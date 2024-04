Tra tasting, magazine e temporary bar, il food & wine “contamina” il Salone del Mobile

Dai più colti e ricercati magazine internazionali dedicati al cibo ai temporary bar customizzati da street artist, passando per il fittissimo programma di appuntamenti fuori dalla fiera, che inanella aperitivi, party e cene destinate ad architetti, designer e giornalisti in arrivo da tutto il mondo: il food & wine “contamina” il Salone del Mobile 2024 (16-21 aprile), edizione n. 62, la più importante manifestazione mondiale dedicata al design. Del resto gli appassionati di arredamento e lifestyle coltivano sempre più un lato foodie, in un crossover in cui l’abitare, nelle sue innumerevoli declinazioni, non può fare a meno del cibo e della convivialità. Ma è anche un’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che i “fuori salone” e gli eventi collaterali delle fiere di settore sono sempre più importanti, come anche il match con altri comparti del made in Italy, per espandere il pubblico e non limitarsi ad una nicchia ristretta di addetti ai lavori.

Il main event dedicato al cibo all’interno della Design Week 2024 di Milano è “All You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances”, al centro di EuroCucina (manifestazione biennale del Salone): un grande palcoscenico ospiterà sei food magazine internazionali che, insieme ad artisti, designer e chef, celebreranno il cibo come simbolo e fenomeno culturale, fonte di emozione ed esempio di resilienza e adattabilità. Ci saranno installazioni (visitabili tutto il giorno) ed esperienze di food tasting, presentazioni di progetti editoriali e talk. I magazine coinvolti sono Family Style (Stati Uniti), L’Integrale (Italia), Linseed Journal (Gran Bretagna), Magazine F (Sud Corea) The Preserve Journal (Austria) e Farta (Portogallo). Cibo come mitologia, filosofia, cultura, spiritualità, folklore, ma anche sperimentazioni in campo alimentare, industria, cicli produttivi e di consumo, gestione degli scarti, per aprire nuove strade che facciano la differenza per il futuro dell’uomo su questo pianeta. Del resto tutto ad EuroCucina ruota intorno al cibo, con progetti all’avanguardia, materiali innovativi, collaborazioni con chef e designer e sostenibilità trasversale. Per esempio, da LG Eletronics (che presenta un nuovo frigo con porte Led che cambiano colore e possono riprodurre musica tramite un altoparlante integrato), i visitatori possono vivere esperienze in linea con il concetto di “Life’s Good”, come il Dj Cooking Show tenuto da Donpasta, una masterclass per la cottura in forno zero-waste e le sessioni di wine tasting tenute dal sommelier Emanuele Trono.

Fittissima, come da tradizione, l’agenda del FuoriSalone, e non mancano eventi organizzati dai grandi brand del vino: Ruffino, storica azienda toscana, presenta la mostra “OrobyRuffino”, al Dazio di Levante (Piazza Sempione), un progetto unico ispirato dal vino “Riserva Ducale Oro”. Sei artisti e designer internazionali di talento - Filippo Carandini, Rachel Lee Hovnanian, Chiara Lorenzetti, Ettore Marinelli, Tristano di Robilant e Officine Saffi Lab - sono stati chiamati da Ruffino con l’obiettivo di interpretare l’essenza dell’oro e di esprimere la propria visione artistica e la relazione personale con questo elemento alchemico, da sempre simbolo di trasformazione ed elevazione. L’evento si propone quindi di creare una sorta di piazza immaginaria, dove la maestria italiana si fonde armoniosamente con l’arte e il design. I visitatori potranno anche provare piatti selezionati in abbinamento ai vini Ruffino e sorseggiare il nuovo signature cocktail Oro, realizzato da Patrick Pistolesi, bartender di fama internazionale.

Il Consorzio del Prosecco Doc apre il temporary bar “Sparks” by Prosecco (via Statuto, 4), customizzato dallo street artist torinese Greg Goya, diventato famoso per le sue ludiche performance volte ad interrogare le emozioni delle persone tramite la parola e messaggi lasciati in strada e negli spazi pubblici: in questo caso il quesito è “What’s the last thing you celebrated for?” (“Qual è l’ultima cosa che hai festeggiato?”). Dal 14 a l 21 aprile sarà aperto tutti i giorni per degustare un calice delle bollicine italiane più amate, lasciando agli ospiti il piacere di interrogarsi sul senso della condivisione dei momenti più belli.

La Maison di Champagne Veuve Clicquot celebra la sua “Solaire Culture” con un’esclusiva mostra fotografica, “Emotions of the Sun”, in partnership con la leggendaria agenzia Magnum Photos: 8 fotografi - Steve McCurry, Alex Webb, Trent Parke, Olivia Arthur, Lindokuhle Sobekwa, Cristina de Middel, Nanna Heitmann e Newsha Tavakolian - espongono, in anteprima assoluta, le loro libere e personali interpretazioni, con 40 fotografie inedite, ciascuna un’illustrazione della potenza del Sole. Per tutta la settimana si potranno inoltre degustare le cuvée iconiche della Maison in abbinamento a un menu all day firmato da rinomati Chef presso il Clicquot Café e acquistare articoli in edizione limitata e bottiglie personalizzate alla Clicquot Boutique.

Il brand di elettrodomestici di alta gamma Signature Kitchen Suite propone, all’interno del suo scenografico showroom, l’evento-installazione “The Art of Precision”, un percorso fatto di esperienze, scoperte e incontri con alcuni mestieri che sono sinonimo stesso di precisione, come l’aromatiere, l’orologiaio, lo chef, il vetraio e il pasticcere (con la creazione di sculture di cioccolato che potranno essere degustate). illycaffè rinnova anche quest’anno la sua collaborazione con Kartell, lanciando un nuovo prodotto (ancora top secret) all’insegna del design, della tecnologia e della sostenibilità (dopo Eleganza, la sedia disegnata da Philippe Starck e realizzata con il sistema di riciclo delle capsule Iperespresso).

La storica azienda Ichendorf ha scelto il “Waby Restaurant” di Matteo Zhu - progettato da Maurizio Lai - per presentare tre raffinati vetri selezionati dalle ultime collezioni del marchio che rendono omaggio al Giappone: due sono disegnati da Denis Guidone, designer milanese che divide la sua vita tra la città natale e Tokyo, e che da sempre è affascinato dai contrasti tra Occidente e Oriente. Invece, il vaso della collezione Iris è disegnato da Lina Obregón, designer industriale con un approccio mirato alla ricerca e alla sperimentazione. Anche quest’anno il ristorante “Famiglia Rana”, una stella Michelin, torna in formula pop up nello showroom di Antonio Marras: per il “Temporary Bistrot & Restaurant” lo chef Francesco Sodano ha creato uno speciale menu che unisce i piatti iconici del ristorante veronese con sapori e profumi sardi, in omaggio alla terra dello stilista.

Al FuoriSalone si unisce anche Miart (12-14 aprile), la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, con la presenza di 178 gallerie internazionali: tra i vernissage e gli eventi in programma, gli incontri Miartalks, che hanno come location la Starbucks Reserve Roastery, in Piazza Cordusio, una delle 6 torrefazioni nel mondo della catena americana, in cui il culto del caffè è elevato all’eccellenza. Infine, anche quest’anno, al Salone, sarà allestito il Bookshop Corraini Mobile, che vedrà esposta, nonché in vendita, un’ampia selezione di pubblicazioni internazionali dedicate al mondo del design, dell’arte e dell’illustrazione, con un occhio anche al tema del cibo e del food design.

