni Canonica - Barolo Palagallo

Cappellano - Barolo Pie Rupestris

Gaja - Barbaresco

Frescobaldi - Ornellaia

Tenuta di Trinoro - Tenuta di Trinoro

Valdicava - Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano

Castello di Ama - Apparita

Massolino - Barolo Vignarionda Riserva

Giuseppe Mascarello e Figlio - Barolo Monprivato

Cerbaiona - Brunello di Montalcino

Tua Rita - Redigaffi

Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino

Antinori - Tignanello

Bibi Graetz - Colore

Luciano Sandrone - Barolo Aleste

Azienda Agricola Salvioni La Cerbaiola - Brunello di Montalcino

Biondi-Santi - Brunello di Montalcino

Bruno Giacosa - Barolo Falletto

Fontodi - Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale

Luciano Sandrone - Barolo Vigne

Valentini - Trebbiano d’Abruzzo

Roagna - Barolo Pira

Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) - Barolo Cannubi

Antinori Guado al Tasso - Bolgheri

Castello dei Rampolla - Alceo

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Tenuta Nuova

Tier 3 (20 etichette italiane)

Cavallotto - Barolo Bricco Boschis

Isole e Olena - Cepparello

Il Marroneto - Brunello di Montalcino

Tenuta Luce - Luce della Vite

Montevertine - Montevertine Toscana

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole

Valdicava - Brunello di Montalcino

Petrolo - Galatrona

Conti Costanti - Brunello di Montalcino

Fattoria Le Pupille - Saffredi

Fuligni - Brunello di Montalcino

Grattamacco - Bolgheri Superiore

Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) - Barolo Via Nuova

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Rabaja Riserva

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Montestefano Riserva

Antinori Castello della Sala - Cervaro della Sala

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Asili Riserva

G.D. Vajra - Barolo Ravera

Bibi Graetz - Testamatta Rosso

Giacomo Conterno - Barbera d’Alba Francia

Tier 4 (13 etichette italiane)

Fontodi - Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione

Sette Ponti - Oreno

Castellare di Castellina - I Sodi di San Niccolò

Argiano - Brunello di Montalcino

Castello dei Rampolla - Sammarco

Mazzei - Siepi

Poggio di Sotto - Rosso di Montalcino

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Muncagota Riserva

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Ovello Riserva

Elio Grasso - Barolo Ginestra Casa Maté

Altesino - Brunello di Montalcino Montosoli

Elio Grasso - Barolo Gavarini Chiniera

Ornellaia - Le Serre Nuove dell’Ornellaia

Tier 5 (2 etichette italiane)

Vietti - Barolo Castiglione

Antinori - Chianti Classico Badia a Passignano Gran Selezione

Copyright © 2000/2025