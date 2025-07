L’“Italia dei mieli” conta oltre 60 varietà, nate dall’unicità di territori da scoprire tutto l’anno

Ricca di tradizioni ed eccellenze nel campo dell’enogastronomia, dal vino ai prodotti locali, che attraggono sempre più turisti nei loro territori, l’Italia - la cui cucina è candidata all’Unesco - è l’unico Paese al mondo a vantare anche oltre 60 diverse tipologie di mieli, alcuni dei quali unici proprio in virtù del loro luogo d’origine. Ed è proprio per far conoscere il legame fortissimo tra il miele ed i suoi territori che torna “Andar per Miele” 2025, ricchissima agenda di eventi dedicati al dolce nettare degli dei nelle diverse regioni italiane, curata dalle Città del Miele, la rete dei territori che danno origine e identità ai mieli italiani che, fondata nel 2001, con il suo impegno, nell’arco di 20 anni, ha consentito a più di 5,5 milioni di consumatori di conoscere, degustare e scoprire la qualità e la diversità dei numerosi mieli italiani.

In ogni stagione il miele può essere l’occasione per visitare borghi ricchi di storia, arte, cultura e tradizione, circondati da boschi, prati, vigneti e paesaggi di grande suggestione: da luglio a dicembre, feste, sagre e fiere a tema animano moltissime località italiane, dalla Valle d’Aosta al Piemonte, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, dal Veneto all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche, dall’Umbria all’Abruzzo e dalla Sardegna alla Sicilia. Dalle novità come il nuovo appuntamento di Mulazzo, in Toscana, dove il centro storico di questo borgo arroccato ospita un mercato degli apicoltori locali che propongono il miele del territorio, al ritorno di eventi classici, come la “Fiera del Miele” di Montezemolo, in Piemonte, che, dopo 10 anni di assenza, torna a rappresentare il miele dell’Alta Langa.

Ogni miele trova la sua identità di origine nelle tante e diverse fioriture regionali che costituiscono il patrimonio di biodiversità dei tanti e diversi territori italiani, ed è proprio da questo patrimonio territoriale che le api traggono la materia prima destinata a caratterizzare la tipicità dei singoli mieli, la cui qualità è riconosciuta a livello internazionale. Lo Stivale produce un gran numero di varietà di miele, che possono essere “a identità nazionale” (presenti in molte regioni), “a identità regionale” (presenti in più specifiche regioni), o addirittura “a identità territoriale” (presenti in specifici territori), fino ad arrivare ai mieli a denominazione di origine protetta, come il Miele della Lunigiana Dop, il Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop od il Miele Varesino Dop. L’“Italia dei Mieli”, insomma, è un patrimonio naturalistico e umano fatto di passione, perseveranza e tenacia: valori da onorare e preservare secondo le Città del Miele.

Focus - “Andar per Miele” 2025: l’agenda



Luglio

Piemonte

La Fiera del Miele di Montezemolo a Montezemolo, Cuneo (13 luglio)



Agosto

Sardegna

Sagra del Miele Amaro a Monti, Olbia-Tempio (3 agosto)

Sagra del Miele a Guspini, Sud Sardegna (30-31 agosto)



Settembre

Emilia Romagna

Festa del Miele a Poggio Torriana-Montebello, Rimini (6-7 settembre)

Piemonte

Tutto Miele a Bruzolo, Torino (7-8 settembre)

Fiera Regionale del Miele a Marentino, Torino (28 settembre)

Lombardia

La Festa delle Api a Ponte Lambro, Como (13-14 settembre)

Toscana

La festa del Miele a Mulazzo, Massa Carrara (20-21 settembre)

La Settimana del Miele a Montalcino, Siena (data in via di definizione)

Sicilia

Sagra del Miele a Sortino, Siracusa (26-28 settembre)

Abruzzo

Regina di Miele a Tornareccio, Chieti (27-28 settembre)

Puglia

Le vie del Miele a Melendugno, Lecce (data in via di definizione)



Ottobre

Sicilia

Ottobrata a Zafferana Etnea, Catania (tutte le domeniche di ottobre)

Veneto

I Giorni del Miele - Fiera Nazionale a Lazise, Verona (3-5 ottobre)

Festa del Miele e dell’Agricoltura a Limana, Belluno (17-19 ottobre)

Friuli Venezia Giulia

I mieli di Alpe Adria a Sacile, Pordenone (5-6 ottobre)

Marche

Festa del Miele a Belforte all’Isauro, Pesaro (10-12 ottobre)

Piemonte

Fiera Ferrere Miele a Ferrere, Asti (19 ottobre)

Valle d’Aosta

Sagra del Miele a Châtillon, Aosta (25-26 ottobre)



Novembre

Umbria

Mielinumbria a Foligno, Perugia (22-23 novembre)



Dicembre

Marche

Apimarche - Mielemente a Montelupone, Macerata (6-8 dicembre)

