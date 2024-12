Un libro che svela il “cibo degli dei” e invita a lasciarsi conquistare dalle sue infinite sfumature

Quando gustiamo una tavoletta di cioccolato siamo così rapiti dai suoi inebrianti aromi da trascurare il lungo viaggio nel tempo e nello spazio che compie da almeno cinquanta secoli. L’albero del cacao cresce soltanto nella fascia equatoriale del pianeta, eppure il cioccolato è diffuso in tutto il mondo. Come altre piante dal significato simbolico, vanta origini divine e ha assunto un ruolo insostituibile nell’alimentazione, nella cultura, nell’economia e nella vita sociale degli uomini. Elevato a “cibo degli dei”, inizialmente ha conquistato nobili e clero per poi sedurre milioni di consumatori. A questo mondo affascinante è dedicato “La grammatica del cioccolato e del cacao” Gribaudo, 216 pag, 24 euro), il nuovo libro degli scrittori e critici gastronomici Clara e Gigi Padovani. Conosciuti come “la coppia fondente” del food writing italiano, all’alimento tra i più diffusi e amati nel mondo hanno dedicato una lunga serie di volumi di successo

Questa particolare “grammatica”, nata da oltre vent’anni di esperienza degli autori tra degustazioni, visite in cioccolaterie artigianali e fabbriche dolciarie, viaggi nelle piantagioni di cacao e incontri con maîtres chocolatiers di tutto il mondo, ci racconta il cacao e il cioccolato tra scoperte, leggende, evoluzioni sociali e culturali: le varietà botaniche, i segreti gourmet, le esperienze sensoriali. Un’avventura eccitante e complessa che mostra anche ciò che è diventato oggi il cioccolato: il libro perfetto per chi si voglia avvicinare a questo alimento evocativo e suadente, che ha sedotto artisti, scrittori, musicisti, registi.

Coppia nella vita e da vent’anni nella scrittura, Clara e Gigi Padovani sono stati tra i primi a diffondere la cultura del cioccolato in Italia. Insieme hanno pubblicato oltre trenta libri di storia materiale, con particolare attenzione ai temi dell’agro-alimentare e del cibo italiano, tradotti in sei lingue. Tra le loro opere, “Passione Nutella” (Giunti 2006), “Plasmon. La ricetta segreta che dal 1902 aiuta l’Italia a crescere” (Gribaudo 2022), “Enciclopedia della nocciola” (Mondadori 2019), “Cioccolato Sommelier” (White Star 2019), “L’ingrediente della felicità” (Centauria 2017), “Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato” (Giunti 2016), “Street food all’italiana” (Giunti 2013), “Gianduiotto Mania” (Giunti 2007). “Conoscere il cioccolato” (Ponte alle Grazie 2006). Hanno ricevuto numerosi premi, tra i quali il Selezione Bancarella Cucina e il Prix de la Littérature Gastronomique.

