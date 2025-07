Attraverso il cibo di strada d’Italia e del mondo, la famiglia Cerea promuove il dialogo tra culture

Dagli “storici” italiani, come lo chef Errico Recanati, il “re del fuoco” allo spiedo dello storico ristorante stellato Andreina a Loreto, e Dario Cecchini, il “re della ciccia”, macellaio-poeta che recita i versi della “Divina Commedia” di Dante alla Macelleria Cecchini a Panzano in Chianti, Vincenzo Piccirillo, “re della pizza fritta” dell’Antica Friggitoria La Masardona da Napoli a Roma, e Domenico Rizzardi con il bbq gourmet di Ciccio’s Smoke, agli streetfooders del mondo, come Pedro Fiol, che porta i sapori di Cuba con il Monkey in The City, e Angie Zhou de Le Nove Scodelle, interprete, invece, della cucina cinese di Sichuan, entrambi a Milano, ma anche Mihai Toader del Soro Lume e Alex Petricean di Noua Bucaterie Romaneasca, tutti e due da Bucharest. A riunire i migliori interpreti del cibo di strada e i grandi nomi dell’alta ristorazione italiani e del mondo, in un dialogo giocoso e, soprattutto, gioioso, è la famiglia Cerea con “Gli Artisti dello Streetfood”, edizione n. 9 della ormai storica kermesse che torna, il 23 luglio, a La Cantalupa a Brusaporto, il quartier generale del gruppo Da Vittorio, con il ristorante tre stelle Michelin, che si trasforma in un vero e proprio “luna park del gusto”. Nei foodtruck, tutta la squadra Da Vittorio, con una nutrita rappresentanza dei suoi chef sparsi per l’Italia e il mondo, da Edoardo Tizzanini da DaV by Da Vittorio Louis Vuitton a Milano a Paolo Rota da Da Vittorio Saint Moritz, da Davide Colombo da DaV Milano by Da Vittorio a Davide Galbiati da DaV Mare, e Oliver Piras da Il Carpaccio di Parigi.

Una festa in grande stile, che rispecchia quello della famiglia Cerea, in un’edizione 2025 in chiave “Tropical Night”, complici le temperature sempre più roventi che accompagnano le nostre estati, e che vedrà a La Cantalupa, con “maestro di cerimonie” Nicola Prudente, per tutti Tinto, conduttore televisivo e storica voce, in tandem con Federico Quaranta, di “Decanter” su Radio2 Rai - storici amici e tante new entry, protagonisti di una giungla urbana fatta di carretti, foodtruck e isole gastronomiche. E tra i quali sarà decretato il migliore interprete di streetfood, sulle note della musica degli Incanto, con la direzione artistica delle performance firmata dal laboratorio di Gabriele Rizzi e la regia di Massimo Plebani.

Gli streetfooders? Da Marco Sacco (Piccolo Lago) a Veronica Vinci (Remercier), da Andrea Pansa ad Alessandro Favola (Ape Cesare), da Luca Paloschi (BeeSweety) a Giacomo Lovato (Borgia Milano), da Stefano Minervino (Condividere Bistrò) a Nicholas Teani (El Boss del Taco), da Marco Ormenetto (Farinel on the Road) a Marco Venturino (I Giardini di Marzo), da Andrea Cantisani (La Cristalleria) a Roberta Lamberti (La Polpetteria), da Lorenzo Sacchi (Il Circolino) a Sanaa Salmi (LellaMama), da Luca La Peccerella (Le Due Matote) a Francesco Giurato (Manuelina), da Giovanni Peggi (Marula) a Marco Stagi (Metodo), da Marco Farabegoli (Neo Artigiani del Gusto) a Matteo di Mattia (Olive d’Autore), da Enrico Lago (Pasticceria Graziati) a Guido Paternollo (Pellico 3 Milano), da Raffaele Venditti (Venditti Food) a Phil (Wood Slow Smoked Chicken) e Matteo Conti (Zanco Gourmet). Nei calici? Vini di grandi cantine che vanno da Marchesi Antinori a Ferrari Trento, da Frescobaldi alle Cantine Florio, dalle Cantine Giorgi a Monzio Compagnoni, accanto a Grappa Nonino, Distilleria Orobica, Elisir de Cort, Mixheart e Lavazza, tra gli altri partner beverage della kermesse.



Copyright © 2000/2025