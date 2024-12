Un film, un cocktail: ecco “Cinepanettology”, la drinklist dedicata alle pellicole cult di Natale

Il Natale è alle porte e così si rinnovano tutti gli appuntamenti abitudinari della festa. I pranzi e le cene in famiglia, i profumi dei cibi, la magia delle luci, le canzoni a tema ed anche i film la cui trama ruota attorno alle festività. Pellicole che spesso vengono guardate insieme a parenti o amici, in una serata ad hoc passata sul divano, avvolti dalle coperte, magari con il camino acceso, per ripararsi dalle temperature rigide all’esterno della casa. E possibilmente anche gustandosi qualcosa da bere di più particolare o ricercato. Da “Mamma, ho perso l’aereo” a “Una poltrona per due”, passando per “Il Grinch” o “A Christmas Carol”, e ovviamente, per “Vacanze di Natale”, lungo la storia cinematografica sono state tante le pellicole sul Natale che sono entrate nei cuori degli appassionati, e un panel di esperti drinksetter riuniti da Anthology by Mavolo, ha creato una vera e propria “Cinepanettology”, ovvero una lista di 10 cocktail, ognuno ispirato ad un film diverso, e pensati appositamente per guardare un “cinepanettone”.

“Quando abbiamo iniziato a creare questa drinklist, il nostro obiettivo era trasformare le emozioni dei film di Natale in un’esperienza sensoriale - spiega Christian Di Giulio, drinksetter di Anthology by Mavolo - volevamo che ogni cocktail raccontasse una storia: il calore di una famiglia riunita, l’avventura di un viaggio inaspettato o la dolce malinconia di un amore sotto la neve. È stato come girare un film, ma con shaker e ingredienti al posto della cinepresa. Ogni sorso è un invito a vivere o rivivere la magia delle feste”.

È con queste premesse, per esempio, che nasce “Pumpkin King”, il cocktail dedicato al protagonista di “Nightmare Before Christmas” Jack Skeletron, chiamato anche “Re delle Zucche” composto con gin e vermouth bianco miscelati insieme al punch, al frutto della passione e al succo d’arancia, che conferiscono un colore arancione al mix, completato con gocce di bitter aromatico e con una fetta d’arancia. Non poteva mancare lo “Scrooge Cocktail” intitolato all’iconico personaggio di “A Christmas Carol”, composto da rum, liquore al caffè e vermouth rosso e servito in una coppa. Si completa, poi, il quadro degli antieroi natalizi con “Il Grinch” e il cocktail calembour “Il Drinch”: tequila, sciroppo di sambuco, succo di lime e limonata compongono questa creazione, guarnita con due fette di cetriolo fresco. Peperoncino e sale sul bordo del bicchiere sono, invece, la garnish di “Bad Santa”, il cocktail dedicato alla dissacrante pellicola “Babbo Bastardo”, che si realizza miscelando sciroppo di zucchero di canna, il liquore al peperone e il Bitter Sommacco e Kiwi con mezcal e acido citrico shakerati.

La complessità di Kevin McCallister si rivede nel cocktail dedicato al film di cui è protagonista: “Home Alone”, intitolato a “Mamma, ho perso l’aereo”, è composto da tequila, sciroppo speziato alla cannella e chiodi di garofano e succo di mela, guarnito con crusta di zucchero, cannella in stecche, rosmarino e spicchio di mela. L’iconico “Miracolo nella 34esima strada” è celebrato con il drink “Santa’s Miracle”, che si realizza mixando Amaro Tattico, sciroppo di zucchero di canna e succo di limone, con l’aggiunta di bitter aromatici: il “miracolo” del Natale si rivela utilizzando la tecnica del double strain durante il versamento nella coppa, prima con un colino standard e poi con un colino a maglia fine.

Per i più romantici, invece, il cocktail dedicato a “Love Actually”: “To me, you are perfect” che riprende l’iconica frase del film e che si compone introducendo direttamente nel bicchiere tutti gli ingredienti (Eden Mill Love Gin, succo di limone e gocce di bitter) e completandolo con acqua tonica e garnish di lamponi. A uno dei film di Natale per eccellenza, “Una poltrona per due”, è intitolato il drink “One dollar bet”, che fa riferimento alla scommessa alla base della storia della pellicola: gin, liquore alla camomilla e lime, sciroppo di zenzero e soluzione citrica mixati insieme e completati direttamente in coppa con il Jeeper Grand Assemblage Brut. “Ice train” è il nome del cocktail dedicato a “The Polar Express” e alla sua avvincente storia a bordo del treno diretto all’estremo Nord: si compone shakerando gin, soluzione salina e acido citrico, con un topping di acqua tonica e una garnish di rametti di origano.

La drinklist si completa, infine, con il cinepanettone per eccellenza: “Vacanze di Natale”, il film del 1983 di Carlo Vanzina che ha segnato la storia della cinematografia italiana natalizia. Il nome del cocktail riprende l’iconica frase pronunciata da uno dei personaggi principali, il “Cumenda” Guido Nicheli, “Sole, whisky e sei in pole position”: il mix raccoglie whisky, succo di limone, miele e soluzione salina, corredato da una buccia di arancia per un sapore agrumato tipicamente natalizio. Insomma, non resta che individuare il proprio drink preferito - o anche più di uno - fare la spesa, seguire la ricetta e gustarselo in una delle prossime sere, mentre ci si gode un intramontabile “cinepanettone”.

Focus - “Cinepanettology”: drinklist & ricette

Pumpkin King: “Nightmare before Christmas”

50 ml gin Amuerte White;

15 ml vermouth bianco;

15 ml punch Passion Fruit Damoiseau;

10 ml succo d’arancia;

2 gocce di Ms. Better’s Bitter Cardamomo e Pepe Nero;

2 gocce di Ms. Better’s Bitter Cafè Maderas;

Garnish: 1 fetta d’arancia.

