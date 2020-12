Un aperitivo “green”, con il Consorzio del Prosciutto San Daniele, per aiutare la ristorazione

Godersi un aperitivo a casa con un prodotto d’eccellenza del made in Italy, utilizzando materiale ecosostenibile e ascoltando una playlist musicale dedicata, e sostenere allo stesso tempo la ristorazione italiana, colpita fortemente dall’emergenza Covid. Nasce così “Aria di San Daniele @Home”, progetto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele che porterà l’happy hour a base di San Daniele Dop nelle case degli italiani in sette città: Roma, Verona, Firenze, Bari, Lecce, Catania e, dal 4 dicembre, Milano. Tutti i proventi ricavati dall’iniziativa saranno destinati ai locali che hanno preso parte alle passate edizioni di “Aria di San Daniele”, tour gastronomico che da tre anni porta a giro per la Penisola il prosciutto simbolo del piccolo paese del Friuli Venezia Giulia.



Il servizio di food delivery, già attivo (aperitivosandaniele.it), consiste nella consegna di box personalizzate. L’utente, selezionando la città di residenza, potrà visualizzare le proposte dei locali e ristoranti in zona, scegliere l’opzione preferita e la data e ora di arrivo. La food box, per due persone e realizzata interamente con materiali ecosostenibili, include il Prosciutto di San Daniele in vaschetta monouso, pane, grissini e vari finger food prodotti dal locale, birra o vino. Per ricreare la giusta atmosfera si potrà selezionare la playlist Spotify creata ad hoc.



“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele si fa promotore di un progetto - dichiara Mario Cichetti, dg Consorzio - dedicato al settore Horeca, purtroppo gravemente danneggiato dalla crisi sanitaria in atto: il nostro obiettivo è quello di promuovere le realtà della ristorazione che da sempre valorizzano un prodotto di eccellenza come il San Daniele Dop”.

