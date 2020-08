Tra moto e ciclismo, il Prosecco Doc in onda a “reti unificate” in mondovisione

Vino e sport sono passioni di milioni di persone in tutto il mondo, e se c'è una denominazione che ha scelto di legare in modo particolare la propria immagine ad eventi sportivi di livello mondiale, dal ciclismo alle moto, dalla vela allo sci, quella è il Prosecco Doc. Che nel weekend passato, complice la concomitanza di più eventi, è andato in onda, in tv quasi a “reti unificate”.

“Mentre il nostro brand trionfava in mondovisione e siglava dal podio la tappa austriaca del Motomondiale disputata nel Red Bull Ring di Spielberg in Austria stappando jeroboam di Prosecco Doc davanti a fotografi e telecamere di tutto il mondo, sulla Rai scorrevano anche le immagini in diretta da Bassano del Grappa, Castelfranco, Asolo, Marostica e Cittadella ... del Campionato di Ciclismo su Strada che ci vedeva main partner. Occasione importantissima - conclude Giavi - per la promozione del territorio di produzione del Prosecco che, ricordiamo, si sviluppa tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, includendo le spettacolari località protagoniste della corsa”. Accanto all’attività informativa e pubblicitaria del Consorzio, nell’appuntamento ciclistico, vi è stata anche l’opportunità di degustare il Prosecco Doc di un selezionato gruppo di aziende (Astoria, Bericanto, Dal Bello, Santa Margherita, Sui Nui, Tenuta Setten, Villa Sandi, Vini San Giuseppe e Zardetto).

Da un weekend di successo al prossimo fine settimana, con protagonista sempre il Prosecco Doc nelle gare del Mondiale Superbike ad Aragón dove sarà title sponsor ... ma l’appuntamento più atteso sarà il 13 settembre a Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, con il campionato MotoGP e MotoE.