Per preparare il Pumpkin King, per prima cosa versate tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker. Agitate e infine versate in una coppa. Guarnite con una fetta d’arancia

Scrooge Cocktail: “A Christmas Carol”

45 ml rum Hell or High Water XO;

15 ml Black Sinner;

30 ml vermouth rosso;

4 gocce Ms. Better’s Bitter Cafè Maderas;

Versate gli ingredienti in un mixing glass precedentemente raffreddato, aggiungete il ghiaccio e mescolate fino a quando il cocktail non risulta freddo e diluito. Infine versate in una coppa

The Drinch: “Il Grinch”

45 ml tequila Don Ramón Plata;

20 ml sciroppo Fiore di Sambuco Bacanha;

30 ml succo di lime;

Le Tribute Lemonade;

2 fette di cetriolo per guarnire.

Versate tutti gli ingredienti nello shaker, tranne Le Tribute Lemonade, e agitate energicamente. Filtrate il tutto in un bicchiere Collins pieno di ghiaccio. Infine, colmate con Le Tribute Lemonade e guarnite con due fette sottili di cetriolo

Bad Santa: “Babbo Bastardo”

50 ml Mezcal Le Tribute;

20 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha;

25 ml acido citrico;

10 ml liquore al peperone;

4 gocce di Ms. Better’s Bitter Sommacco e Kiwi;

Garnish: peperoncino messicano e sale Maldon per bordare il bicchiere.

Per preparare il cocktail “Bad Santa”, per prima cosa bordate il bicchiere con sale Maldon. Miscelate lo sciroppo di zucchero di canna, il liquore al peperone e il bitter al sommacco e kiwi e versate il tutto nel bicchiere. Successivamente versate il Mezcal e l’acido citrico nello shaker e agitate per ossigenare il distillato e far esaltare il sentore affumicato. Infine versate il composto nel bicchiere. Guarnite con un peperoncino messicano

Home Alone: “Mamma, ho perso l’aereo”

50 ml Tequila Hussong Silver;

20 ml Sciroppo speziato alla cannella e chiodi di garofano homemade;

10 ml Succo di mela;

Garnish: crusta di zucchero, cannella in stecche, rosmarino e spicchio di mela.

Iniziate bordando il bordo della mug con una crusta di zucchero. Successivamente, versate gli ingredienti nello shaker e agitate. Versate il risultato nella mug e infine guarnite con rosmarino, una stecca di cannella e qualche spicchio di mela. Per realizzare lo sciroppo speziato: Dopo aver portato l’acqua a ebollizione, abbassate il fuoco al minimo e mettete in infusione la cannella e i chiodi di garofano per pochi minuti. Filtrate l’acqua e rimettetela sul fuoco ad una potenza media. Aggiungete lo zucchero e mescolate fino a completo scioglimento. Le proporzioni consigliate sono due parti di zucchero per ogni parte di acqua

Santa’s Miracle: “Miracolo nella 34esima strada”

50 ml Amaro Tattico;

30 ml succo di limone;

20 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha;

2 gocce Ms. Better’s Bitter Green Strawberry e Mah Kwan;

4 gocce Ms. Better’s Bitter Sommacco e Kiwi;

8 gocce Ms. Better’s Bitter Miraculous Foamer.

Per preparare il cocktail “Santa’s miracle” iniziate versando tutti gli ingredienti in uno shaker. Agitate bene e filtrate utilizzando la tecnica double strain: prima con un colino standard e poi con un colino a maglia fine. Infine, servite il cocktail in una coppa

To Me, You Are Perfect: “Love Actually”

50 ml Eden Mill Love Gin;

10 ml succo di limone;

2 gocce di Ms. Better’s Bitter Green Strawberry e Mah Kwan;

Top Le Tribute Tonic Water Zero;

Garnish: lamponi.

Il cocktail “To me, you are perfect” viene preparato utilizzando la tecnica build, assemblando gli ingredienti direttamente nel bicchiere. Come tocco finale, aggiungete Le Tribute Tonic Water Zero e lamponi per guarnire

One Dollar Bet: “Una poltrona per due”

45 ml gin Amuerte Black;

15 ml liquore Selezione Zoppi Camomilla & Lime;

10 ml sciroppo allo zenzero Bacanha;

20 ml soluzione citrica;

Champagne Jeeper Brut Grand Assemblage.

In un mixing glass precedentemente raffreddato, unite gli ingredienti e colmate con ghiaccio. Mescolate delicatamente fino a raggiungere la giusta freschezza e diluizione. Filtrate il cocktail in una coppa e completate con Jeeper Grand Assemblage Brut

Ice Train: “The Polar Express”

50 ml gin Le Tribute Countryside Limited Edition;

15 ml soluzione salina;

10 ml acido citrico;

Top Le Tribute Tonic Water;

Garnish: rametto di origano.

Versate tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker, agitate e versate in un calice riempito di ghiaccio. Infine aggiungete come top la Tonic Water Le Tribute e guarnite con un rametto di origano

Sole, Whisky e Sei in Pole Position: “Vacanze di Natale” (1983)

50 ml whisky Eden Mill Guard Bridge;

20 ml succo di limone;

10 ml miele;

10 ml soluzione salina;

Garnish: una buccia d’arancia.

Iniziate aggiungendo tutti gli ingredienti in un mixing glass, mescolate e infine versate in un bicchiere tumbler basso riempito di ghiaccio. Guarnite con una buccia d’arancia

Copyright © 2000/2024