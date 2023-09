Tutto il meglio dei nuovi ristoranti in Italia, secondo “TheFork Awards”, edizione n. 5

Ci sono casi in cui per un nuovo ristorante sono sufficienti pochi mesi di (duro) lavoro per dimostrare tutto il suo potenziale: è il principio su cui si basa “TheFork Awards”, edizione n. 5, il premio destinato alle attività appena aperte o che hanno cambiato gestione. Ideato e curato da “TheFork”, l’app leader nella prenotazione online dei ristoranti (by Tripadvisor), in partnership con "Identità Golose" (il primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore), il progetto si è affermato come primo traguardo e trampolino di lancio per i ristoranti più promettenti del nostro panorama gastronomico del Belpaese. Sul sito è possibile scoprire la lista dei 43 ristoranti, identificati grazie al contributo autorevole di 54 top chef protagonisti della ristorazione italiana: fino al 10 ottobre gli utenti di TheFork sono chiamati a votare la loro insegna preferita, e il ristorante che si aggiudicherà il maggior numero di preferenze otterrà l’esclusivo “People’s Choice Award”. La premiazione di scena il 24 ottobre in una serata di gala a Palazzo Mezzanotte, a Milano.

I 43 ristoranti nominati risiedono geograficamente in diverse parti d’Italia, coprendo tutto il territorio nazionale, con 21 insegne al Nord, 13 al Centro e 9 sparsi tra il Sud e le Isole. Un’ulteriore conferma del quadro variegato e dinamico di quest’anno è la combinazione di generi e stili di cucina dei locali nominati: panetterie con cucina, pizzerie, cucina & cocktail, ristoranti d’hotel e cantine importanti, steak house, cucine internazionali, etniche o di contaminazione, bistronomie d’autore e locali potenzialmente prossimi all’ottenimento di una stella Michelin.

“I “TheFork Awards” vogliono valorizzare l’impegno e l’energia della ristorazione italiana, sostenendo la nuova imprenditoria. Gli utenti TheFork sono parte fondamentale della community TheFork e, più in generale, del sistema della ristorazione. Proprio per questo il voto popolare è importante, non solo per l’esperienza diretta di cui si fa testimone, ma anche per il nostro impegno nel promuovere una connessione sempre più stretta tra ristoranti e clienti - racconta Carlo Carollo, Country Manager TheFork Italia - le storie che caratterizzano ciascuna delle realtà selezionate vogliono far sì che sempre più persone possano conoscere e provare queste nuove insegne, offrendo così nuovi stimoli alle nuove imprese della ristorazione”.

L’industria conferma di aver ripreso il passo nonostante le molte sfide affrontate negli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati aggiornati dell’Osservatorio di Format Research e TheFork sulle nuove aperture, nel secondo trimestre del 2023 registriamo il dato di aperture di nuovi ristoranti con somministrazione più alto degli ultimi 3 anni: i “TheFork Awards” permettono alle novità più meritevoli non solo di beneficiare della clientela che TheFork (che conta su una rete di circa 55.000 ristoranti partner in 12 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni verificate) è in grado di attirare, ma anche dell’attenzione del settore enogastronomico.

“Forse mai come quest’anno il quadro delle candidature ai “TheFork Awards” risulta rappresentativo dell’italianità in cucina - commenta Carlo Passera, caporedattore "Identità Golose" - il settore della ristorazione sta affrontando un periodo di grande rinnovamento, sia come conseguenza del periodo pandemico che ancora produce i suoi strascichi - una sorta di “onda lunga” - sia per l’affacciarsi sempre più massiccio di una nuova generazione di chef giovani e preparati. Complice, infine, anche il diffondersi trasversale di format differenti, originali, in quella che appare una tendenza netta di crescente diversificazione dell’offerta sul mercato”.

Anche quest’anno TheFork e Format Research hanno condotto uno studio di mercato con l’obiettivo di analizzare l’apertura di nuove attività di ristorazione in Italia: gli utenti rimangono la forza trainante del settore, mostrandosi sempre più aperti a nuovi trend, tra cui la digitalizzazione e la valorizzazione del territorio e della sostenibilità; in particolare, l’80,8% dei consumatori dichiara di mangiare fuori casa al ristorante a cena o a pranzo nel weekend almeno una volta al mese, mentre il 28% consuma un pasto al ristorante una volta a settimana. Dati in salita rispetto al 2022, quando a mangiare fuori casa almeno una volta al mese era il 75,2% dei rispondenti e una a settimana solo il 14,8%.

