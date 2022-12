Ue, il premier Giorgia Meloni su vino e carni rosse: “difendiamo il made in Italy”

Dopo l’annuncio del Ministro Lollobrigida sull’eliminazione di vino e carni rosse dalla “lista nera” dell’Unione Europea, e quindi salve dal taglio dei fondi per la promozione orizzontale e le successive dichiarazioni dei più importanti esponenti dell’agroalimentare italiano - da Assoenologi a Coldiretti - raccolte da Winenews, anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video su Facebook, si dichiara soddisfatta: “in Europa siamo riusciti a vincere la battaglia per non mettere il vino e la carne tra gli alimenti considerati nocivi per la salute. Difendiamo le nostre eccellenze alimentari e il made in Italy”. Sull’importante risultato arriva anche il plauso di Veronafiere - uno dei più importanti poli fieristici del food & wine italiano, in primis con Vinitaly - che esprime soddisfazione, in particolare, “per l’operato del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e del suo dicastero, che sin dall’inizio del proprio mandato ha imposto una precisa direzione a tutela di tutti prodotti di qualità made in Italy”.

La Commissione Europea, sottolinea una nota della fiera veronese, ha deciso di escludere per la prossima annualità le penalizzazioni a vini e carni rosse nel testo finale relativo alla cosiddetta promozione orizzontale: si tratta di un plafond di aiuti previsti per il 2023 che in ambito comunitario vale circa 186 milioni di euro, con un sostegno per i prodotti italiani a denominazione che passa da 7 a 9 milioni di euro. Un’azione non scontata - se si pensa che solo lo scorso anno la Commissione aveva deciso di penalizzare i prodotti in questione - che rappresenta un buon viatico in vista dell’attesa presentazione della riforma Promozione orizzontale attraverso la revisione del Regolamento Ue 1144/2014 prevista a inizio 2023. Un’azione, infine, che Veronafiere considera strategica per il prodotto-Italia: in questa particolare fase congiunturale, l’agroalimentare tricolore ha la necessità di allargare la propria platea di clienti potenziali anche attraverso una linea istituzionale compatta in favore delle attività promozionali.