Tra le modalità e i canali impiegati per individuare nuovi locali, i favoriti rimangono il passaparola (59,6%) e la ricerca su web e app di prenotazione, proprio come TheFork (58,8%). Anche i social network fanno la loro parte: il 70% dei consumatori, infatti, afferma di essersi imbattuti in video dove vengono suggeriti ristoranti e per il 61% di loro, ciò li ha spinti a provarli. Interessante notare come la maggior parte di questi contenuti video sono spesso realizzati dai ristoranti stessi (41,5%) oppure da pagine social che suggeriscono locali. Sempre più influenti nella scelta sono dunque gli aspetti relativi al digitale e all’innovazione proprio dei ristoranti: in particolare, la possibilità di prenotare online (21,4%), di pagare il conto digitalmente (17,8%) e di consultare il menu digitale (17,3%).

Focus - I 43 ristoranti nominati da “TheFork Awards” 2023

Abruzzo

- Osteria Vivizia a Giulianova, con gli chef Enzo di Pasquale e Roberto Di Crescenzo

Calabria

- Salimora, a Capo Vaticano, con lo chef Simone De Luca

Campania

- Sustanza, a Napoli, con lo chef Marco Ambrosino

Friuli Venezia-Giulia

- Pagna - Panificio Artigianale, a Trieste, con lo chef Jan Micheli

Lazio

- Bianca Trattoria - Territorio e Tradizioni, a Roma, con gli chef Davide Del Duca e Luca Carucci

- Ineo dell’Anantara Palazzo Naiadi, a Roma, con lo chef Heros De Agostinis

- Orma, a Roma, con lo chef Roy Caceres

- Follie del Villa Agrippina Gran Meliá, a Roma, con lo chef Luciano Monosilio

- Marzapane, a Roma, con lo chef Antonio Altamura

- Pizzeria Allegrìo, a Roma, con lo chef Ivano Veccia

- 50 Kalò di Ciro Salvo, a Roma, con lo chef Ciro Salvo

- ConTatto a Frascati, con lo chef Luca Lodovici

Liguria

- Equilibrio, a Dolcedo, con lo chef Jacopo Chieppa

- Ortica, a Pieve Ligure, con gli chef Marco Visciola e Matteo Dimoro

Lombardia

- La Coldana, a Lodi, con lo chef Alessandro Proietti Refrigeri

- Pan, a Milano, con lo chef Yoji Tokuyoshi

- Zu, a Riva di Solto, con lo chef Angelo Bonfitto

- Emoraya, a Milano, con lo chef Shun Himeno

- Forme, a Brescia, con la chef Arianna Gatti

- Spore, a Milano, con la chef Mariasole Cuomo

- Confine, a Milano, con lo chef Francesco Capece

- Verso, a Milano, con gli chef Remo e Mario Capitaneo

- Roteo del Musa Hotel, a Sala Comacina, con gli chef Chef Robert Moretti e Matteo Corridori

- Razdora, a Milano, con lo chef Matteo Monti

- Quintale, a Erbusco, con lo chef Federico Iattarelli

Marche

- Salicornia, a Pesaro, con lo chef Matteo Broccoli

- Tetsu Oriental Pleasure, ad Ascoli Piceno, con lo chef Giacomo Costantini

Piemonte

- Lao, a Torino, con lo chef Tingting Dai

- I Cedri di Villa Pattono Relais, a Costigliole d’Asti, con la chef Francesca Boano

- Moda Venue, a Monforte d’Alba, con lo chef Francesco Costantini

- Ras-cia Muraje, a Cisterna d’Asti, con lo chef Alessandro Ronco in sala

Puglia

- Ninò del Villa San Martino, a Martina Franca, con lo chef Giuseppe Germanà

- Gallery Bistrot Contemporaneo, a Troia, con gli chef Candida Di Pierro e Giuseppe Boccassini

Sardegna

- Arieddas di Cantina Su'entu, a Sanluri, con gli chef Pier Giorgio Parini e Francesco Vitale

Sicilia

- Aquanova Hosteria, a Canicattì, con lo chef Mario Peqini

- Concezione, a Catania, con lo chef Manuel Tropea

- Principe di Belludia de Il San Corrado, a Noto, con lo chef Martin Lazarov

Toscana

- Il Gusto di Xinge, a Firenze, con lo chef Xinge Liu

- Saporium, a Firenze, con la chef Ariel Hagen

- Da Gigi, a Marina di Pietrasanta, con lo chef Emiliano Stagi

Trentino Alto Adige

- Elementi Ristorante, a Mezzocorona, con lo chef Giovanni D’Alitta

- Feines Eck’l, a Renon, con lo chef Jakob Eckl

Veneto

- Nin al Belfiore Park, a Brenzone, con lo chef Terry Giacomello

